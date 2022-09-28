Парадный Петербург

Экскурсионный пятидневный тур в прекрасный город Санкт-Петербург

4.7
3 отзыва
Экскурсионный пятидневный тур в прекрасный город Санкт-Петербург по самым популярным достопримечательностям города. Санкт-Петербург славится самыми красивыми дворцами.

Каждый из них — это уникальнейший архитектурный и художественный шедевр со своей историей, собственным характером, величием и шармом!
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Ближайшие даты:
19
окт
26
окт
2
ноя
9
ноя
16
ноя
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ноя
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даты

Что вас ожидает 🤩

Роскошь дворцов
Роскошь дворцов
Восхитимся роскошью убранства Большого зала в Царском Селе
Шедевры великих мастеров
Шедевры великих мастеров
Посетим музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России
Подземные дворцы
Подземные дворцы
Прогуляемся по самому глубокому и одному из самых красивых метро в мире
Погружение в историю
Погружение в историю
Погрузимся в атмосферу 19 века, гуляя по чарующим питерским улочкам
Маленькая Венеция
Маленькая Венеция
Петербург — это каменные набережные, невысокие строения, обилие каналов и мостов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Размещение после 14:00.

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.

Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»Прибытие. Экскурсия по городу «Портрет Великого города»
2 день

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек.

Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
3 день

Экскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитен

Завтрак в ресторане гостиницы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.

Экскурсия «Подземные дворцы».

Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.

Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга — Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.

Транспорт не предоставляется.

Экскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитенЭкскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитенЭкскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитенЭкскурсия в Петропавловскую крепость. Петербургский метрополитен
4 день

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».

Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.

Посещение Храма Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.

Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.

Посещение Эрмитажа — своеобразный храма красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж
5 день

Загородная экскурсия в Царское Село. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка — блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века.

Восхищают роскошью убранства Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕПЕРИОД 2-мест.
номер		Доп.
место		1-мест.
номер		Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.

2-мест.

+ доп. место

КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие		26.09-23.10184201842021855211025003750
24.10-07.11191201912023280247028604290
08.11-25.12184201842021855211025003750
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие		26.09-23.10194201942023895263030204530
24.10-07.11201152011525315299033805070
08.11-25.12194201942023895263030204530
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол		26.09-30.09236052200534005520052007280

01.10-23.10

06.11-25.12

201151971526875338033804940
24.10-05.11208651986528405377037705330
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол		26.09-30.093108023480492809100910010530

01.10-23.10

06.11-25.12

265952099540115676067608320
24.10-05.11273402114041640715071508710
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол		01.09-30.09223602146033020455049406890
01.10-25.12203651946525825312035106370
Цена тура без проживания16420

Скидка на ребенка до 16 лет — 1 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4*

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*

Отель Санкт-Петербург 4*

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице
  • Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Трансфер в день заезда и выезда
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не включенное в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
28 сен 2022
Все прошло замечательно.
И
18 сен 2022
Нормально все
С
30 авг 2022
Юлечка, Валентин - координатор в Санкт Петербурге вам желаю благодарных клиентов, приятных отзывов. Большое спасибо за отзывчивость, быстроту оформления и надёжность!!

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