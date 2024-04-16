янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества», музей Фаберже
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер.
11:00 Встреча у памятника М. И. Кутузову у Казанского собора. Табличка «В сердце Петербурга».
Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества».
Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века.
Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула.
Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.
И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.
Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.
13:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.
15:30 Окончание программы в центре города.
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца
Завтрак в гостинице после ночлега.
10:30 Отъезд от Площади искусств (встреча у памятника А. С. Пушкину), для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного», «Росси».
10:45 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина».
11:00 Отъезд от гостиницы «Амбассадор», в том числе и для гостей из отеля «Римского-Корсакова».
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца.
Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – нач. XX вв., сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.
13:00 Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, Александра Меншикова, которая должна была восприниматься, в том числе, и как символ торжества России, одержавшей победу в Северной войне.
17:00-17:30 Окончание программы у Исаакиевской пл., пл. Искусств и трансфер в гостиницу «Амбассадор».
Автобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты», Музей специй
Завтрак в гостинице после ночлега.
11:00 Отъезд от Площади искусств (встреча у памятника А. С. Пушкину), для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного», «Росси».
11:15 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина».
11:30 Отъезд от гостиницы «Амбассадор», в том числе и для гостей из отеля «Римского-Корсакова».
Автобусная экскурсия «Васильевский остров – Остров мечты».
По замыслу Петра I именно здесь должен был расположиться культурный и политический центр Петербурга. Как же сложилась его судьба? Какие здания и памятники напоминают о нём?
Совершим путешествие в прошлое и узнаем, какие мечты стали реальностью.
14:30 Экскурсия в Музей специй с дегустацией.
Во время экскурсии вы заново откроете для себя привычные специи и познакомитесь с совершенно экзотическими видами.
Все экспонаты можно трогать, нюхать и даже пробовать.
Мастер-класс «Пряный глинтвейн».
Самый теплый и приятный мастер-класс для холодного времени года.
Гости сами приготовят ароматную смесь для глинтвейна, на основе которой и сварится знаменитый рождественский напиток по классическому европейскому рецепту - так, как варили его на ярмарках ганзейских городов.
После того, как он будет готов, гости смогут насладиться дегустацией.
16:30-17:00 Окончание программы в центре города на Васильевском острове.
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика»
Завтрак в гостинице.
09:00 Отъезд от Площади искусств (встреча у памятника А. С. Пушкину), для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного», «Росси».
09:15 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина».
09:30 Отъезд от гостиницы «Амбассадор», в том числе и для гостей из отеля «Римского-Корсакова».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций.
Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.
И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
13:00 Посещение Дворцовой фермы в Гатчине.
Мастер-класс по изготовлению сыра.
Дворцовая ферма – это уникальный хозяйственный комплекс и, в то же время, замечательный архитектурный ансамбль, созданный по воле императора Павла I.
В ходе экскурсии вы познакомитесь не только с историей и особенностями работы Фермы, но и с её мохнатыми и пернатыми обитателями – козликом Сэром, осликом Моисеем, эму Прасковьей и Ерофеем.
В завершении экскурсии вы сможете попробовать себя в роли сыродела, приготовив собственную вариацию французского сыра.
17:00-17:30 Окончание программы у Исаакиевской пл., пл. Искусств и трансфер в гостиницу «Амбассадор»
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы», Юсуповский дворец
Завтрак в гостинице.
Выезд с вещами.
11:00 Отъезд от гостиницы «Амбассадор», в том числе и для гостей из отеля «Римского-Корсакова».
11:15 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина».
11:30 Отъезд от Площади искусств (встреча у памятника А. С. Пушкину), для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного», «Росси».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
16:30-17:00 Окончание программы в центр города у ст. м. пл. Восстания, Московский вокзал.
Проживание
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Стоимость экскурсионного пакета без проживания — 13 800 руб.
Также в туре предоставляется возможность размещения в одной из гостиниц Санкт-Петербурга.
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург)
Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт
Стандартный
Комфорт
03.01.24
21800
28400
23200
30800
24400
24000
33400
Сокрома Бохо 3* (Санкт-Петербург)
Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Исаакиевской площади (15 мин.):
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/ Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Стандартный
03.01.24
21600
27000
Резиденция Дашковой 3* (Санкт-Петербург)
Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Исаакиевской площади (10 мин.):
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Стандартный
Комфорт
03.01.24
23600
31400
27600
39400
Амбассадор 4* (Санкт-Петербург)
Завтрак "шведский стол".
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Стандартный
03.01.24
27600
38800
Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург)
Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Площади Искусств (14 мин.):
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт
Комфорт
03.01.24
28800
41200
30800
27400
46200
Домина 5* (Санкт-Петербург)
Завтрак "шведский стол". В 5-ти минутах пешком до Исаакиевской площади:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Супериор
03.01.24
34800
50800
34800
Россия 4* (Санкт-Петербург)
Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Площади Искусств (10 мин.):
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Стандартный
03.01.24
38800
56400
Варианты проживания
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.
Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
Амбассадор 4
К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.
В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.
Пешая прогулка до Мариинского театра занимает 5 минут.
До Исаакиевского собора можно дойти за 15 минут. Расстояние от отеля «Амбассадор» до аэропорта Пулково составляет 15 км. До Московского железнодорожного вокзала — 15 минут езды.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская».
Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней.
К услугам гостей семейные номера. В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».
Сокрома Бохо 3
Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.
Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.
На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.
Резиденция Дашковой 3
Отель «Резиденция Дашковой» расположен в Санкт-Петербурге.
Во всех помещениях подключен бесплатный Wi-Fi. В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном.
В некоторых номерах есть гостиная зона. В собственной ванной комнате с ванной или душем имеются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Исаакиевский собор находится в 500 метрах от отеля «Резиденция Дашковой», а здание Адмиралтейства — в 700 метрах. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15 км.
Домина 5
Отель Domina St.Petersburg расположен на набережной реки Мойки, в 2 минутах ходьбы от Исаакиевского собора. Приблизительно в 1 км находятся Мариинский театр, Эрмитаж и Невский проспект.
Все комфортабельные номера отеля Domina оформлены в оригинальном стиле. В каждом номере есть рабочий стол, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Ванные комнаты укомплектованы банными халатами и тапочками.
В ресторане Arcobaleno, в который ведет отдельный вход с улицы, подают блюда итальянской кухни, а также фирменные блюда в стиле фьюжн, созданные шеф-поваром ресторана.
Россия 4
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
- Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание: обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Страховка (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 16 лет (0-16): 5 дней - 750 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) - 200 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) - 650 руб.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Могут ли быть изменены экскурсии?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы