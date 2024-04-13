Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Петербургская коллекция

5
3 отзыва
Классический тур в Санкт-Петербург на 3 дня отлично подойдет для знакомства с городом.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста — Вы можете выбрать только те экскурсии, которые вам интересны.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многие другие. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 16 октября 2023 г. по 29 декабря 2023 г. и с 12 января 2024 по 21 апреля 2024. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Гибкая программа
Гибкая программа
Решайте сами, что вы хотите посетить в этом туре по Санкт-Петербургу
Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Будем любоваться имперским размахом площадей, вглядываться в замысловатые элементы фасадов и питаться духом старого города
Прогулки с любовью
Прогулки с любовью
Каждый день будем проходить минимум 10 000 шагов

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
  • 11:15Встреча с гидом на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт»).

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.

Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский.

В наши дни Морской собор — это главный храм военно-морского флота России.

13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
  • 11:15Встреча с гидом на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт», «Россия».

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.

Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.

Это был главный храм города для всех моряков русского флота. Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.

Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской самой почитаемой святыни Северной столицы.

Завершится наше путешествие посещением Владимирского собора.

14:30 Экскурсия в Спас на крови — удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.

Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.

15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
3 день

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец — великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (билет приобретается отдельно: взрослым — 500 руб., школьникам — 300 руб., студентам — 400 руб., пенсионерам — 400 руб.).

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
4 день

Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному.

Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

17:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами.

Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями.

Билет приобретается отдельно: взрослым — 800 руб., школьникам — 600 руб., студентам — 600 руб., пенсионерам — 400 руб.

Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
5 день

Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.

Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм — Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
6 день

Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия».

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время для прогулки по паркам и посещения Лицея.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.).

Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.

16:00-19:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.).

Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСуббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСуббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСуббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
7 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.

Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.

Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

Окончание программы в центре города не позднее 19:00.

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Дополнительно:Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб.).

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СмартСтандартныйКомфорт
12.01.24-30.03.2411200138001140014300118001210015000
31.03.2411500144001170014900122501230015900
01.04-19.04.2411800150001200015500127001250016800

Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный Взрослый
СтандартныйКомфорт
22.03.24-30.03.24122001230015500132001300017500
31.03.24120001210015150129501275017000
01.04-19.04.24118001190014800127001250016500

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол". Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
15.03.24-08.04.24119001470012200118001160015200
09.04.24122001520012500120501185015750
10.04-19.04.24125001570012800123001210016300

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село):

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйБизнес
22.03.241100013450117001130013800
23.03.24-29.03.241150015000115501115013750
30.03.24-19.04.241120014400114001100013700

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешкомот гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Смарт Плюс
16.10.23-27.12.23112001090013500
12.01.24-16.03.24117001130014000
17.03.24120501190015000
18.03.24-19.04.24124001250016000

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйСупериор
07.11.23-23.03.241140014400119001290015200
24.03.241145014350122001245015350
25.03.24-30.03.241150014300125001200015500
31.03.241165014650125001210015500
01.04-19.04.241180015000125001220015500

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешкомот гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый
Стандартный
22.03.24 -14.04.241200014800
15.04.241295016600
16.04.24-19.04.241390018400

Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Классик (стандарт)Джуниор Сюит
12.01.24-19.04.241240013800132001270016500

Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Комфорт
15.03.24-08.04.2412200118001160014900
09.04.2412500121001190015650
10.04.24-19.04.2412800124001220016400

Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Смарт без кухниСмартСтудия (быв. Стандарт)
04.03.24-30.03.1212800172001320017900135001310018700
31.03.2413050177001345018400137501330019200
01.04.24-19.0413300182001370018900140001350019700

Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместный

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Трёхместный(2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СмартКомфорт
18.03.24-31.03.241270016300135001280018000

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешкомот гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйКомфорт
12.01.24 – 19.04.241290017800134001330018800

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйПолулюкс
07.11.23-29.03.241390017500164001560022500
01.04.24-19.04.241520019800---

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный
07.11.23-29.03.24160001610020700

Скидка детям до 14 лет (0-13): 3 дня 850 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 3 дня 400 руб.

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва»): 3 дня 8000 руб.

Варианты проживания

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3

2 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3

Отель «Азимут» 4

2 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

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Отель «Москва» 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Катарина Арт Отель»

2 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.

В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi.

Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов. В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном.

В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Все номера оснащены сейфом.

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Отель «Октябрьская»

2 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле.

В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.

Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин.

Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
  • Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Дополнительные экскурсии (стоимость и наименования экскурсий смотреть в «Важно знать» (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено) )
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 3 дня – 850 рублей.

Скидка детям 14-16 лет: 3 дня – 400 рублей.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий составляет:

  • Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб.);
  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.);
  • Посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.);
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.);
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Можно ли в тур с животными?

IZZZI у Гостиного двора

пер. Крылова, 5 Б

Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий. Стоимость 1900 рублей.

А-Отель Фонтанка

Лермонтовский просп., 43/1

Разрешено только в номерах категории стандарт и максимальным весом животного не более 5 кг. Стоимость 1500/руб/сутки.

Азимут

Лермонтовский просп., 43/1

Не более 5 кг, платная услуга (зависит от номера) + депозит (3000).

ИбисЛиговский просп., 54Депозит в размере 3000 руб., доплата составляет 500 рублей в сутки.
Кравт Невскийул. Александра Невского, 8АДо 5 кг – 2000 руб., понадобится справка о прививках. Предоставляют миски и лежанки.
Москваплощадь Александра Невского, 2Вес домашнего животного не должен превышать 5 кг, также при себе необходимо иметь прививочный сертификат со всеми прививками. Стоимость проживания животного составляет 1000 рублей/сутки с животного. Оплата при заселении.
Новотельул. Маяковского 3аСтоимость – 1000 руб. /сутки за каждое животное. Без залога.
ОктябрьскаяЛиговский просп., 10/118Можно только с собаками до 5 кг, 1000 руб. /сутки.
Порт Комфорт Лиговский 29Лиговский пр., 29До 10 кг. Доплата за проживание 5000 руб.
Россияплощадь Чернышевского, 111300 руб. /сутки доплата, 5000 руб. залог.
РусьАртиллерийская ул., 1Возможно проживание с домашними животными до 5 кг, в любые категории номеров. Стоимость – 800 рублей в сутки + возвратный депозит в размере 5 000 рублей.
Ярд Резиденсул. Херсонская 43/12Только в номерах категории стандарт, только собаки до 10 кг, 1000 руб. /сутки, 2000 руб. залог.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
13 апр 2024
Здравствуйте.
Хочу выразить огромную благодарность за такой чудесный тур!
Нам с супругом всё ооооочень понравилось 👍😊
В следующем году хочу взять с собой дочку и внучку 😊
М
24 апр 2024
Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне, Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.
И
24 апр 2024
Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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