Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Вы посмотрите на монастыри и златоглавые церкви, старинные торговые ряды, площади и купеческие дома, полюбуетесь живописными пейзажами. А если будет желание, сможете посетить ещё один город Золотого кольца — Кострому. Выезжаем на автобусе из Санкт-Петербурга, туда же и вернёмся.
сен
дек
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с Ростовом Великим, переезд в Ярославль
Около 00:30 выезжаем из Санкт-Петербурга. Приблизительно в 11:00 прибудем в Ростов Великий, древний город в Ярославской области. Вас ждёт экскурсия по жемчужине Золотого кольца, богатой памятниками культуры. За свою историю Ростов успел побывать и частью образованного Рюриком государства со столицей в Старой Ладоге, и столицей Ростовского княжества, сохранив очарование старины до сегодняшних дней.
Вы познакомитесь с главной достопримечательностью города — Ростовским кремлём, знаменитым ещё и тем, что здесь снимали эпизоды фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Погуляем по его ухоженный территории с прудом и яблоневыми садами и рассмотрим кирпичные и деревянные постройки и необычные купола.
Мы покажем вам храмы города и комплекс торговых рядов, купеческие усадьбы и бескрайние просторы озера Неро. Желающие смогут приобрести изделия и украшения из знаменитой ростовской финифти. Затем отправимся в Ярославль, где после размещения в отеле у вас останется свободное время.
Достопримечательности Ярославля, дополнительная экскурсия в Кострому
После завтрака отправляемся знакомиться с древнейшим городом на Волге, которому недавно исполнилось 10 веков. Вы узнаете легенду о его основании и сможете сравнить изображённые на 1000-рублёвой купюре памятник Ярославу Мудрому и храм Иоанна Предтечи с оригиналами. Прогуляетесь по территории Спасо-Преображенского монастыря и живописной набережной Волги в том месте, где в неё впадает Которосль, образуя стрелку. Посмотрим на храмы, старинные площади и купеческие дома.
После у вас будет свободное время. Можно самостоятельно прогуляться по городу или выбрать дополнительную экскурсию в Кострому (за доплату) и осмотреть её основные достопримечательности: Ипатьевский монастырь, Костромской кремль и Торговые ряды. По желанию — посещение Музея льна и бересты.
Экскурсия по Сергиеву Посаду, возвращение в Санкт-Петербург
Утром выезжаем в Сергиев Посад, духовную столицу России и настоящий музей под открытым небом с памятниками древнего зодчества и завораживающими видами. Здесь сосредоточены сотни архитектурных шедевров, из которых как минимум 50 — это церкви. А центром притяжения является Троице-Сергиева лавра — действующий мужской монастырь, вокруг которого и был возведён город около 700 лет назад.
После экскурсии отправляемся обратно в Санкт-Петербург, куда прибудем поздно вечером/ночью.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, отправление автобуса в 00:30Завершение: Санкт-Петербург, поздний вечер / ночь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.