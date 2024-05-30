Добро пожаловать в Карелию! Это один из самых живописных уголков нашей страны: сосновые леса, озера, свежий воздух — это место идеально для отдыха.
Два дня вы будете проживать в коттеджном комплексе на берегу Ладоги и посещать самые разнообразные экскурсии: «Город викингов», финский городок Сортавала, долины водопадов. И все это — в окружении чудесной карельской природы!
Два дня вы будете проживать в коттеджном комплексе на берегу Ладоги и посещать самые разнообразные экскурсии: «Город викингов», финский городок Сортавала, долины водопадов. И все это — в окружении чудесной карельской природы!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Город Приозерск
- Крепость Корела
- «Город Ангелов» в Яккиманской кирхе
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк Рускеала
- Мраморный каньон
- Город викингов «Крепость Черного Медведя»
- Водопад Белые Мосты
- Водопад Прокинкоски
- Водопады Койриноя
- Гранатовое месторождение
- Залив Кирьявалахти
- Город Сортавала
- Шунгитовая комната
- Музей минералов
Описание тура
Особенность тура в том, что Вы не только увидите настоящие жемчужины карельского края – мраморный каньон «Рускеала», водопады, один из которых высотой с пятиэтажный дом, но и будете жить в коттеджном туристическом комплексе на берегу Ладоги в окружении настоящей Карельской природы! Что Вас ждет: Трассовые экскурсии по городам Карелии и Северного Приладожья, мастер-класс по добыче полудрагоценного камня граната, интерактивная экскурсия в «городе викингов», дегустации. Вы посетите старинный финский город Сортавала, средневековую крепость Корела. А главное - природа Карелии во всем ее разнообразии – водопады, бурные реки, сосновые леса, мраморный каньон, изумрудные озера. Вашим домом станет загородный туристический коттеджный комплекс «Белые мосты». Увидите самые живописные виды и выход к чудесному озеру. На территории комплекса есть все для отдыха — мангалы, беседки, прокат инвентаря (по сезону), ресторан с карельской кухней. Вы сами решаете, как хотите провести свой отдых — на территории гостиницы или отправиться на экскурсию. Мы поможем вам подобрать экскурсию на ваш вкус!
По субботам и праздничным дням в 08:00
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|от 6 990 ₽
|Студенты и пенсионеры
|от 6 890 ₽
|Школьники и дети до 7 лет
|от 6 890 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Приозерск
- Крепость Корела
- «Город Ангелов» в Яккиманской кирхе
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк Рускеала
- Мраморный каньон
- Город викингов «Крепость Черного Медведя»
- Водопад Белые Мосты
- Водопад Прокинкоски
- Водопады Койриноя
- Гранатовое месторождение
- Залив Кирьявалахти
- Город Сортавала
- Шунгитовая комната
- Музей минералов
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Работа профессионального гида, трассовые экскурсии
- Проживание в гостинице на живописном берегу Ладожского озера
- Горячий завтрак
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
- Осмотр крепости Корела-Кексгольм
- Прогулка у водопадов Ахвенкоски
- Дегустация карельских бальзамов и настоек
- Посещение Центра шунгита и Музея минералов
- Осмотр старинной Яккиманской кирхи
Что не входит в цену
- Питание: Обед 500-650 руб. на человека, ужин 650 руб. на человека
- Доплата за одноместное размещение - 3000 руб.
- Входной билет в парк Рускеала - взрослые 550 руб., лица 60+ и студенты 350 руб., школьники 7+ 300 руб., дети до 7 лет бесплатно
- Развлечения в Рускеала: по ценам парка
- Вход на территорию крепости Корела: 200 руб. взрослые, 100 руб. лица от 16 до 18 лет и пенсионеры
- Вход на экотропу с навесными мостами (Рускеальские водопады): взрослые 400 руб. пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно 300 руб.
- Экскурсия к водопадам с мастер-классом по добыче граната: 1500 руб. С 1 января - 1700 руб
- Пешеходная экскурсия по карельскому лесу «Гранитные тропы»: от 250 руб.
- Вход в «город викингов»: 550 руб. - взрослые, 450 руб. - школьники, студенты, пенсионеры
- Вход в музей Кронида Гоголева: от 250 до 350 руб.
- "Музей /"Город ангелов/" с экскурсией: взрослые 300 руб. школьники
- Студенты и пенсионеры 200 руб. ", "Русская баня: от 4000 руб. /2 часа до 8-10 чел."
- Сауна: от 2000 руб. /4 чел.
- Веник: 300 руб.
- Развлечения на территории туркомплекса, аренда спортивного снаряжения (по погоде и сезону) - по ценам туркомплекса
- Прокат лодки в Рускеала - 1200 руб. /40 мин. за лодку до 4 чел.
- Водная прогулка на самоходной платформе в Рускеала (30 мин.) - 400 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Завершение: СТ.М. Проспект Просвещения/Казанская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и праздничным дням в 08:00
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, Т. К. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами
- В программе тура есть объекты, которые турист может посетить за дополнительную плату. Объекты не входят в стоимость тура и не бронируются заранее. Их стоимость может отличаться от указанной
- При заказе тура продолжительностью от 2 дней Вам необходимо оплатить оставшуюся стоимость поездки заранее в офисе туроператора или дистанционно через сайт туроператора. Более подробную информацию Вы можете уточнить, направив сообщение Организатору поездки (туроператору)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 76 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Неля
30 мая 2024
Г
Галина
27 мая 2024
Поездка понравилась. Много интересной информации.
С
Сергей
26 мая 2024
Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
Д
Дарья
21 мая 2024
Одни самых прекрасных видов Росси!
Чудесный, понимающий ГИД Оксана!
Красато, чистота и море впечатлений.
Белые мосты, отдельный вид искусства и восторга, водопады и природа ашеломительна!
Экскурсовод в "Городе ангелов", рассказывал так интересно, захватывающее, с ноткой юмора, что я впервые слушала
Отель тоже очень крутой и уютный!
В следующем году, я вернусь туда!
Чудесный, понимающий ГИД Оксана!
Красато, чистота и море впечатлений.
Белые мосты, отдельный вид искусства и восторга, водопады и природа ашеломительна!
Экскурсовод в "Городе ангелов", рассказывал так интересно, захватывающее, с ноткой юмора, что я впервые слушала
Отель тоже очень крутой и уютный!
В следующем году, я вернусь туда!
В
Валентина
21 мая 2024
Шикарная экскурсия. Все очень понравилось
И
Ирина
11 мая 2024
Понравилось путешествие с гидом Татьяной и водителем Романом. Спасибо большое за профессионализм и доброжелательность.
П
Полина
11 мая 2024
Ездили в тур с дочкой (14 лет),обе в большом восторге! Гид Оксана,носилась с нами,как курица с яйцами. Милый и приятный человек,знающий историю Карелии, её народов, обряды и традиции!!!! Водитель спасибо за серпантин и доставку нас вопремя домой! Разместили нас нас в гостинице,чему мы рады. Чисто,есть полотенца,кухня. Приехали с массой впечатлений,хорошим настроением и подарками.
О
Ольга
1 мая 2024
В
Виолетта
16 апр 2024
Спасибо экскурсоводу Александру, слушать было приятно и интересно. Тур сложно оценить, тк по итогу платишь только за трансфер, экскурсию по дороге и размещение, все остальное за доп плату (любые входы
К
Клочкова
29 фев 2024
Не знаю как оценить, 50/50… Природа понравилась, но лучше ехать летом. Гид Галина, видно что ответственная, но рассказывает не очень интересно. Постоянно всё переправеряла, отчитывала за опоздания, даже на минуту,
Д
Денис
8 янв 2024
С
Светлага
22 окт 2023
Экскурсия, гид, понравилось все!
Единственно пожелание к турфирме перенести время информирования смс по встрече с 19.00-20.00, так как рабочий день заканчивается в 21.00 ч и уже нет возможности связаться!
У меня произошёл
Единственно пожелание к турфирме перенести время информирования смс по встрече с 19.00-20.00, так как рабочий день заканчивается в 21.00 ч и уже нет возможности связаться!
У меня произошёл
Г
Галина
13 окт 2023
Очень насыщенная программа!
Были на водопадах,в горном парке Рускеалы, в городе Сортовала, жили на берегу Ладожского озера в туристическом комплексе Белые мосты,добывали гранат с внуком. Природа Карелии настолько красива,что не помешал дождь и снегопад восхищаться ею. Мы промокли и замерзли,но нас сытно накормили ужином и в коттедже тепло и уютно,одеяла пуховые,матрасы как мягкая перинка,чистота и свежесть. Спасибо за хороший отдых!
Были на водопадах,в горном парке Рускеалы, в городе Сортовала, жили на берегу Ладожского озера в туристическом комплексе Белые мосты,добывали гранат с внуком. Природа Карелии настолько красива,что не помешал дождь и снегопад восхищаться ею. Мы промокли и замерзли,но нас сытно накормили ужином и в коттедже тепло и уютно,одеяла пуховые,матрасы как мягкая перинка,чистота и свежесть. Спасибо за хороший отдых!
Е
Елена
25 сен 2023
Понравилось все!!! Великолепная природа, водопады, чистый воздух. Экскурсии не перегружены, каждый выбирает сам что хочет. Экскурсовод Татьяна 10+. Гостиница чистая, уютная. Мы получили огромное удовольствие. Спасибо.
Р
Рычгорская-Савич
10 сен 2023
6-7 сентября посетили Карелию в составе группы с замечательным экскурсоводом Оксаной. Узнали много интересного про этот замечательный,красивейший край. Единственный минус очень быстро пролетело время нашего путешествия😊
Отдельное спасибо водителю Дмитрию за профессионализм и пунктуальность.
Отдельное спасибо водителю Дмитрию за профессионализм и пунктуальность.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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