А Анна Экскурсия из СПб в Великий Новгород читать дальше были на этой экскурсии, и решили повторить. Также путешествовали разным составом: семьями, парами и по одному. Гид компетентена, внимательна и всегда на связи. Это было весело, культурно, и интересно. Спасибо большое. Поездка организована из Санкт-Петербурга, но в ней участвовали не только жители Санкт-Петербурга, но и гости из других городов. Некоторые уже

Т Татьяна Гатчина: царский подарок Замечательный гид, экскурсия на отл чном авто, в хорошей компании! Спасибо большое!

А Анна Они, мосты Петербурга Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!

Д Дмитрий Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.

K Khatuna Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️

И Игорь Древний Новгород, Великий Новгород Интересная экскурсия, особенно для тех, кто интересуется историей возникновения русского государства. Объекты, предусмотренные для посещения необходимо увидеть каждому.

Е Елизавета Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!

А Алена Фото-экскурсия «Классический Петербург» Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍

В Вера Большая автобусная экскурсия по Петербургу Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!