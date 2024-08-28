Экскурсии в Санкт-Петербурге весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Санкт-Петербурге, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Царское Село - резиденция трёх императриц
Пешая
33 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
Начало: В Царском Селе
«Санитарный день: последний понедельник месяца (с ноября по март
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
3 300 за всё до 5 чел.
В таинственную Гатчину на автомобиле
На машине
56 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В таинственную Гатчину на автомобиле
Изучить загадочную резиденцию от парадных залов до подземелий и услышать легенды пейзажного парка
Начало: Ваш адрес
«Если парк закрыт на просушку (это бывает в апреле), мы посещаем дворец + несколько достопримечательностей города Гатчины»
18 сен в 15:00
24 сен в 11:00
16 000 за всё до 4 чел.
Прогулка по улицам Пушкина
Пешая
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина
Раскрыть историю старинных зданий и ощутить царящий в городе дух поэзии и красоты
Начало: На ж/д станции Царское Село
«Дворцовая электростанция — вы разберетесь, зачем в апреле 1917 года ее посетил Ленин и каким образом Царскому Селу удалось стать первым в Европе городом, полностью освещаемым электрическим светом»
13 сен в 09:30
18 сен в 09:30
от 3 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    28 августа 2024
    В таинственную Гатчину на автомобиле
    Замечательный гид- экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Кирил-отличный водитель. Удобная и чистая машина. Забрал и доставил где нам удобно. Всем советую это путешествие.
    Замечательный гид- экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Кирил-отличный водитель. Удобная и чистая машина. Забрал и доставил гдеЗамечательный гид- экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Кирил-отличный водитель. Удобная и чистая машина. Забрал и доставил гдеЗамечательный гид- экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Кирил-отличный водитель. Удобная и чистая машина. Забрал и доставил гдеЗамечательный гид- экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Кирил-отличный водитель. Удобная и чистая машина. Забрал и доставил гдеЗамечательный гид- экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Кирил-отличный водитель. Удобная и чистая машина. Забрал и доставил гдеЗамечательный гид- экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Кирил-отличный водитель. Удобная и чистая машина. Забрал и доставил гдеЗамечательный гид- экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Кирил-отличный водитель. Удобная и чистая машина. Забрал и доставил гдеЗамечательный гид- экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Кирил-отличный водитель. Удобная и чистая машина. Забрал и доставил где
  • К
    Катерина
    9 августа 2024
    В таинственную Гатчину на автомобиле
    Экскурсия нам очень понравилась! Сразу, как только сели в машину, можно сказать, началась экскурсия. Кирилл очень интересно преподносит материал! Рассказывал
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    про интересные факты истории! Непременно порекомендую знакомым и в следующий приезд постараюсь попасть к вам, Кирилл, на экскурсию. Ждём следующей встречи в Петропавловской крепости))

  • И
    Ирина
    29 июля 2024
    В таинственную Гатчину на автомобиле
    Большое спасибо Кириллу за прекрасную экскурсию по дворцу и парку, исключительную пунктуальность и комфорт. Однозначно рекомендую эту поездку! Надеюсь в свой следующий визит в Питер побывать на других маршрутах Кирилла.
  • И
    Инна
    11 мая 2024
    Царское Село - резиденция трёх императриц
    Спасибо за прекрасную прогулку по парку. Узнали много уникальных исторических фактов. И маршрут был составлен так, что посмотрели много интересных мест, до которых сами бы не дошли, например:: золотые ворота и китайский мостик. Спасибо, Алла!
  • С
    Светлана
    22 октября 2023
    Царское Село - резиденция трёх императриц
    Ох, и классная была экскурсия!!! Алла такая умница, такой интересный рассказчик, столько удивительных мест нам показала в парках! Мы гуляли
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    по всему парковому великолепию почти 3 часа и прогулка была настооолько информативна и увлекательна, что считаю просто неоправданно дешево мы заплатили за экскурсию… Спасибо Алле огромное, мы приедем еще не раз.

    Ох, и классная была экскурсия!!! Алла такая умница, такой интересный рассказчик, столько удивительных мест нам показалаОх, и классная была экскурсия!!! Алла такая умница, такой интересный рассказчик, столько удивительных мест нам показалаОх, и классная была экскурсия!!! Алла такая умница, такой интересный рассказчик, столько удивительных мест нам показалаОх, и классная была экскурсия!!! Алла такая умница, такой интересный рассказчик, столько удивительных мест нам показалаОх, и классная была экскурсия!!! Алла такая умница, такой интересный рассказчик, столько удивительных мест нам показала
  • О
    Ольга
    28 августа 2023
    Прогулка по улицам Пушкина
    В августе 2023 г. мы с подругой посетили г. Пушкин. Не просто посетили, а решили провести в нем отпуск. Заказали
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    обзорную экскурсию, чтобы составить представление о городе и научиться в нем ориентироваться. Экскурсовод Марина очень интересно подала материал, ответила на все вопросы. Мы узнали много нового. А главное - город сложился из фрагментов, как пазл, и мы легко ориентировались в нем оставшееся время. Большое спасибо за экскурсию!

  • в
    вера
    2 августа 2023
    Прогулка по улицам Пушкина
    Несмотря на то, что мы потерялись перед началом, экскурсовод очень понравилась. Учла нашп пожеларие, что с нами 2 подростка, и экскурсия должна быть в первую очередь ориентирована на них
  • А
    Анна
    26 июля 2023
    Прогулка по улицам Пушкина
    Огромное спасибо Марине! Мы коренные жители Царского Села, узнали много нового и интересного про свой самый лучший и красивый город в мире!!! Прекрасный гид!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Весенние»

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  3. Прогулка по улицам Пушкина
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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