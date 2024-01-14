1 день

Суббота (30 декабря/6 января). Знакомство с городом, Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».

11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

11:30-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.

14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей

истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

16:00 Окончание программы в центре города в Эрмитаже. (внимание: зависит от времени посещение Музея).