Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады

Двухдневный тур в Карелию
Добро пожаловать в Карелию! Это один из самых живописных уголков нашей страны: сосновые леса, озера, свежий воздух — это место идеально для отдыха.

Два дня вы будете проживать в коттеджном комплексе на берегу Ладоги и посещать самые разнообразные экскурсии: «Город викингов», финский городок Сортавала, долины водопадов. И все это — в окружении чудесной карельской природы!
4.62
76 отзывов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Город Приозерск
  • Крепость Корела
  • «Город Ангелов» в Яккиманской кирхе
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк Рускеала
  • Мраморный каньон
  • Город викингов «Крепость Черного Медведя»
  • Водопад Белые Мосты
  • Водопад Прокинкоски
  • Водопады Койриноя
  • Гранатовое месторождение
  • Залив Кирьявалахти
  • Город Сортавала
  • Шунгитовая комната
  • Музей минералов

Описание тура

Особенность тура в том, что Вы не только увидите настоящие жемчужины карельского края – мраморный каньон «Рускеала», водопады, один из которых высотой с пятиэтажный дом, но и будете жить в коттеджном туристическом комплексе на берегу Ладоги в окружении настоящей Карельской природы! Что Вас ждет: Трассовые экскурсии по городам Карелии и Северного Приладожья, мастер-класс по добыче полудрагоценного камня граната, интерактивная экскурсия в «городе викингов», дегустации. Вы посетите старинный финский город Сортавала, средневековую крепость Корела. А главное - природа Карелии во всем ее разнообразии – водопады, бурные реки, сосновые леса, мраморный каньон, изумрудные озера. Вашим домом станет загородный туристический коттеджный комплекс «Белые мосты». Увидите самые живописные виды и выход к чудесному озеру. На территории комплекса есть все для отдыха — мангалы, беседки, прокат инвентаря (по сезону), ресторан с карельской кухней. Вы сами решаете, как хотите провести свой отдых — на территории гостиницы или отправиться на экскурсию. Мы поможем вам подобрать экскурсию на ваш вкус!

По субботам и праздничным дням в 08:00

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)от 6 990 ₽
Студенты и пенсионерыот 6 890 ₽
Школьники и дети до 7 летот 6 890 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Приозерск
  • Крепость Корела
  • «Город Ангелов» в Яккиманской кирхе
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк Рускеала
  • Мраморный каньон
  • Город викингов «Крепость Черного Медведя»
  • Водопад Белые Мосты
  • Водопад Прокинкоски
  • Водопады Койриноя
  • Гранатовое месторождение
  • Залив Кирьявалахти
  • Город Сортавала
  • Шунгитовая комната
  • Музей минералов
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Работа профессионального гида, трассовые экскурсии
  • Проживание в гостинице на живописном берегу Ладожского озера
  • Горячий завтрак
  • Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
  • Осмотр крепости Корела-Кексгольм
  • Прогулка у водопадов Ахвенкоски
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • Посещение Центра шунгита и Музея минералов
  • Осмотр старинной Яккиманской кирхи
Что не входит в цену
  • Питание: Обед 500-650 руб. на человека, ужин 650 руб. на человека
  • Доплата за одноместное размещение - 3000 руб.
  • Входной билет в парк Рускеала - взрослые 550 руб., лица 60+ и студенты 350 руб., школьники 7+ 300 руб., дети до 7 лет бесплатно
  • Развлечения в Рускеала: по ценам парка
  • Вход на территорию крепости Корела: 200 руб. взрослые, 100 руб. лица от 16 до 18 лет и пенсионеры
  • Вход на экотропу с навесными мостами (Рускеальские водопады): взрослые 400 руб. пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно 300 руб.
  • Экскурсия к водопадам с мастер-классом по добыче граната: 1500 руб. С 1 января - 1700 руб
  • Пешеходная экскурсия по карельскому лесу «Гранитные тропы»: от 250 руб.
  • Вход в «город викингов»: 550 руб. - взрослые, 450 руб. - школьники, студенты, пенсионеры
  • Вход в музей Кронида Гоголева: от 250 до 350 руб.
  • "Музей /"Город ангелов/" с экскурсией: взрослые 300 руб. школьники
  • Студенты и пенсионеры 200 руб. ", "Русская баня: от 4000 руб. /2 часа до 8-10 чел."
  • Сауна: от 2000 руб. /4 чел.
  • Веник: 300 руб.
  • Развлечения на территории туркомплекса, аренда спортивного снаряжения (по погоде и сезону) - по ценам туркомплекса
  • Прокат лодки в Рускеала - 1200 руб. /40 мин. за лодку до 4 чел.
  • Водная прогулка на самоходной платформе в Рускеала (30 мин.) - 400 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Завершение: СТ.М. Проспект Просвещения/Казанская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и праздничным дням в 08:00
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, Т. К. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами
  • В программе тура есть объекты, которые турист может посетить за дополнительную плату. Объекты не входят в стоимость тура и не бронируются заранее. Их стоимость может отличаться от указанной
  • При заказе тура продолжительностью от 2 дней Вам необходимо оплатить оставшуюся стоимость поездки заранее в офисе туроператора или дистанционно через сайт туроператора. Более подробную информацию Вы можете уточнить, направив сообщение Организатору поездки (туроператору)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 76 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
8
3
5
2
1
1
2
Н
30 мая 2024
Г
27 мая 2024
Поездка понравилась. Много интересной информации.
С
26 мая 2024
Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
Д
21 мая 2024
Одни самых прекрасных видов Росси!
Чудесный, понимающий ГИД Оксана!
Красато, чистота и море впечатлений.
Белые мосты, отдельный вид искусства и восторга, водопады и природа ашеломительна!
Экскурсовод в "Городе ангелов", рассказывал так интересно, захватывающее, с ноткой юмора, что я впервые слушала
Отель тоже очень крутой и уютный!
В следующем году, я вернусь туда!
В
21 мая 2024
Шикарная экскурсия. Все очень понравилось
И
11 мая 2024
Понравилось путешествие с гидом Татьяной и водителем Романом. Спасибо большое за профессионализм и доброжелательность.
П
11 мая 2024
Ездили в тур с дочкой (14 лет),обе в большом восторге! Гид Оксана,носилась с нами,как курица с яйцами. Милый и приятный человек,знающий историю Карелии, её народов, обряды и традиции!!!! Водитель спасибо за серпантин и доставку нас вопремя домой! Разместили нас нас в гостинице,чему мы рады. Чисто,есть полотенца,кухня. Приехали с массой впечатлений,хорошим настроением и подарками.
О
1 мая 2024
В
16 апр 2024
Спасибо экскурсоводу Александру, слушать было приятно и интересно. Тур сложно оценить, тк по итогу платишь только за трансфер, экскурсию по дороге и размещение, все остальное за доп плату (любые входы
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в музеи, рускеалу, водопады). Те с собой на двоих дополнительно нужно взять тысяч 15 (и больше), чтобы везде попасть и поесть. Первый день достаточно насыщенный за счет экотропы и рускеалы, второй больше мучение, тк либо платишь за водопады и обед, либо просто гуляешь по территории базы; либо платишь за деревню викингов, либо гуляешь по Сортавале (а делать там нечего толком).

К
29 фев 2024
Не знаю как оценить, 50/50… Природа понравилась, но лучше ехать летом. Гид Галина, видно что ответственная, но рассказывает не очень интересно. Постоянно всё переправеряла, отчитывала за опоздания, даже на минуту,
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просила в туалете не задерживаться😅😂Чувствовала себя как в школьном автобусе с учителем 😅Из локаций понравилась только Рускеала, из-за погодных условий многое не увидели. Завтрак и обед скудные. Жалею, что не забронировала тур подороже, оно то на то и вышло, доп. плат куча. Отдельно хотелось бы сказать о водители, нельзя в автобусе пить, кушать, кричал на пассажиров, маму с ребёнком отчитал на весь автобус, за то что она дала попить чай ребёнку, автобус, кстати, не очень комфортный. По итогу на второй день автобус застрял, мужчины бегали, пытались его вытащить, водитель ходил "руки в брюки". Простояли полтора часа на улице, забрал нас мимопроходящий автобус. На 2 локации не попали, никто из представителей турагенства не извинился… Вообщем, не рекомендую… Карелия прекрасна, но видимо только летом🤪

Д
8 янв 2024
С
22 окт 2023
Экскурсия, гид, понравилось все!
Единственно пожелание к турфирме перенести время информирования смс по встрече с 19.00-20.00, так как рабочий день заканчивается в 21.00 ч и уже нет возможности связаться!
У меня произошёл
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неприятный инциндент с смс, оно мне вообще не пришло, а искать автобус просто не возможно! Экскурсия могла просто сорваться! Это было очень не приятно, когда про тебя забыли, а рабочий день в турфирме закончился!

Г
13 окт 2023
Очень насыщенная программа!
Были на водопадах,в горном парке Рускеалы, в городе Сортовала, жили на берегу Ладожского озера в туристическом комплексе Белые мосты,добывали гранат с внуком. Природа Карелии настолько красива,что не помешал дождь и снегопад восхищаться ею. Мы промокли и замерзли,но нас сытно накормили ужином и в коттедже тепло и уютно,одеяла пуховые,матрасы как мягкая перинка,чистота и свежесть. Спасибо за хороший отдых!
Е
25 сен 2023
Понравилось все!!! Великолепная природа, водопады, чистый воздух. Экскурсии не перегружены, каждый выбирает сам что хочет. Экскурсовод Татьяна 10+. Гостиница чистая, уютная. Мы получили огромное удовольствие. Спасибо.
Р
10 сен 2023
6-7 сентября посетили Карелию в составе группы с замечательным экскурсоводом Оксаной. Узнали много интересного про этот замечательный,красивейший край. Единственный минус очень быстро пролетело время нашего путешествия😊
Отдельное спасибо водителю Дмитрию за профессионализм и пунктуальность.

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