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Авторский тур
6 дней
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 10 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В сердце Петербурга. Тур на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 13 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 12 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимний Петербург. 6 праздничных дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 6 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 15 050₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие в «Новогоднюю сказку» на 6 дней. Санкт-Петербург и Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 9 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 11 650₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 34 360₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
Начало: Санкт-Петербург
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 18 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту. Тур в Санкт-Петербург на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 14 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 18 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимний образ Санкт-Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 6 905₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимне-весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
13 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 19 545₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 14 150₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Осенний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 22 480₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Родители с детьми в Петербург. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 865₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Симфония Севера: Санкт-Петербург, Выборг и Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
2 янв в 10:00
от 29 730₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ААнтонина21 мая 2024Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
- ММаксим24 апреля 2024Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
- ИИгорь24 апреля 2024Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
- ООльга24 апреля 2024Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиямиОрганизация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «6-дневные туры»
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