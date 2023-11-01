Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Классический тур в Санкт-Петербург для всей семьи.

Новогодняя экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста, поэтому вы можете выбирать только самые интересные для вас экскурсии.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 6 дней в период с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв

Что вас ожидает:

Гибкая программа
Гибкая программа
Вы сможете сами выбрать какие экскурсии посетить и взять от тура максимум впечатлений
Атмосфера праздника
Атмосфера праздника
Петербург встретит нас яркими огнями, головокружительными видами и невероятной атмосферой праздника
Насыщенная программа
Насыщенная программа
Все самые главные изюминки Петербурга собраны в этом туре: Петергоф, Царское село, музей Фаберже, Кронштадт и многое другое

Программа тура по дням

1 день

Суббота. Знакомство с городом, Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
  • 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
  • 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

11:30-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным — под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.

14:00 Экскурсия в Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце — бывшей резиденции российских монархов.

16:00 Окончание программы в центре города в Эрмитаже (внимание: зависит от времени посещение музея).

Суббота. Знакомство с городом, ЭрмитажСуббота. Знакомство с городом, ЭрмитажСуббота. Знакомство с городом, ЭрмитажСуббота. Знакомство с городом, Эрмитаж
2 день

Воскресенье. Дворцы Петербурга и музей Фаберже

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
  • 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
  • 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

11:30-13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

14:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:00 Трансфер в гостиницы (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).

17:00-17:30 Окончание программы.

  • Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2023. Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
  • Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2023. 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» за доп. плату.

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.

Воскресенье. Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье. Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье. Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье. Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье. Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье. Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье. Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье. Дворцы Петербурга и музей Фаберже
3 день

Понедельник. Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
  • 12:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».
  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
  • 13:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками.

Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.

17:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией — новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.

В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

18:00 Трансфер в гостиницы 01.01 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва») и на Московский вокзал 08.01.

19:00-19:30 Окончание программы.

Понедельник. Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»Понедельник. Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»Понедельник. Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»Понедельник. Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»
4 день

Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в гостинице после ночлега.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
  • 11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России.

14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.

Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Трансфер в гостиницы до 20:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).

Вторник. Автобусная экскурсия в КронштадтВторник. Автобусная экскурсия в КронштадтВторник. Автобусная экскурсия в КронштадтВторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
5 день

Среда. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
  • 10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
  • 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Вало».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село — любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

13:00 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и посещение Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

15:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

  • 15:00 Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) за доп. плату.

17:00 (19:00) Возвращение в город.

Трансфер по гостиницам (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).

Среда. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворецСреда. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворецСреда. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворецСреда. Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец
6 день

Четверг. Экскурсия по городу и Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
  • 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
  • 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города.

14:30 Экскурсия в Исаакиевский cобор — кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.

15:30 Трансфер по гостиницам до 16:30-17:00.

Четверг. Экскурсия по городу и Исаакиевский соборЧетверг. Экскурсия по городу и Исаакиевский соборЧетверг. Экскурсия по городу и Исаакиевский соборЧетверг. Экскурсия по городу и Исаакиевский собор
7 день

Пятница. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
  • 10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).
  • 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Вало».

11:30-13:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.

13:00 Большой Петергофский дворец — величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

16:30 Возвращение в центр город.

Трансфер по гостиницам до 18:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).

Пятница. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего паркаПятница. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего паркаПятница. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего паркаПятница. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Экскурсионный пакет без проживания: 11 650 руб.

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол":

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйОдноместный Взрослый
КомфортМансарда
30.12.232225021250301502115027900
31.12.232235021350304002115027900
01.01.242245021450306502115027900
02.01.242255021550309002115027900
03.01.242265021650311502115027900

Арт Нуво Палас 4*. Завтрак "шведский стол":

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйКомфорт
30.12.23-03.01.241990026150214002090027900

Москва 4*. Завтрак "шведский стол":

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйКомфорт
30.12.23221502240030650244002370035150
31.12.23-03.01.24226502290031650249002415036150

Парк Инн Прибалтийская 4*. Завтрак "шведский стол":

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13) ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйСупериор
30.12.2321700208501925020500266502520023250215502170033550
31.12.2322300212501970020900279002615023900221502230035400
01.01.24-03.01.2422900216502015020900291502615023900221502290035400

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол":

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный с видом на городСтандартный с видом на Неву
30.12.23-03.01.243215029400284004915033650304002940052400

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий.

Даты заездовДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйОдноместный Взрослый
Смарт без кухниСмартСтудия (быв. Стандарт)
30.12.23-03.01.24259003890026650409002765042650

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешкомот гостиницы Москва 4*:

Гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
СтандартныйЛюкс семейный
30.12.23349005265053650
31.12.23-01.01.24366505615055400
02.01.24349005265053650
03.01.24331504915051900

Варианты проживания

Отель «Арт Нуво Палас» 4

5 ночей

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4

5 ночей

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4

Апарт-отель Yard Residence 4

5 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4

Отель «Москва» 4

5 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Ривер Палас» 4

5 ночей

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) — 1 000 руб. /взр., 800 руб. /шк., 900 руб. /ст.,пенс. праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять)автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» — 2 400 руб. /взр. 2 100 руб. /шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно
  • Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) — 1 000 руб. /взр., 800 руб. /шк., 900 руб. /ст.,пенс.
  • Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять)
  • Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» — 2 400 руб. /взр. 2 100 руб. /шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Новогодний банкет в гостинице "Москва" (подробнее в фотографиях 2го дня программы):категория А — 15 000 руб. /чел. категория В — 11 000 руб. /чел. детский — 8 000 руб. /дети до 12 лет
  • Категория А — 15 000 руб. /чел.
  • Категория В — 11 000 руб. /чел.
  • Детский — 8 000 руб. /дети до 12 лет
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 1550 руб.

Скидка детям до 14-16 лет: 700 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

Можно ли в тур с животными?

Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.

Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.

Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
1 ноя 2023
Охотно закажем у вас следующую поездку.
Т
16 окт 2023
Тур "Петербургская коллекция". Всё очень понравилось. Были 4 дня. Хороший отель Арт Ну вот Палас. Организация тура на 5! Комфортабельные автобусы. Всё четко по времени. Очень хорошо, что на экскурсиях использовались радио-гиды.
В
12 окт 2023
Очень понравилось путешествие. Всё хорошо организовано. Интересные экскурсии. Большое спасибо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Можно с детьми
Многодневные туры
6-дневные туры
Зимние
Новогодние 2024
Новогодние туры 2024

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодний тур 🎄
3 дня
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Россия, Санкт-Петербург
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
от 6 550 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
Новогодний тур 🎄
5 дней
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
Россия, Санкт-Петербург
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
от 9 950 за человека
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Россия, Санкт-Петербург
12 ноя
20 ноя
23 ноя
1 дек
от 8 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ