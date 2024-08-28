2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
Начало: В Царском Селе
«Санитарный день: последний понедельник месяца (с ноября по март)»
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В таинственную Гатчину на автомобиле
Изучить загадочную резиденцию от парадных залов до подземелий и услышать легенды пейзажного парка
Начало: Ваш адрес
«Если парк закрыт на просушку (это бывает в апреле), мы посещаем дворец + несколько достопримечательностей города Гатчины»
18 сен в 15:00
24 сен в 11:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина
Раскрыть историю старинных зданий и ощутить царящий в городе дух поэзии и красоты
Начало: На ж/д станции Царское Село
«Дворцовая электростанция — вы разберетесь, зачем в апреле 1917 года ее посетил Ленин и каким образом Царскому Селу удалось стать первым в Европе городом, полностью освещаемым электрическим светом»
13 сен в 09:30
18 сен в 09:30
от 3 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана28 августа 2024Замечательный гид- экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Кирил-отличный водитель. Удобная и чистая машина. Забрал и доставил где нам удобно. Всем советую это путешествие.
- ККатерина9 августа 2024Экскурсия нам очень понравилась! Сразу, как только сели в машину, можно сказать, началась экскурсия. Кирилл очень интересно преподносит материал! Рассказывал
- ИИрина29 июля 2024Большое спасибо Кириллу за прекрасную экскурсию по дворцу и парку, исключительную пунктуальность и комфорт. Однозначно рекомендую эту поездку! Надеюсь в свой следующий визит в Питер побывать на других маршрутах Кирилла.
- ИИнна11 мая 2024Спасибо за прекрасную прогулку по парку. Узнали много уникальных исторических фактов. И маршрут был составлен так, что посмотрели много интересных мест, до которых сами бы не дошли, например:: золотые ворота и китайский мостик. Спасибо, Алла!
- ССветлана22 октября 2023Ох, и классная была экскурсия!!! Алла такая умница, такой интересный рассказчик, столько удивительных мест нам показала в парках! Мы гуляли
- ООльга28 августа 2023В августе 2023 г. мы с подругой посетили г. Пушкин. Не просто посетили, а решили провести в нем отпуск. Заказали
- ввера2 августа 2023Несмотря на то, что мы потерялись перед началом, экскурсовод очень понравилась. Учла нашп пожеларие, что с нами 2 подростка, и экскурсия должна быть в первую очередь ориентирована на них
- ААнна26 июля 2023Огромное спасибо Марине! Мы коренные жители Царского Села, узнали много нового и интересного про свой самый лучший и красивый город в мире!!! Прекрасный гид!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Весенние»
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