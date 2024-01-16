Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня

Классический тур в Санкт-Петербург на 3 дня подойдет для знакомства с городом.

Новогодняя экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста – Вы можете выбрать, только те экскурсии которые вам интересны.

На выбор
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все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Решайте сами, что вы хотите посетить в этом праздничном туре по Санкт-Петербургу! Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

4.67
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Программа на выбор
Программа на выбор
Каждый сможет посетить только желанные экскурсии, чтобы тур принёс максимум удовольствия
Новогодний Санкт-Петербург
Новогодний Санкт-Петербург
Вы увидите волшебную Северную столицу, усыпанную огнями и наполненную атмосферой праздника
Калейдоскоп впечатлений
Калейдоскоп впечатлений
Все самые главные изюминки Петербурга собраны в этом туре: Петергоф, Царское село, музей Фаберже, Кронштадт и многое другое

Программа тура по дням

1 день

Суббота (30 декабря/6 января). Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» и Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».

11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

11:30-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать
столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.

14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей
истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

16:00 Окончание программы в центре города в Эрмитаже (внимание: зависит от времени посещение Музея).

Суббота (30 декабря/6 января). Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» и ЭрмитажСуббота (30 декабря/6 января). Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» и ЭрмитажСуббота (30 декабря/6 января). Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» и ЭрмитажСуббота (30 декабря/6 января). Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» и Эрмитаж
2 день

Воскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей Фаберже

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».

11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

11:30- 13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:00 Трансфер в гостиницы (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).

17:00-17:30 Окончание программы.

Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2023. Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять ближе к дате заезда).

Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2023. 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге».

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.

Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2400 руб. Взр.; 2100 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно).

*Время ориентировочное, точное время уточняйте перед заездом.

Воскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей ФабержеВоскресенье (31 декабря/7 января). Дворцы Петербурга и музей Фаберже
3 день

Понедельник (1 января/8 января). Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

12:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

12:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».

12:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

13:00 Отъезд от гостиницы «Вало».

13:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

13:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.

17:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу
XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.

В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

18:00 Трансфер в гостиницы 01.01 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва») и на Московский
вокзал 08.01.

19:00-19:30 Окончание программы.

Понедельник (1 января/8 января). Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»Понедельник (1 января/8 января). Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»Понедельник (1 января/8 января). Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»Понедельник (1 января/8 января). Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»
4 день

Вторник (2 января). Автобусная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в гостинице после ночлега.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Вало».

10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:20 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.

14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-
летнюю историю этих сооружений.

Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и
славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Трансфер в гостиницы до 20:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).

Вторник (2 января). Автобусная экскурсия в КронштадтВторник (2 января). Автобусная экскурсия в КронштадтВторник (2 января). Автобусная экскурсия в КронштадтВторник (2 января). Автобусная экскурсия в КронштадтВторник (2 января). Автобусная экскурсия в Кронштадт
5 день

Среда (3 января). Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)»

10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Вало».

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

13:00 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и посещение Екатерининского парка – великолепного
произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

15:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

15:00 Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) – 1000 руб. взр., 800 руб. шк.,
900 руб. ст.,пенс.

17:00 (19:00) Возвращение в город.

Трансфер по гостиницам (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).

Среда (3 января). Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворецСреда (3 января). Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворецСреда (3 января). Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец
6 день

Четверг (4 января). Экскурсия по городу и Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

11:00-11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города.

14:30 Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и
символ Петербурга.

15:30 Трансфер по гостиницам до 16:30-17:00.

Четверг (4 января). Экскурсия по городу и Исаакиевский соборЧетверг (4 января). Экскурсия по городу и Исаакиевский соборЧетверг (4 января). Экскурсия по городу и Исаакиевский соборЧетверг (4 января). Экскурсия по городу и Исаакиевский соборЧетверг (4 января). Экскурсия по городу и Исаакиевский собор
7 день

Пятница (5 января). Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»

10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»

10:30 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)»

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).

11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Вало».

Внимание: Если турист покупает пакет "без проживания", то отправление на все экскурсии только от отеля "Москва".

11:30-13:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

13:00 Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

16:30 Возвращение в центр город.

Трансфер по гостиницам до 18:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).

Пятница (5 января). Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворцаПятница (5 января). Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворцаПятница (5 января). Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворцаПятница (5 января). Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворцаПятница (5 января). Экскурсия в Петергоф с посещение Нижнего парка и Петергофского дворца

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

Экскурсионный пакет без проживания: 3 дня - 6 550 руб.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Арт Нуво Палас 4*, завтрак “шведский стол”

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 основных места + доп. кровать)
30.12.2023 - 06.01.2024Стандартный123509850-
Комфорт130501045010250

Парк Инн Прибалтийская (Cosmos) 4*, завтрак "шведский стол":

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями/с 2-спальной кроватьюТрёхместный (2 основных места + доп. кровать) ВзрослыйТрёхместный
(2осн. +д.к. реб.
0-6) Взрослый		Трёхместный
(2осн. +д.к. реб.6-13) Взрослый
30.12.2023Стандартный110509850975090509850
31.12.2023123001045010150950010250
01.01.2023 - 06.01.2024135501105010550995010250
30.12.2023Супериор142001140010800101509850
31.12.20231605012350114501075010450
01.01.2023 - 06.01.20241605012350114501075011050

Ярд Резиденс 4* (гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий), завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиДвухместный с двуспальной кроватью
30.12.2023 - 06.01.2024Смарт без кухни17450-12250
30.12.2023 - 06.01.2024Смарт18250-12550
30.12.2023- 06.01.2024Студия1895012950-

Отель Москва 4*, завтрак "шведский стол":

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями/с 2-спальной кроватьюТрёхместный (2 основных места + доп. кровать)
30.12.2023Стандартный135501045010550
31.12.2023 - 06.01.2024145501095011050
30.12.2023Комфорт153501135011100
31.12.2023 - 06.01.2024163501185011550

Ривер Палас Отель 4*, завтрак "шведский стол":

Даты заездовКатегория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями/2-спальнойТрёхместный (2 основных места + доп. кровать) взрослыйТрёхместный
(2осн. +д.к. реб.7-12)
Взрослый
30.12.2023 - 06.01.2024Стандартный с видом на Город21550147501365013250
Стандартный с видом на Неву22850153501405013650

Кравт Невский4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол". Гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий, в5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездов

Одноместный Взрослый

Двухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйДвухместный с
раздельными
кроватями Взрослый		Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
СтандартныйЛюкс Семейный
30.12.2320850148001480022300
31.12.23-04.01.2424350165501655024050
05.01.202420850148001480022300
06.01.202417350130501305020550

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”

Даты заездов

Двухместный с

раздельными кроватями

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный

с раздельными кроватями/ 2-спальной

Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый
МансардаКомфорт
30.12.23-03.01.20241035013050107501035013850
02.01.20241035013050108501045014100
03.01.24-06.01.241035013050109501055014350

Варианты проживания

Отель «Арт Нуво Палас» 4

2 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4

2 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4

Апарт-отель Yard Residence 4

2 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4

Отель «Москва» 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Ривер Палас» 4

2 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4Отель «Ривер Палас» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание: обеды и ужины, завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Новогодний банкет в гостинице Ривер Палас в ресторане «The River»:взрослый - 15 500 руб. /чел. дети до 6 лет включительно - бесплатноот 7 до 12 лет - 8 500 руб. /чел
  • Взрослый - 15 500 руб. /чел
  • Дети до 6 лет включительно - бесплатно
  • От 7 до 12 лет - 8 500 руб. /чел
  • Новогодний банкет в гостинице «Москва» (подробнее в фотографиях 2го дня программы):категория А - 15 000 руб. /чел. категория В - 11 000 руб. /чел. детский - 8 000 руб. /дети до 12 лет
  • Категория А - 15 000 руб. /чел
  • Категория В - 11 000 руб. /чел
  • Детский - 8 000 руб. /дети до 12 лет
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено)
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидка предоставляются детям до 14 лет (0-13): 3 дня 800 руб., детям до 14-16 лет: 3 дня 350руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий составляет:

  • 31.12.2023. 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге». В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2400 руб. Взр.; 2100 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно);
  • Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) – 1000 руб. взр., 800 руб. шк., 900 руб. ст.,пенс.
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

Можно ли в тур с животными?

Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.

Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.

Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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П
16 янв 2024
Экскурсии хорошие, экскурсоводы понравились- претензий нет. А вот что не понравилось, что 1-е:нет трансфера с экскурсий до отеля Арт Нуво Палас, нет трансфера до отеля в день приезда. И один
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шофер 8 января возивший нас по городу. Погода на улице потеплела, а в автобусе жара, как в сауне. На все просьбы сделать попрохладнее или отключить на время, он реагировал категорическим отказом. Приходилось все время раздеваться до майки и снова одеваться. К тому же у меня вегетососудистая дистония. Я не переношу жару(падаю в обморок). Я считаю,если в автобусе неисправен кондиционер, то и нельзя его эксплуатировать. Среди нас были и старики, и дети. В остальном мне все понравилось.
Музеями я довольна. Не хватало времени на перекус в обед. Это для меня проблема. Приходилось таскать бутерброды с собой и есть по-быстрому в автобусе.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Варвара Николаевна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам
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в регионе для улучшения качества организации трансфера, питания и тура в целом. Проведем работу.

Мы надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Г
9 янв 2024
Очень интересный и красивый тур. Экскурсоводы - это люди, которые очень любят свой город и все свои знания о нем стремятся передать нам. Всё экскурсии очень интересные, дающие полную информацию об истории города и страны в целом!
Т
9 янв 2024
Тур в Санкт-Петербург очень понравился, все хорошо прошло. Очень понравились экскурсии, узнали много интересного. Спасибо!
Тур в Санкт-Петербург очень понравился, все хорошо прошло. Очень понравились экскурсии, узнали много интересного. Спасибо!Тур в Санкт-Петербург очень понравился, все хорошо прошло. Очень понравились экскурсии, узнали много интересного. Спасибо!Тур в Санкт-Петербург очень понравился, все хорошо прошло. Очень понравились экскурсии, узнали много интересного. Спасибо!Тур в Санкт-Петербург очень понравился, все хорошо прошло. Очень понравились экскурсии, узнали много интересного. Спасибо!Тур в Санкт-Петербург очень понравился, все хорошо прошло. Очень понравились экскурсии, узнали много интересного. Спасибо!Тур в Санкт-Петербург очень понравился, все хорошо прошло. Очень понравились экскурсии, узнали много интересного. Спасибо!Тур в Санкт-Петербург очень понравился, все хорошо прошло. Очень понравились экскурсии, узнали много интересного. Спасибо!Тур в Санкт-Петербург очень понравился, все хорошо прошло. Очень понравились экскурсии, узнали много интересного. Спасибо!Тур в Санкт-Петербург очень понравился, все хорошо прошло. Очень понравились экскурсии, узнали много интересного. Спасибо!Тур в Санкт-Петербург очень понравился, все хорошо прошло. Очень понравились экскурсии, узнали много интересного. Спасибо!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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