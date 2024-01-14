Новогодняя экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста, поэтому вы можете выбирать только самые интересные для вас экскурсии.
На выбор все самые знаковые места Северной
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Суббота (30 декабря/6 января). Знакомство с городом, Эрмитаж
Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».
10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".
11:30-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.
14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей
истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.
16:00 Окончание программы в центре города в Эрмитаже. (внимание: зависит от времени посещение Музея).
Воскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей Фаберже
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».
10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".
11:30- 13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:00 Трансфер в гостиницы (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).
17:00-17:30 Окончание программы.
Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2023. Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2023. 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге».
В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.
Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2400 руб. Взр.; 2100 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно).
Понедельник (1 января/8 января). Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
12:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».
12:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».
12:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
13:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
13:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
13:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".
13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».
Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге
прошлых эпох.
15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.
17:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу
XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.
В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.
18:00 Трансфер в гостиницы 01.01 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва») и на Московский
вокзал 08.01.
19:00-19:30 Окончание программы.
Вторник (2 января). Автобусная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в гостинице после ночлега.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
10:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:20 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».
Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.
14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-
летнюю историю этих сооружений.
Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и
славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Трансфер в гостиницы до 20:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).
Среда (3 января). Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».
10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».
10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
11:30 Отъезд от гостиницы «Вало».
Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
13:00 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и посещение Екатерининского парка – великолепного
произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
15:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
15:00 Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) – 1000 руб. взр., 800 руб. шк.,
900 руб. ст.,пенс.
17:00 (19:00) Возвращение в город.
Трансфер по гостиницам (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).
Четверг (4 января). Экскурсия по городу и Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».
10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
11:00-11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города.
14:30 Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и
символ Петербурга.
15:30 Трансфер по гостиницам до 16:30-17:00.
Пятница (5 января). Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».
10:30 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).
11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
11:30 Отъезд от гостиницы «Вало».
Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".
11:30-13:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
13:00 Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
16:30 Возвращение в центр город.
Трансфер по гостиницам до 18:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).
Проживание
Экскурсионный пакет без проживания: 5 дней - 9 950 руб.
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
Арт Нуво Палас 4*, завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 основных места + доп. кровать)
|30.12.2022 - 04.01.2023
|Стандартный
|21550
|16550
|-
|Комфорт
|22950
|17750
|17350
Парк Инн Прибалтийская (Cosmos) 4*, завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с
раздельными
кроватями/ с
двуспальной
кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 основных места + доп. кровать)
|Трёхместный
(2осн. +д.к. реб.0-6) Взрослый
|Трёхместный(2осн. +д.к. реб.6-13)
Взрослый
|30.12.2023
|Стандартный
|21450
|-
|17750
|17150
|15850
|16950
|31.12.2023
|22700
|-
|18350
|17550
|16300
|17350
|01.01.2024 - 04.01.2024
|23950
|-
|18950
|17950
|16750
|17350
|30.12.23
|Супериор
|27100
|20600
|-
|19100
|17750
|17750
|31.12.23
|28950
|21550
|-
|19750
|18350
|18350
|01.01.2024 - 04.01.2024
|28950
|21550
|-
|19750
|18350
|18950
Ярд Резиденс 4*. Завтрак “континентальный” в кафе "Цех 85", которое находится в здании отеля, или завтрак “шведский стол” в кафе "Handmade", которое находится в 5 минутах ходьбы от отеля. Гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий, в 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:
|Даты заездов
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с двуспальной кроватью
|30.12.23-04.01.24
|Смарт без кухни
|31750
|-
|21350
|30.12.23-04.01.24
|Смарт
|33350
|-
|21950
|30.12.23-04.01.24
|Студия
|34750
|22750
|-
Отель Москва 4*, завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями/с 2-спальной
|Трёхместный (2 основных места + доп. кровать)
|30.12.2023
|Стандартный
|24950
|18250
|18450
|31.12.2023 - 04.01.2024
|25950
|18750
|18950
|30.12.2023
|Комфорт
|28550
|20050
|19500
|31.12.2023 - 04.01.2024
|29550
|20550
|19950
Ривер Палас Отель 4*, завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями/с 2-спальной
|Трёхместный (2 основных места + доп. кровать)
|Трёхместный
(2осн. +д.к. реб.7-12)
Взрослый
|30.12.2023 - 04.01.2024
|Стандартный с видом на Город
|39950
|26350
|24150
|23350
|Стандартный с видом на Неву
|42550
|27550
|24950
|24150
Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”
|Даты заездов
Двухместный с
раздельными кроватями
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный
с раздельными кроватями/ 2-спальной
Взрослый
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Мансарда
|Комфорт
|30.12.23
|17550
|22950
|18350
|17550
|24550
|31.12.23
|17550
|22950
|18450
|17650
|24800
|01.01.23
|17550
|22950
|18550
|17750
|25050
|02.01.2024
|17550
|22950
|18650
|17850
|25300
|03.01.24-04.01.24
|17550
|22950
|18750
|17950
|25550
Кравт Невский4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол". Гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий, в5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:
Даты заездов
Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Двухместный с
раздельными
кроватями Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Стандартный
|Люкс Семейный
|30.12.23
|42050
|28200
|28200
|43200
|31.12.23-02.01.24
|45550
|29950
|29950
|44950
|03.01.2024
|42050
|28200
|28200
|43200
|04.01.2024
|38550
|26450
|26450
|41450
Варианты проживания
Отель «Арт Нуво Палас» 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Апарт-отель Yard Residence 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Отель «Ривер Палас» 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
- Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено)
- Новогодний банкет в гостинице Ривер Палас в ресторане «The River»:взрослый - 15 500 руб. /чел. дети до 6 лет включительно - бесплатноот 7 до 12 лет - 8 500 руб. /чел
- Взрослый - 15 500 руб. /чел
- Дети до 6 лет включительно - бесплатно
- От 7 до 12 лет - 8 500 руб. /чел
- Новогодний банкет в гостинице «Москва» (подробнее в фотографиях 2го дня программы):категория А - 15 000 руб. /чел. категория В - 11 000 руб. /чел. детский - 8 000 руб. /дети до 12 лет
- Категория А - 15 000 руб. /чел
- Категория В - 11 000 руб. /чел
- Детский - 8 000 руб. /дети до 12 лет
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Да, скидка предоставляются детям до 14 лет (0-13): 5 дней 1300 руб., детям до 14-16 лет: 5 дней 600 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Можно ли в тур с животными?
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.