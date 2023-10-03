Новогодняя экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста, поэтому вы можете выбирать только самые интересные для вас экскурсии.
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 7 дней в период с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Суббота (30 декабря / 6 января). Знакомство с городом, Эрмитаж
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
- 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
11:30-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным — под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.
14:00 Экскурсия в Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце — бывшей резиденции российских монархов.
16:00 Окончание программы в центре города в Эрмитаже (внимание: зависит от времени посещение музея).
Воскресенье (31 декабря / 7 января). Дворцы Петербурга и музей Фаберже
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
- 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
11:30- 13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
14:00Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:00 Трансфер в гостиницы (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).
17:00-17:30 Окончание программы.
- Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2023. Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
- Дополнительно (заказывать заранее): 31.12.2023. 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» за доп. плату.
В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.
Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.
Понедельник (1 января / 8 января). Праздничный Санкт-Петербург и «Петровская Акватория»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
- 12:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 13:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
13:30-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».
Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками.
Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.
17:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией — новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.
В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.
18:00 Трансфер в гостиницы 01.01 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва») и на Московский вокзал 08.01. 19:00-19:30.
Окончание программы.
Вторник (2 января). Автобусная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в гостинице после ночлега.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 11:20 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России.
14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.
Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Трансфер в гостиницы до 20:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).
Среда (3 января). Экскурсия в Царское село и Екатерининский дворец
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская»
- 10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Вало».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село — любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
13:00 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и посещение Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
15:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
- 15:00 Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) за доп. плату.
17:00 (19:00) Возвращение в город.
Трансфер по гостиницам (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).
Четверг (4 января). Экскурсия по городу и Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
- 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Осмотр городских достопримечательностей (Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник), знакомство с основными вехами истории Санкт-Петербурга и главными символами города.
14:30 Экскурсия в Исаакиевский cобор — кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.
15:30 Трансфер по гостиницам до 16:30-17:00.
Пятница (5 января). Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
- 10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Вало».
11:30-13:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.
13:00 Большой Петергофский дворец — величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
16:30 Возвращение в центр город.
Трансфер по гостиницам до 18:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Экскурсионный пакет без проживания: 13 450 руб.
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|Комфорт
|Мансарда
|30.12.23
|26250
|25050
|35850
|24850
|32950
|31.12.23
|26350
|25150
|36100
|24850
|32950
|01.01.24
|26450
|25250
|36350
|24850
|32950
|02.01.24
|26550
|25350
|36600
|24850
|32950
Арт Нуво Палас 4*. Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|Стандартный
|Комфорт
|30.12.23-02.01.24
|23350
|30850
|25150
|24550
|32950
Москва 4*. Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|Стандартный
|Комфорт
|30.12.23
|26150
|26450
|36450
|28850
|28000
|41850
|31.12.23-02.01.24
|26650
|26950
|37450
|29350
|28450
|42850
Парк Инн Прибалтийская 4*. Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|Стандартный
|Супериор
|30.12.23
|25750
|24650
|22750
|24150
|31950
|29900
|27500
|25450
|25750
|40100
|31.12.23
|26350
|25050
|23200
|24550
|33200
|30850
|28150
|26050
|26350
|41950
|01.01.24-02.01.24
|26950
|25450
|23650
|24550
|34450
|30850
|28150
|26050
|26950
|41950
Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|Стандартный с видом на Неву
|Стандартный с видом на Город
|30.12.23-02.01.24
|39850
|35950
|34750
|62350
|38050
|34750
|33550
|58450
Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешкомот гостиницы Москва 4*:
Гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий.
|Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия (быв. Стандарт)
|30.12.23-02.01.24
|30550
|46150
|31450
|48550
|32650
|50650
Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешкомот гостиницы Москва 4*:
Гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/
с двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с двуспальной кроватью
Взрослый
|6н
|6н
|6н
|Стандартный
|Люкс Семейный
|30.12.23
|41700
|63350
|64200
|31.12.23
|43450
|66850
|65950
|01.01.24
|41700
|63350
|64200
|02.01.24
|39950
|59850
|62450
Варианты проживания
Отель «Арт Нуво Палас» 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Апарт-отель Yard Residence 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Отель «Ривер Палас» 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
- Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии:экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) — 1 000 руб. /взр., 800 руб. /шк., 900 руб. /ст.,пенс. праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять)автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» — 2 400 руб. /взр. 2 100 руб. /шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно
- Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) — 1 000 руб. /взр., 800 руб. /шк., 900 руб. /ст.,пенс.
- Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять)
- Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» — 2 400 руб. /взр. 2 100 руб. /шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Новогодний банкет в гостинице "Москва" (подробнее в фотографиях 2го дня программы):категория А — 15 000 руб. /чел. категория В — 11 000 руб. /чел. детский — 8 000 руб. /дети до 12 лет
- Категория А — 15 000 руб. /чел.
- Категория В — 11 000 руб. /чел.
- Детский — 8 000 руб. /дети до 12 лет
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 7 дней 1800 руб.
Скидка детям до 14-16 лет: 7 дней 800 руб.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
- Можно ли в тур с животными?
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.