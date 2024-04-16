В сердце Санкт-Петербурга

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Посетите сказочный Санкт-Петербург на зимних каникулах! В этом пятидневном туре по заснеженному и нарядному городу вас ждут увлекательные экскурсии в музей ювелирного искусства Фаберже, на Васильевский остров, Большой Меньшиковский дворец, Гатчину и другие известные достопримечательности, а также гастрономические сюрпризы и мастер-классы!
В сердце Санкт-Петербурга
В сердце Санкт-Петербурга
В сердце Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Музей ювелирного искусства
Музей ювелирного искусства
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже
Дворянский особняк
Дворянский особняк
Отправимся в Юсуповский дворец – роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев
Мастер-классы и дегустации
Мастер-классы и дегустации
Сами приготовим знаменитый рождественский напиток, примем участие в приготовлении сыра и откроем для себя новые виды специй

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества», музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер.

11:00 Встреча у памятника М. И. Кутузову у Казанского собора. Табличка «В сердце Петербурга».

Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества».

Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века.

Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула.

Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.

И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.

Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.

13:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.

15:30 Окончание программы в центре города.

Экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества», музей ФабержеЭкскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества», музей ФабержеЭкскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества», музей ФабержеЭкскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества», музей ФабержеЭкскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества», музей ФабержеЭкскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества», музей Фаберже
2 день

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца

Завтрак в гостинице после ночлега.

10:30 Отъезд от Площади искусств (встреча у памятника А. С. Пушкину), для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного», «Росси».

10:45 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина».

11:00 Отъезд от гостиницы «Амбассадор», в том числе и для гостей из отеля «Римского-Корсакова».

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца.

Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – нач. XX вв., сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.

13:00 Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, Александра Меншикова, которая должна была восприниматься, в том числе, и как символ торжества России, одержавшей победу в Северной войне.

17:00-17:30 Окончание программы у Исаакиевской пл., пл. Искусств и трансфер в гостиницу «Амбассадор».

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворцаАвтобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворцаАвтобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворцаАвтобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворцаАвтобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворцаАвтобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца
3 день

Автобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты», Музей специй

Завтрак в гостинице после ночлега.

11:00 Отъезд от Площади искусств (встреча у памятника А. С. Пушкину), для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного», «Росси».

11:15 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина».

11:30 Отъезд от гостиницы «Амбассадор», в том числе и для гостей из отеля «Римского-Корсакова».

Автобусная экскурсия «Васильевский остров – Остров мечты».

По замыслу Петра I именно здесь должен был расположиться культурный и политический центр Петербурга. Как же сложилась его судьба? Какие здания и памятники напоминают о нём?

Совершим путешествие в прошлое и узнаем, какие мечты стали реальностью.

14:30 Экскурсия в Музей специй с дегустацией.

Во время экскурсии вы заново откроете для себя привычные специи и познакомитесь с совершенно экзотическими видами.

Все экспонаты можно трогать, нюхать и даже пробовать.

Мастер-класс «Пряный глинтвейн».

Самый теплый и приятный мастер-класс для холодного времени года.

Гости сами приготовят ароматную смесь для глинтвейна, на основе которой и сварится знаменитый рождественский напиток по классическому европейскому рецепту - так, как варили его на ярмарках ганзейских городов.

После того, как он будет готов, гости смогут насладиться дегустацией.

16:30-17:00 Окончание программы в центре города на Васильевском острове.

Автобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты», Музей специйАвтобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты», Музей специйАвтобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты», Музей специйАвтобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты», Музей специйАвтобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты», Музей специй
4 день

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика»

Завтрак в гостинице.

09:00 Отъезд от Площади искусств (встреча у памятника А. С. Пушкину), для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного», «Росси».

09:15 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина».

09:30 Отъезд от гостиницы «Амбассадор», в том числе и для гостей из отеля «Римского-Корсакова».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций.

Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.

И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.

Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.

13:00 Посещение Дворцовой фермы в Гатчине.

Мастер-класс по изготовлению сыра.

Дворцовая ферма – это уникальный хозяйственный комплекс и, в то же время, замечательный архитектурный ансамбль, созданный по воле императора Павла I.

В ходе экскурсии вы познакомитесь не только с историей и особенностями работы Фермы, но и с её мохнатыми и пернатыми обитателями – козликом Сэром, осликом Моисеем, эму Прасковьей и Ерофеем.

В завершении экскурсии вы сможете попробовать себя в роли сыродела, приготовив собственную вариацию французского сыра.

17:00-17:30 Окончание программы у Исаакиевской пл., пл. Искусств и трансфер в гостиницу «Амбассадор»

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика»Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика»Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика»Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика»Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика»
5 день

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы», Юсуповский дворец

Завтрак в гостинице.

Выезд с вещами.

11:00 Отъезд от гостиницы «Амбассадор», в том числе и для гостей из отеля «Римского-Корсакова».

11:15 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина».

11:30 Отъезд от Площади искусств (встреча у памятника А. С. Пушкину), для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного», «Росси».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

16:30-17:00 Окончание программы в центр города у ст. м. пл. Восстания, Московский вокзал.

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы», Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы», Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы», Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы», Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы», Юсуповский дворец

Проживание

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Стоимость экскурсионного пакета без проживания — 13 800 руб.

Также в туре предоставляется возможность размещения в одной из гостиниц Санкт-Петербурга.

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург)

Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт

Стандартный

Комфорт

03.01.24

21800

28400

23200

30800

24400

24000

33400

Сокрома Бохо 3* (Санкт-Петербург)

Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Исаакиевской площади (15 мин.):

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/ Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Стандартный

03.01.24

21600

27000

Резиденция Дашковой 3* (Санкт-Петербург)

Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Исаакиевской площади (10 мин.):

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Стандартный

Комфорт

03.01.24

23600

31400

27600

39400

Амбассадор 4* (Санкт-Петербург)

Завтрак "шведский стол".

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Стандартный

03.01.24

27600

38800

Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург)

Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Площади Искусств (14 мин.):

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт

Комфорт

03.01.24

28800

41200

30800

27400

46200

Домина 5* (Санкт-Петербург)

Завтрак "шведский стол". В 5-ти минутах пешком до Исаакиевской площади:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Супериор

03.01.24

34800

50800

34800

Россия 4* (Санкт-Петербург)

Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Площади Искусств (10 мин.):

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Стандартный

03.01.24

38800

56400

Варианты проживания

Катарина Арт Отель 4

4 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.

В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Амбассадор 4

4 ночи

К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.

В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.

Пешая прогулка до Мариинского театра занимает 5 минут.

До Исаакиевского собора можно дойти за 15 минут. Расстояние от отеля «Амбассадор» до аэропорта Пулково составляет 15 км. До Московского железнодорожного вокзала — 15 минут езды.

Амбассадор 4Амбассадор 4Амбассадор 4Амбассадор 4

Izzzi у Гостиного Двора 3

4 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская».

Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней.

К услугам гостей семейные номера. В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.

По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».

Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3

Сокрома Бохо 3

4 ночи

Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.

Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.

На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.

Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3

Резиденция Дашковой 3

4 ночи

Отель «Резиденция Дашковой» расположен в Санкт-Петербурге.

Во всех помещениях подключен бесплатный Wi-Fi. В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном.

В некоторых номерах есть гостиная зона. В собственной ванной комнате с ванной или душем имеются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Исаакиевский собор находится в 500 метрах от отеля «Резиденция Дашковой», а здание Адмиралтейства — в 700 метрах. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15 км.

Резиденция Дашковой 3Резиденция Дашковой 3Резиденция Дашковой 3Резиденция Дашковой 3Резиденция Дашковой 3Резиденция Дашковой 3

Домина 5

4 ночи

Отель Domina St.Petersburg расположен на набережной реки Мойки, в 2 минутах ходьбы от Исаакиевского собора. Приблизительно в 1 км находятся Мариинский театр, Эрмитаж и Невский проспект.

Все комфортабельные номера отеля Domina оформлены в оригинальном стиле. В каждом номере есть рабочий стол, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Ванные комнаты укомплектованы банными халатами и тапочками.

В ресторане Arcobaleno, в который ведет отдельный вход с улицы, подают блюда итальянской кухни, а также фирменные блюда в стиле фьюжн, созданные шеф-поваром ресторана.

Домина 5Домина 5Домина 5Домина 5Домина 5Домина 5Домина 5

Россия 4

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
  • Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание: обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Страховка (по желанию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет (0-16): 5 дней - 750 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) - 200 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) - 650 руб.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Могут ли быть изменены экскурсии?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 апр 2024
Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
З
27 мар 2024
По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры5-дневные туры

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
6 мая
13 мая
27 мая
3 июня
28 840 за человека
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
Санкт-Петербург
10 июня
17 июня
24 июня
1 июля
от 15 350 за человека
В сердце Петербурга. Тур на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В сердце Петербурга. Тур на 6 дней
Санкт-Петербург
10 июня
17 июня
24 июня
1 июля
от 13 200 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
All Airlines
ХорошоТам