Познакомимся с Петербургом в рамках пешеходных экскурсий, чтобы школьникам было интереснее самостоятельно изучать город. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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Пешеходная экскурсия с интерактивными элементами "Люблю тебя, Петра творенье". Экскурсия в театр-макет "Петровская Акватория"
Пешеходный день. (Проезд на общественном транспорте или пешком. Оплата самостоятельно на месте.)
10:30 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (напротив здания Законодательного собрания Санкт-Петербурга).
10:40 Экскурсия в Исаакиевский собор.
11:30-13:30 Пешеходная экскурсия с интерактивными элементами «Люблю тебя, Петра творенье». Совершим путешествие по городу, созданному по велению Петра I и до сих пор следующего его заветам. Выполняя творческие задания, школьники узнают, в чём секрет парадных площадей Петербурга, где искать верблюда и невский трезубец. Вы увидите самый широкий мост и колонну, которая стоит без единой опоры, прикоснётесь к тем, кто держит небесный свод, и познакомитесь с известными петербуржцами, чья жизнь неразрывно связана с нашим городом.
13:30 Экскурсия в театр-макет «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.
14:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
15:30 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия в Кронштадт
Завтрак после ночлега.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе длягостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе длягостей из отеля «А-отель Фонтанка».
10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе длягостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова».
Туристов, купивших экскурсионный пакет без проживания, гид будет ждать в холле гостиницы «Москва».
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Мы проедем по Западному скоростному диаметру – самой современной городской магистрали, соединившей огромными вантовыми мостами северный и южный берега дельты Невы. Увидим символы современного Петербурга: огромную башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, морские порты (грузовой и пассажирский) и намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга. Рядом с ними – стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018.
Продолжим наше путешествие, проехав по Комплексу защитных сооружений, бережно хранящему город от наводнений. Дамба приведёт нас в Кронштадт – уникальный военно-морской малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор. Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор- это главный храм Военно-морского флота России.
12:30 Экскурсия в Дом маяков – это увлекательное путешествие, где вы узнаете о жизни маяков Финского залива и их службе, попадёте в гости к смотрителю маяка и его пернатому другу Проше, увидите интерактивный макет акватории Невской губы с фарватерами, глубинами и навигационными знаками, сфотографируетесь на память с муми-троллями и встретите настоящее Лох-несское чудовище.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
19:30 Окончание в гостиницах «Азимут», «Театральная площадь», «Москва».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Обзорная экскурсия по Петербургу с дополненной реальностью
Завтрак в гостинице после ночлега.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе длягостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе длягостей из отеля «А-отель Фонтанка».
10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе длягостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова».
Туристов, купивших экскурсионный пакет без проживания, гид будет ждать в холле гостиницы «Москва».
Автобусная «Обзорная экскурсия по Петербургу» с дополненной реальностью. Экскурсия по одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие. Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров – место, где зародился наш город. Посетим парадный центр современного Петербурга – Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского двора и величие церквей. Проследим развитие города от строгих линий петровского барокко до изысканного северного модерна и новаторской архитектуры современности. Побываем в Коломне – тихом жилом районе Петербурга, где ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв. Здесь гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, сохранился один из красивейших действующих храмов города – Никольский – и, конечно, знаменитый Мариинский театр.
В этой экскурсии познакомимся также и с виртуальной реальностью: VR по Санкт-Петербургу - это возможность заглянуть за пределы привычного мира и увидеть то, что скрыто от взгляда обывателя. Вы увидите реальные достопримечательности и сможете их сравнить с обликом столетней давности или посмотреть на город с высоты птичьего полёта. Также можно виртуально заглянуть во дворцы и музеи. Высокоточная графика нового поколения и панорамы, охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения.
13:40 Свободное время в центре города на Невском проспекте. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Загородная автобусная экскурсия «В те дни в таинственных долинах…» в Царское Село с посещением Лицея и Екатерининского дворца
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом (зависит от режима работы музеев).
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе –гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе длягостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова».
10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Туристов, купивших экскурсионный пакет без проживания, гид будет ждать в холле гостиницы «Москва».
Загородная автобусная экскурсия «В те дни в таинственных долинах…» в Царское Село с посещением Лицея и Екатерининского дворца. «Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет,» - писал А. С. Пушкин о Царском селе. Отправимся туда, где прошли юные годы поэта, где среди царскосельских парков формировался круг лицейского братства. Во время экскурсии вы посетите знаменитый Лицей, увидите большой парадный зал, библиотеку, учебные классы и комнаты воспитанников, узнаете об особенностях их жизни и быта.
12:30 Экскурсия в Лицей. Вы познакомитесь с лицейским периодом жизни А. С. Пушкина и судьбами других знаменитых выпускников, побываете в комнатах, где они жили и учились.
14:30 Экскурсия в Екатерининский дворец познакомит вас с эпохой Елизаветы Петровны и Екатерины II, с жизнью членов императорской семьи и придворных, с уникальными интерьерами и блистательной Янтарной комнатой.
16:30 Трансфер в Санкт-Петербург.
18:00-18:30 Окончание в гостиницах «Азимут», «Театральная площадь», «Москва».
Пешеходный день. Квест «Выбраться с острова!». Экскурсия в Центральный Военно-Морской музей
Завтрак в гостинице после ночлега.
Пешеходный день. (Проезд на общественном транспорте или пешком. Оплата самостоятельно на месте.)
10:30 Встреча с экскурсоводом на Площади Труда, 5 (напротив здания Центрального Военно-Морского музея).
Квест «Выбраться с острова!». Вы ехали в Петербург, но случайно попали в Голландию? Мы поможем отсюда выбраться!
В древности послания сворачивали и отправляли по морю в бутылке! Многие из них причалили к острову Новая Голландия. Выполняй задания, и в конце ты найдёшь послание. В нём и будет раскрыт секрет: как вернуться домой. В квесте ты узнаешь:
- почему здесь такие огромные стены?
- откуда на острове целый корабль? Его построил Пётр?
- как не попасть в бутылку?
Ты задашь ещё больше вопросов, когда окажешься здесь. Но ты же на них и ответишь после большого квеста!
Группа делится на команды, участники идут по разным маршрутам. У каждой команды 5-7 пунктов с заданиями. Каждый командир отправляет организатору фото ответа на задание.
13:00 Экскурсия в Центральный Военно-Морской музей познакомит с историей Военно-Морского флота России: вы увидите личные вещи Петра I, прославленных адмиралов и флотоводцев, уникальные модели военных кораблей, образцы холодного и огнестрельного оружия, произведения живописи и документы разных эпох.
14:30 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Выборг
Завтрак в гостинице после ночлега.
08:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе длягостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
08:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе длягостей из отеля «А-отель Фонтанка».
08:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе длягостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова».
Туристов, купивших экскурсионный пакет без проживания, гид будет ждать в холле гостиницы «Москва».
Автобусная экскурсия в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.
12:00 Прибытие в Выборг. Прогулка по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
13:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
14:00 Свободное время для обеда (обед 700 рублей – настоятельно рекомендуем заказывать при покупке тура).
15:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
16:00 Посещение усадьбы Бюргера – богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы. Здесь можно купить книги, сувениры или путеводители с картой Выборга, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи, примерить средневековую одежду.
17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров. 18:00 Отправление в Санкт-Петербург
21:00 Возвращение в Санкт-Петербург. Окончание в гостиницах «Азимут», «Театральная площадь», «Москва».
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»
Завтрак.
Освобождение номеров.
Для тех, кто проживает в отеле в центре – вещи можно оставить в багажной комнате гостиницы.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
10:10 Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе длягостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова».
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе –гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
Туристов, купивших экскурсионный пакет без проживания, гид будет ждать в холле гостиницы «Москва».
11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00. Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Дополнительно:
Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600)
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Москва»): 12000 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы).
Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|4н
|4н
|4н
|4н
|4н
|4н
|25.03.24-27.03.24
|20400
|20600
|27000
|22400
|22000
|31000
Театральная Площадь 4*. Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Четырёхместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|4н
|4н
|4н
|4н
|Стандарт Мансарда
|25.03.24-27.03.24
|21000
|19400
|20000
|27000
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Сокрома Бохо 3*. Завтрак "шведский стол". В 8 минутах пешком от гостиницы Театральная площадь 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Стандартный
|25.03.24-27.03.24
|18600
|22800
Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол". В 8 минутах пешком от гостиницы Театральная площадь 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный Взрослый
|4н
|4н
|Стандартный
|25.03-27.03.24
|23400
|32000
Скидка детям до 14 лет (0-13): 5 дней 1400 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 5 дней 700 руб.
Варианты проживания
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Sokroma Boho 3
Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.
Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.
На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.
Этот объект привлекателен расстоянием до многих Питерских достопримечательностей. В радиусе 3 км можно посетить Эрмитаж, Зимний дворец, Музей Фаберже, Летний и Юсуповский Сад. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-1» составит 13,4 км, до железнодорожного вокзала - 1,7 км.
Амбассадор 4
Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.
Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.
В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.
Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Какие расчетные часы в гостинице?
Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможно ли изменение программы?
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.