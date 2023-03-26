Парадный весенний Петербург

Весенний пятидневный тур в прекрасный город Санкт-Петербург

5
3 отзыва
Программа по дням
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Весенний пятидневный тур в прекрасный город Санкт-Петербург по самым популярным достопримечательностям города. Санкт-Петербург славится самыми красивыми дворцами.

Каждый из них — это уникальнейший архитектурный и художественный шедевр со своей историей, собственным характером, величием и шармом!
Парадный весенний Петербург
Парадный весенний Петербург
Парадный весенний Петербург
Парадный весенний Петербург
Парадный весенний Петербург
Парадный весенний Петербург
Парадный весенний Петербург
Парадный весенний Петербург
Парадный весенний Петербург
Парадный весенний Петербург
Парадный весенний Петербург
Ближайшие даты:
5
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апр
19
апр
26
апр
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Что вас ожидает:

Подземные дворцы
Подземные дворцы
Прогуляемся по самому глубокому и одному из самых красивых метро в мире
Погружение в историю
Погружение в историю
Погрузимся в атмосферу 19 века, гуляя по чарующим питерским улочкам
Шедевры великих мастеров
Шедевры великих мастеров
Посетим музеи с мировым именем и большой музейной экспозицией

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»

Самостоятельный заезд.

Размещение в гостинице после 14:00.

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.

Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория». изображающего Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»
2 день

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
3 день

Экскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитен

Завтрак в ресторане гостиницы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.

Экскурсия «Подземные дворцы».

Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.

Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга — Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.

Транспорт не предоставляется.

Экскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитенЭкскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитенЭкскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитенЭкскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитен
4 день

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».

Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.

Посещение Храма Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.

Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.

Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храма красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж
5 день

Загородная экскурсия в Царское Село. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка — блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века.

Восхищают роскошью убранства Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПериод

2-мест.

номер

Доп.

место

1-мест.

номер

Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место

Кирочная

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

23.03-24.04202652026524685260029904485
24.04-07.05215152151526975318536405460
10.05-28.05207652076526485305532504875

Кирочная

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

23.03-24.04212652126526465305535105265
24.04-07.05225052250529005370541606240
10.05-28.05217652176527485331537705655

Санкт-Петербург 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

23.03-24.04

225052250530825416041606240
24.04-07.05269952379539995650065008710
10.05-21.05259952359537955598059808190

Санкт-Петербург 4*

Делакс НЕВА

Завтрак шведский стол

23.03-24.04

2998523985461058060806010140
24.04-21.05339652516554245101401014012350

Москва 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

23.03-24.04

222552405528755364040306630
24.04-07.05252502345034870520055907800
10.05-21.05242552325532835468050707280
Цена тура без проживания15 175

Скидка на ребенка до 14 лет — 1 100 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель Санкт-Петербург 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Трансфер в день заезда и выезда
  • Размещение и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не включенное в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
26 мар 2023
Здравствуйте. Поездкой и ее организацией в целом остались довольны. Есть одно замечание, прошу принять к сведению и улучшить сервис. Экскурсия в Кронштадт была организована в маленьком автобусе, сидели на заднем ряду, в окна не посмотреть, а при поездке экскурсовод рассказывала про достопримечательности, которые попадались нам по пути. Считаю, что нужно либо не сажать туда туристов, либо поменять транспорт.
Т
20 мар 2023
Отличная организация тура. Экскурсии интересные, все места, которые посетили с экскурсоводом, впечатляют. Особенно захватывает дух конечно в Эрмитаже и Петергофе. Гиды замечательные. Не успевала из-за самолета на экскурсию в первый день, перенесли и организовали посещение.
А
15 фев 2023
Тур "Путешествие в зимний Петербург". Впечатления самые лучшие.
Спасибо организаторам за быстроту оформления тура, за чёткость, надёжность.
Респект Ольге Фёдоровне: прекрасный человек и, думается, один из лучших гидов Санкт-Петербурга.
Отдельное" Спасибо" администраторам гостиницы на Кирочной: чуткие, внимательные, отзывчивые.
Всё понравилось! Спасибо!!!

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Можно с детьми
Многодневные туры
5-дневные туры
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