Около 00:30 выезжаем из Санкт-Петербурга. Приблизительно в 11:00 прибудем в Ростов Великий, древний город в Ярославской области. Вас ждёт экскурсия по жемчужине Золотого кольца, богатой памятниками культуры. За свою историю Ростов успел побывать и частью образованного Рюриком государства со столицей в Старой Ладоге, и столицей Ростовского княжества, сохранив очарование старины до сегодняшних дней.

Вы познакомитесь с главной достопримечательностью города — Ростовским кремлём, знаменитым ещё и тем, что здесь снимали эпизоды фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Погуляем по его ухоженный территории с прудом и яблоневыми садами и рассмотрим кирпичные и деревянные постройки и необычные купола.

Мы покажем вам храмы города и комплекс торговых рядов, купеческие усадьбы и бескрайние просторы озера Неро. Желающие смогут приобрести изделия и украшения из знаменитой ростовской финифти. Затем отправимся в Ярославль, где после размещения в отеле у вас останется свободное время.