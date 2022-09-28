Самостоятельный заезд в гостиницу.
Размещение после 14:00.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.
Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.
Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.
Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек.
Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.
Экскурсия «Подземные дворцы».
Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.
Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга — Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Транспорт не предоставляется.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».
Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Посещение Храма Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.
Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.
Посещение Эрмитажа — своеобразный храма красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Транспорт не предоставляется.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка — блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века.
Восхищают роскошью убранства Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
|ПЕРИОД
| 2-мест.
номер
|Доп.
место
|1-мест.
номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
2-мест.
+ доп. место
|КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|26.09-23.10
|18420
|18420
|21855
|2110
|2500
|3750
|24.10-07.11
|19120
|19120
|23280
|2470
|2860
|4290
|08.11-25.12
|18420
|18420
|21855
|2110
|2500
|3750
|КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|26.09-23.10
|19420
|19420
|23895
|2630
|3020
|4530
|24.10-07.11
|20115
|20115
|25315
|2990
|3380
|5070
|08.11-25.12
|19420
|19420
|23895
|2630
|3020
|4530
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|26.09-30.09
|23605
|22005
|34005
|5200
|5200
|7280
01.10-23.10
06.11-25.12
|20115
|19715
|26875
|3380
|3380
|4940
|24.10-05.11
|20865
|19865
|28405
|3770
|3770
|5330
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
|26.09-30.09
|31080
|23480
|49280
|9100
|9100
|10530
01.10-23.10
06.11-25.12
|26595
|20995
|40115
|6760
|6760
|8320
|24.10-05.11
|27340
|21140
|41640
|7150
|7150
|8710
|МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|01.09-30.09
|22360
|21460
|33020
|4550
|4940
|6890
|01.10-25.12
|20365
|19465
|25825
|3120
|3510
|6370
|Цена тура без проживания
|16420
Скидка на ребенка до 16 лет — 1 000 руб.
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.