Петербургская коллекция
Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста — Вы можете выбрать только те экскурсии, которые вам интересны.
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многие другие. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 16 октября 2023 г. по 29 декабря 2023 г. и с 12 января 2024 по 21 апреля 2024. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
- 11:15Встреча с гидом на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт»).
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.
Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский.
В наши дни Морской собор — это главный храм военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
- 11:15Встреча с гидом на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт», «Россия».
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.
Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.
Это был главный храм города для всех моряков русского флота. Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.
Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской самой почитаемой святыни Северной столицы.
Завершится наше путешествие посещением Владимирского собора.
14:30 Экскурсия в Спас на крови — удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.
Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.
15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец — великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (билет приобретается отдельно: взрослым — 500 руб., школьникам — 300 руб., студентам — 400 руб., пенсионерам — 400 руб.).
Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному.
Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
17:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами.
Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями.
Билет приобретается отдельно: взрослым — 800 руб., школьникам — 600 руб., студентам — 600 руб., пенсионерам — 400 руб.
Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм — Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия».
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время для прогулки по паркам и посещения Лицея.
В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.).
Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.
16:00-19:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.).
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.
Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00.
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Дополнительно:Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб.).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|12.01.24-30.03.24
|11200
|13800
|11400
|14300
|11800
|12100
|15000
|31.03.24
|11500
|14400
|11700
|14900
|12250
|12300
|15900
|01.04-19.04.24
|11800
|15000
|12000
|15500
|12700
|12500
|16800
Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|22.03.24-30.03.24
|12200
|12300
|15500
|13200
|13000
|17500
|31.03.24
|12000
|12100
|15150
|12950
|12750
|17000
|01.04-19.04.24
|11800
|11900
|14800
|12700
|12500
|16500
Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол". Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|15.03.24-08.04.24
|11900
|14700
|12200
|11800
|11600
|15200
|09.04.24
|12200
|15200
|12500
|12050
|11850
|15750
|10.04-19.04.24
|12500
|15700
|12800
|12300
|12100
|16300
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село):
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Бизнес
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|22.03.24
|11000
|13450
|11700
|11300
|13800
|23.03.24-29.03.24
|11500
|15000
|11550
|11150
|13750
|30.03.24-19.04.24
|11200
|14400
|11400
|11000
|13700
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешкомот гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт Плюс
|2н
|2н
|2н
|16.10.23-27.12.23
|11200
|10900
|13500
|12.01.24-16.03.24
|11700
|11300
|14000
|17.03.24
|12050
|11900
|15000
|18.03.24-19.04.24
|12400
|12500
|16000
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Супериор
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|07.11.23-23.03.24
|11400
|14400
|11900
|12900
|15200
|24.03.24
|11450
|14350
|12200
|12450
|15350
|25.03.24-30.03.24
|11500
|14300
|12500
|12000
|15500
|31.03.24
|11650
|14650
|12500
|12100
|15500
|01.04-19.04.24
|11800
|15000
|12500
|12200
|15500
Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешкомот гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|2н
|2н
|22.03.24 -14.04.24
|12000
|14800
|15.04.24
|12950
|16600
|16.04.24-19.04.24
|13900
|18400
Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Классик (стандарт)
|Джуниор Сюит
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|12.01.24-19.04.24
|12400
|13800
|13200
|12700
|16500
Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Комфорт
|2н
|2н
|2н
|2н
|15.03.24-08.04.24
|12200
|11800
|11600
|14900
|09.04.24
|12500
|12100
|11900
|15650
|10.04.24-19.04.24
|12800
|12400
|12200
|16400
Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия (быв. Стандарт)
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|04.03.24-30.03.12
|12800
|17200
|13200
|17900
|13500
|13100
|18700
|31.03.24
|13050
|17700
|13450
|18400
|13750
|13300
|19200
|01.04.24-19.04
|13300
|18200
|13700
|18900
|14000
|13500
|19700
Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
|Трёхместный(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Комфорт
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|18.03.24-31.03.24
|12700
|16300
|13500
|12800
|18000
Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешкомот гостиницы Октябрьская 4*.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
|Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|12.01.24 – 19.04.24
|12900
|17800
|13400
|13300
|18800
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
|Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Полулюкс
|2н
|2н
|2н
|2н
|2н
|07.11.23-29.03.24
|13900
|17500
|16400
|15600
|22500
|01.04.24-19.04.24
|15200
|19800
|-
|-
|-
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|2н
|2н
|2н
|07.11.23-29.03.24
|16000
|16100
|20700
Скидка детям до 14 лет (0-13): 3 дня 850 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 3 дня 400 руб.
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва»): 3 дня 8000 руб.
Варианты проживания
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Отель «Азимут» 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Отель «Катарина Арт Отель»
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi.
Гости могут воспользоваться услугами консьержа.
Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов. В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном.
В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Все номера оснащены сейфом.
Отель «Октябрьская»
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле.
В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.
Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин.
Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
- Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Дополнительные экскурсии (стоимость и наименования экскурсий смотреть в «Важно знать» (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено) )
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 3 дня – 850 рублей.
Скидка детям 14-16 лет: 3 дня – 400 рублей.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?
Стоимость дополнительных экскурсий составляет:
- Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб.);
- Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.);
- Посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.);
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.);
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Можно ли в тур с животными?
IZZZI у Гостиного двора
пер. Крылова, 5 Б
Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий. Стоимость 1900 рублей.
А-Отель Фонтанка
Лермонтовский просп., 43/1
Разрешено только в номерах категории стандарт и максимальным весом животного не более 5 кг. Стоимость 1500/руб/сутки.
Азимут
Лермонтовский просп., 43/1
Не более 5 кг, платная услуга (зависит от номера) + депозит (3000).
|Ибис
|Лиговский просп., 54
|Депозит в размере 3000 руб., доплата составляет 500 рублей в сутки.
|Кравт Невский
|ул. Александра Невского, 8А
|До 5 кг – 2000 руб., понадобится справка о прививках. Предоставляют миски и лежанки.
|Москва
|площадь Александра Невского, 2
|Вес домашнего животного не должен превышать 5 кг, также при себе необходимо иметь прививочный сертификат со всеми прививками. Стоимость проживания животного составляет 1000 рублей/сутки с животного. Оплата при заселении.
|Новотель
|ул. Маяковского 3а
|Стоимость – 1000 руб. /сутки за каждое животное. Без залога.
|Октябрьская
|Лиговский просп., 10/118
|Можно только с собаками до 5 кг, 1000 руб. /сутки.
|Порт Комфорт Лиговский 29
|Лиговский пр., 29
|До 10 кг. Доплата за проживание 5000 руб.
|Россия
|площадь Чернышевского, 11
|1300 руб. /сутки доплата, 5000 руб. залог.
|Русь
|Артиллерийская ул., 1
|Возможно проживание с домашними животными до 5 кг, в любые категории номеров. Стоимость – 800 рублей в сутки + возвратный депозит в размере 5 000 рублей.
|Ярд Резиденс
|ул. Херсонская 43/12
|Только в номерах категории стандарт, только собаки до 10 кг, 1000 руб. /сутки, 2000 руб. залог.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Хочу выразить огромную благодарность за такой чудесный тур!
Нам с супругом всё ооооочень понравилось 👍😊
В следующем году хочу взять с собой дочку и внучку 😊