Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней

Классический тур в Санкт-Петербург на 5 дней.

Новогодняя экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста, поэтому вы можете выбирать только самые интересные для вас экскурсии.

На выбор все самые знаковые места Северной
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столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Решайте сами, что вы хотите посетить в этом праздничном туре по Санкт-Петербургу! Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 5 дней в период с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

5
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Гибкая программа
Гибкая программа
Вы сможете сами выбрать какие экскурсии посетить и взять от тура максимум впечатлений
Новогодняя Северная столица
Новогодняя Северная столица
Петербург встретит нас яркими огнями, головокружительными видами и невероятной атмосферой праздника
Калейдоскоп впечатлений
Калейдоскоп впечатлений
Все самые главные изюминки Петербурга собраны в этом туре: Петергоф, Царское село, музей Фаберже, Кронштадт и многое другое

Программа тура по дням

1 день

Суббота (30 декабря/6 января). Знакомство с городом, Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».

11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

11:30-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.

14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей
истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

16:00 Окончание программы в центре города в Эрмитаже. (внимание: зависит от времени посещение Музея).

Суббота (30 декабря/6 января). Знакомство с городом, ЭрмитажСуббота (30 декабря/6 января). Знакомство с городом, ЭрмитажСуббота (30 декабря/6 января). Знакомство с городом, ЭрмитажСуббота (30 декабря/6 января). Знакомство с городом, ЭрмитажСуббота (30 декабря/6 января). Знакомство с городом, ЭрмитажСуббота (30 декабря/6 января). Знакомство с городом, Эрмитаж
2 день

Воскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей Фаберже

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».

11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

11:30- 13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:00 Трансфер в гостиницы (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).

17:00-17:30 Окончание программы.

Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2023. Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).

Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2023. 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге».

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.

Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2400 руб. Взр.; 2100 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно).

Воскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей Фаберже
3 день

Понедельник (1 января/8 января). Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

12:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

12:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».

12:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

13:00 Отъезд от гостиницы «Вало».

13:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

13:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге
прошлых эпох.

15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.

17:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу
XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.

В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

18:00 Трансфер в гостиницы 01.01 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва») и на Московский
вокзал 08.01.

19:00-19:30 Окончание программы.

Понедельник (1 января/8 января). Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»Понедельник (1 января/8 января). Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»Понедельник (1 января/8 января). Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»
4 день

Вторник (2 января). Автобусная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в гостинице после ночлега.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Вало».

10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:20 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.

14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-
летнюю историю этих сооружений.

Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и
славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Трансфер в гостиницы до 20:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).

Вторник (2 января). Автобусная экскурсия в КронштадтВторник (2 января). Автобусная экскурсия в КронштадтВторник (2 января). Автобусная экскурсия в КронштадтВторник (2 января). Автобусная экскурсия в Кронштадт
5 день

Среда (3 января). Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Вало».

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

13:00 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и посещение Екатерининского парка – великолепного
произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

15:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

15:00 Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) – 1000 руб. взр., 800 руб. шк.,
900 руб. ст.,пенс.

17:00 (19:00) Возвращение в город.

Трансфер по гостиницам (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).

Среда (3 января). Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворецСреда (3 января). Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворецСреда (3 января). Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворецСреда (3 января). Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец
6 день

Четверг (4 января). Экскурсия по городу и Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

11:00-11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города.

14:30 Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и
символ Петербурга.

15:30 Трансфер по гостиницам до 16:30-17:00.

Четверг (4 января). Экскурсия по городу и Исаакиевский соборЧетверг (4 января). Экскурсия по городу и Исаакиевский соборЧетверг (4 января). Экскурсия по городу и Исаакиевский соборЧетверг (4 января). Экскурсия по городу и Исаакиевский собор
7 день

Пятница (5 января). Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».

10:30 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).

11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Вало».

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

11:30-13:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

13:00 Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

16:30 Возвращение в центр город.

Трансфер по гостиницам до 18:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).

Пятница (5 января). Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворцаПятница (5 января). Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворцаПятница (5 января). Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца

Проживание

Экскурсионный пакет без проживания: 5 дней - 9 950 руб.

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Арт Нуво Палас 4*, завтрак "шведский стол":

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 основных места + доп. кровать)
30.12.2022 - 04.01.2023Стандартный2155016550-
Комфорт229501775017350

Парк Инн Прибалтийская (Cosmos) 4*, завтрак "шведский стол":

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиДвухместный с
раздельными
кроватями/ с
двуспальной
кроватью
Взрослый		Трёхместный (2 основных места + доп. кровать)Трёхместный
(2осн. +д.к. реб.0-6) Взрослый		Трёхместный(2осн. +д.к. реб.6-13)
Взрослый
30.12.2023Стандартный21450-17750171501585016950
31.12.202322700-18350175501630017350
01.01.2024 - 04.01.202423950-18950179501675017350
30.12.23Супериор2710020600-191001775017750
31.12.232895021550-197501835018350
01.01.2024 - 04.01.20242895021550-197501835018950

Ярд Резиденс 4*. Завтрак “континентальный” в кафе "Цех 85", которое находится в здании отеля, или завтрак “шведский стол” в кафе "Handmade", которое находится в 5 минутах ходьбы от отеля. Гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий, в 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиДвухместный с двуспальной кроватью
30.12.23-04.01.24Смарт без кухни31750-21350
30.12.23-04.01.24Смарт33350-21950
30.12.23-04.01.24Студия3475022750-

Отель Москва 4*, завтрак "шведский стол":

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями/с 2-спальнойТрёхместный (2 основных места + доп. кровать)
30.12.2023Стандартный249501825018450
31.12.2023 - 04.01.2024259501875018950
30.12.2023Комфорт285502005019500
31.12.2023 - 04.01.2024295502055019950

Ривер Палас Отель 4*, завтрак "шведский стол":

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями/с 2-спальнойТрёхместный (2 основных места + доп. кровать)Трёхместный
(2осн. +д.к. реб.7-12)
Взрослый
30.12.2023 - 04.01.2024Стандартный с видом на Город39950263502415023350
Стандартный с видом на Неву42550275502495024150

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”

Даты заездов

Двухместный с

раздельными кроватями

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный

с раздельными кроватями/ 2-спальной

Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый
МансардаКомфорт
30.12.231755022950183501755024550
31.12.231755022950184501765024800
01.01.231755022950185501775025050
02.01.20241755022950186501785025300
03.01.24-04.01.241755022950187501795025550

Кравт Невский4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол". Гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий, в5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездов

Одноместный Взрослый

Двухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйДвухместный с
раздельными
кроватями Взрослый		Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
СтандартныйЛюкс Семейный
30.12.2342050282002820043200
31.12.23-02.01.2445550299502995044950
03.01.202442050282002820043200
04.01.202438550264502645041450

Варианты проживания

Отель «Арт Нуво Палас» 4

4 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4

4 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4

Апарт-отель Yard Residence 4

4 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4

Отель «Москва» 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Ривер Палас» 4

4 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено)
  • Новогодний банкет в гостинице Ривер Палас в ресторане «The River»:взрослый - 15 500 руб. /чел. дети до 6 лет включительно - бесплатноот 7 до 12 лет - 8 500 руб. /чел
  • Взрослый - 15 500 руб. /чел
  • Дети до 6 лет включительно - бесплатно
  • От 7 до 12 лет - 8 500 руб. /чел
  • Новогодний банкет в гостинице «Москва» (подробнее в фотографиях 2го дня программы):категория А - 15 000 руб. /чел. категория В - 11 000 руб. /чел. детский - 8 000 руб. /дети до 12 лет
  • Категория А - 15 000 руб. /чел
  • Категория В - 11 000 руб. /чел
  • Детский - 8 000 руб. /дети до 12 лет
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидка предоставляются детям до 14 лет (0-13): 5 дней 1300 руб., детям до 14-16 лет: 5 дней 600 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

Можно ли в тур с животными?

Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.

Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.

Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
14 янв 2024
Добрый день, поездкой остались довольны. Гиды очень интересно и подробно рассказывали о всех достопримечательностях на экскурсиях и во время остановок, а также по пути движения автобуса.
Добрый день, поездкой остались довольны. Гиды очень интересно и подробно рассказывали о всех достопримечательностях на экскурсияхДобрый день, поездкой остались довольны. Гиды очень интересно и подробно рассказывали о всех достопримечательностях на экскурсияхДобрый день, поездкой остались довольны. Гиды очень интересно и подробно рассказывали о всех достопримечательностях на экскурсияхДобрый день, поездкой остались довольны. Гиды очень интересно и подробно рассказывали о всех достопримечательностях на экскурсияхДобрый день, поездкой остались довольны. Гиды очень интересно и подробно рассказывали о всех достопримечательностях на экскурсияхДобрый день, поездкой остались довольны. Гиды очень интересно и подробно рассказывали о всех достопримечательностях на экскурсиях
Л
11 янв 2024
Санкт-Петербург это город-загадка, который можно открывать для себя постоянно несмотря на новогодние морозы. Столько впечатлений от увиденного, открытий для себя, что хочется вновь и вновь возвращаться в этот удивительный город. Спасибо экскурсоводу Галине Николаевне за интересный и содержательный рассказ о достопримечательностях Санкт-Петербурга и его окрестностях. Настоящая новогодняя коллекция как подарок на Новый год.
Санкт-Петербург это город-загадка, который можно открывать для себя постоянно несмотря на новогодние морозы. Столько впечатлений отСанкт-Петербург это город-загадка, который можно открывать для себя постоянно несмотря на новогодние морозы. Столько впечатлений отСанкт-Петербург это город-загадка, который можно открывать для себя постоянно несмотря на новогодние морозы. Столько впечатлений отСанкт-Петербург это город-загадка, который можно открывать для себя постоянно несмотря на новогодние морозы. Столько впечатлений отСанкт-Петербург это город-загадка, который можно открывать для себя постоянно несмотря на новогодние морозы. Столько впечатлений отСанкт-Петербург это город-загадка, который можно открывать для себя постоянно несмотря на новогодние морозы. Столько впечатлений отСанкт-Петербург это город-загадка, который можно открывать для себя постоянно несмотря на новогодние морозы. Столько впечатлений отСанкт-Петербург это город-загадка, который можно открывать для себя постоянно несмотря на новогодние морозы. Столько впечатлений от
И
11 янв 2024
Замечательный тур, отлично спланирован. Мы в полном впечатлениями.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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