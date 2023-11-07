Путешествие в старинный курорт: экскурсия в Старую Руссу и Великий Новгород
Если вы устали от ритма большого города — переместитесь в старинный русский город. Здесь ритм жизни сразу же замедляется и у вас появляется время рассмотреть город со всех сторон.
Вы посетите Ярославово дворище и Новгородский кремль, полюбуетесь живописными пейзажами на берегу реки Волхов и узнаете об известных жителях города. А после долгого путешествия вас ждут оздоровительные процедуры в самом старом курорте России.
Вы посетите Ярославово дворище и Новгородский кремль, полюбуетесь живописными пейзажами на берегу реки Волхов и узнаете об известных жителях города. А после долгого путешествия вас ждут оздоровительные процедуры в самом старом курорте России.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|7 990 ₽
|Пенсионеры и студенты
|7 890 ₽
|Школьники и дети до 7 лет
|7 890 ₽
Что вас ожидает:
- Коростынь
- Озеро Ильмень
- Церковь Успения Божией Матери
- Город Старая Русса
- Краеведческий музей
- Курорт «Старая Русса»
- Муравьевский фонтан
- Питьевая галерея
- Дом-музей Ф.М. Достоевского
- Музей-реконструкция «Усадьба средневекового рушанина»
- Воскресенский собор
- Георгиевская церковь
- Город Великий Новгород
- Кремль-Детинец
- Ярославово дворище
Описание
«Здравница» России. Это двухдневное путешествие в уникальный старинный город-курорт Старая Русса позволит туристам не только познакомиться с историей и архитектурой этих мест, но и поправить здоровье. Недаром Старую Руссу называют «здравницей» России. Путешественники увидят в туре живописный берег озера Ильмень в деревне Коростынь, несколько знаменитых церквей, познакомитесь с бытом таких знаменитых личностей как Александр I и Ф. М. Достоевский, окунетесь в атмосферу древнерусского города в музее-реконструкции средневековой усадьбы Рушанина. В свободное от экскурсий время они смогут устроить себе релакс в аквазоне с бассейном и спа, потанцевать в диско-баре или поиграть в боулинг, а также прогуляться на свежем воздухе на территории курортной зоны. Также на обратном пути туристы заедут в город Великий Новгород, где узнают о его истории и посетят знаменитый Детинец — самый старый из сохранившихся в России Новгородский Кремль, смогут купить подарки и памятные сувениры.
По субботам и праздничным дням в 07:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коростынь
- Озеро Ильмень
- Церковь Успения Божией Матери
- Город Старая Русса
- Краеведческий музей
- Курорт «Старая Русса»
- Муравьевский фонтан
- Питьевая галерея
- Дом-музей Ф.М. Достоевского
- Музей-реконструкция «Усадьба средневекового рушанина»
- Воскресенский собор
- Георгиевская церковь
- Город Великий Новгород
- Кремль-Детинец
- Ярославово дворище
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии
- Экскурсия по Ярославову дворищу, где когда-то собиралось знаменитое новгородское вече
- Экскурсия по Детинцу. Наш гид аккредитован вести экскурсии внутри Новгородского кремля, поэтому Вас ждёт обширная информационная программа
- Экскурсия по Софийскому собору
- Экскурсия к удивительному памятнику «Тысячелетие России»
- Свободное время в Великом Новгороде
- Экскурсия по старинному курорту «Старая Русса»
- Свободное время на курорте
- Возможность посетить аквацентр с элементами аквапарка на территории курорта
- Возможность поиграть в боулинг и провести время в диско-баре
- Размещение в комфортабельном отеле (стандартное двухместное)
- Завтрак в отеле.
Что не входит в цену
- Питание (по желанию): обед от 500 руб., ужин от 500 руб.
- Посещение аквацентра (по желанию) - актуальная стоимость уточняется при бронировании у менеджера курорта
- Боулинг (по желанию) - согласно местному прайсу
- Входные билеты и экскурсия в доме-музее Ф.М. Достоевского - 250 руб., с 26 апреля 200 руб.
- Экскурсия в музее-реконструкции «Усадьба средневекового рушанина» - 150 руб., с 26 апреля 300 руб.
- Доплата за одноместное размещение - 1500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
Завершение: Санкт-Петербург, м. Московская / Казанская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и праздничным дням в 07:30
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, Т. К. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами
- В программе тура есть объекты, которые турист может посетить за дополнительную плату. Объекты не входят в стоимость тура и не бронируются заранее. Их стоимость может отличаться от указанной
- При заказе тура продолжительностью от 2 дней Вам необходимо оплатить оставшуюся стоимость поездки заранее в офисе туроператора или дистанционно через сайт туроператора. Более подробную информацию Вы можете уточнить, направив сообщение Организатору поездки (туроператору)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 51 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
7 ноя 2023
Ужасно было распределено время, практически ни на что не успевали, мельком пробегали, из-за ограниченности времени не успевали нормально покушать, а это один из главных факторов чтобы хорошо себя чувствовать во время экскурсии. Нас заселили в другой отель отличный от того который нам обещали, про завтрак вообще молчу, омлет с беконом как будто всю ночь пролежал под целлофаном, кофе обычный 3в1. если вы хотите культивировать туризм по России и делать классный продукт то нужно задуматься.
В
Валентина
29 окт 2023
А
Александр
4 окт 2023
Ю
Юлия
3 окт 2023
Понравился автобус, погода и древние города. Это всё. Из 36 часов в "туре", экскурсии составили не более 4 часов. остальное время сами. И с вами едет сопровождающий, а не гид. Экскурсионная программа: первый день-краеведческий музей и вас пропускают на территорию санатория (без экскурсии). Второй день- усадьба Рушанина, музей Достоевского, по дороге мини рассказ о местных достопримечательностях, экскурсия по Кремлю, заезд в монастырь.
Н
Наталья
25 сен 2023
Замечательная поездка все четко организовано большое спасибо Александру!
Г
Галина
20 сен 2023
Спасибо гиду Александру! Отправляла на экскурсию своих родителей в возрасте. Сначала расстроилась, что вместо большого экскурсионного автобуса приехал маленький микроавтобус, но оказалось очень здорово, группа маленькая, а программу выполнили в полном объеме. Очень все понравилось!
И
Инна
25 июля 2023
Очень интересное путешествие. Профессиональный гид и комфортный человек - Эдуард. Особо хотелось бы отметить водителя Сергея.
Но жуткие обеды, которые не стоят 550 руб. Одинаковые по ассортименту и в Руссе и в Новгороде. Нужно учитывать кулинарную культуру каждого региона. Это уже норма сервиса. Порошковое пюре -,это было крайне неприятно.
Есть над чем работать
Но жуткие обеды, которые не стоят 550 руб. Одинаковые по ассортименту и в Руссе и в Новгороде. Нужно учитывать кулинарную культуру каждого региона. Это уже норма сервиса. Порошковое пюре -,это было крайне неприятно.
Есть над чем работать
Т
Татьяна
13 июня 2023
Очень понравилось экскурсия в Старую Руссу, в сопровождении замечательного гида. Всё пришло интересно. Местные экскурсоводы тоже были знающими и увлечённым своим делом. Мелкие накладки решались на месте. Всем рекомендую данный тур.
Т
Татьяна
11 июня 2023
L
Lena1111
10 мая 2023
Очень понравилась работа года Александра, если бы водитель Каюм не щелкал всю дорогу семечки во время управления автобуса было бы отлично
N
Nadin-88
10 мая 2023
С
Светлана
27 фев 2023
Понравилась гостиница в Старой Руссе и завтраки
А
Андрей
3 янв 2023
П
Покровская
17 ноя 2022
Мало времени в Новгороде
П
Павел
7 ноя 2022
Все экскурсии по плану без задержек, были конечно опаздывающие но это человеческий фактор, один минус конечно с завтраком в отеле не много медленно официанты передвигаются их всего двое было не успевали. А так в целом все понравилось, дом музей Достоевского очень замечательно спасибо.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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