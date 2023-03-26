Весенний пятидневный тур в прекрасный город Санкт-Петербург
Каждый из них — это уникальнейший архитектурный и художественный шедевр со своей историей, собственным характером, величием и шармом!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»
Самостоятельный заезд.
Размещение в гостинице после 14:00.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.
Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория». изображающего Петербург начала XVIII века.
Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.
Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.
Экскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитен
Завтрак в ресторане гостиницы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.
Экскурсия «Подземные дворцы».
Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.
Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга — Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Транспорт не предоставляется.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».
Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Посещение Храма Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.
Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храма красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Транспорт не предоставляется.
Загородная экскурсия в Царское Село. Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка — блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века.
Восхищают роскошью убранства Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Период
2-мест.
номер
Доп.
место
1-мест.
номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
Кирочная
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|23.03-24.04
|20265
|20265
|24685
|2600
|2990
|4485
|24.04-07.05
|21515
|21515
|26975
|3185
|3640
|5460
|10.05-28.05
|20765
|20765
|26485
|3055
|3250
|4875
Кирочная
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|23.03-24.04
|21265
|21265
|26465
|3055
|3510
|5265
|24.04-07.05
|22505
|22505
|29005
|3705
|4160
|6240
|10.05-28.05
|21765
|21765
|27485
|3315
|3770
|5655
Санкт-Петербург 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
23.03-24.04
|22505
|22505
|30825
|4160
|4160
|6240
|24.04-07.05
|26995
|23795
|39995
|6500
|6500
|8710
|10.05-21.05
|25995
|23595
|37955
|5980
|5980
|8190
Санкт-Петербург 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
23.03-24.04
|29985
|23985
|46105
|8060
|8060
|10140
|24.04-21.05
|33965
|25165
|54245
|10140
|10140
|12350
Москва 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
23.03-24.04
|22255
|24055
|28755
|3640
|4030
|6630
|24.04-07.05
|25250
|23450
|34870
|5200
|5590
|7800
|10.05-21.05
|24255
|23255
|32835
|4680
|5070
|7280
|Цена тура без проживания
|15 175
Скидка на ребенка до 14 лет — 1 100 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Трансфер в день заезда и выезда
- Размещение и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не включенное в программу тура
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо организаторам за быстроту оформления тура, за чёткость, надёжность.
Респект Ольге Фёдоровне: прекрасный человек и, думается, один из лучших гидов Санкт-Петербурга.
Отдельное" Спасибо" администраторам гостиницы на Кирочной: чуткие, внимательные, отзывчивые.
Всё понравилось! Спасибо!!!