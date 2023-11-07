Если вы устали от ритма большого города — переместитесь в старинный русский город. Здесь ритм жизни сразу же замедляется и у вас появляется время рассмотреть город со всех сторон. Вы посетите Ярославово дворище и Новгородский кремль, полюбуетесь живописными пейзажами на берегу реки Волхов и узнаете об известных жителях города. А после долгого путешествия вас ждут оздоровительные процедуры в самом старом курорте России.

Описание

«Здравница» России. Это двухдневное путешествие в уникальный старинный город-курорт Старая Русса позволит туристам не только познакомиться с историей и архитектурой этих мест, но и поправить здоровье. Недаром Старую Руссу называют «здравницей» России. Путешественники увидят в туре живописный берег озера Ильмень в деревне Коростынь, несколько знаменитых церквей, познакомитесь с бытом таких знаменитых личностей как Александр I и Ф. М. Достоевский, окунетесь в атмосферу древнерусского города в музее-реконструкции средневековой усадьбы Рушанина. В свободное от экскурсий время они смогут устроить себе релакс в аквазоне с бассейном и спа, потанцевать в диско-баре или поиграть в боулинг, а также прогуляться на свежем воздухе на территории курортной зоны. Также на обратном пути туристы заедут в город Великий Новгород, где узнают о его истории и посетят знаменитый Детинец — самый старый из сохранившихся в России Новгородский Кремль, смогут купить подарки и памятные сувениры.