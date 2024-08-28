С Светлана В таинственную Гатчину на автомобиле Замечательный гид- экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Кирил-отличный водитель. Удобная и чистая машина. Забрал и доставил где нам удобно. Всем советую это путешествие.

К Катерина В таинственную Гатчину на автомобиле читать дальше про интересные факты истории! Непременно порекомендую знакомым и в следующий приезд постараюсь попасть к вам, Кирилл, на экскурсию. Ждём следующей встречи в Петропавловской крепости)) Экскурсия нам очень понравилась! Сразу, как только сели в машину, можно сказать, началась экскурсия. Кирилл очень интересно преподносит материал! Рассказывал

И Ирина В таинственную Гатчину на автомобиле Большое спасибо Кириллу за прекрасную экскурсию по дворцу и парку, исключительную пунктуальность и комфорт. Однозначно рекомендую эту поездку! Надеюсь в свой следующий визит в Питер побывать на других маршрутах Кирилла.

И Инна Царское Село - резиденция трёх императриц Спасибо за прекрасную прогулку по парку. Узнали много уникальных исторических фактов. И маршрут был составлен так, что посмотрели много интересных мест, до которых сами бы не дошли, например:: золотые ворота и китайский мостик. Спасибо, Алла!

С Светлана Царское Село - резиденция трёх императриц читать дальше по всему парковому великолепию почти 3 часа и прогулка была настооолько информативна и увлекательна, что считаю просто неоправданно дешево мы заплатили за экскурсию… Спасибо Алле огромное, мы приедем еще не раз. Ох, и классная была экскурсия!!! Алла такая умница, такой интересный рассказчик, столько удивительных мест нам показала в парках! Мы гуляли

О Ольга Прогулка по улицам Пушкина читать дальше обзорную экскурсию, чтобы составить представление о городе и научиться в нем ориентироваться. Экскурсовод Марина очень интересно подала материал, ответила на все вопросы. Мы узнали много нового. А главное - город сложился из фрагментов, как пазл, и мы легко ориентировались в нем оставшееся время. Большое спасибо за экскурсию! В августе 2023 г. мы с подругой посетили г. Пушкин. Не просто посетили, а решили провести в нем отпуск. Заказали

в вера Прогулка по улицам Пушкина Несмотря на то, что мы потерялись перед началом, экскурсовод очень понравилась. Учла нашп пожеларие, что с нами 2 подростка, и экскурсия должна быть в первую очередь ориентирована на них