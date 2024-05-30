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просила в туалете не задерживаться😅😂Чувствовала себя как в школьном автобусе с учителем 😅Из локаций понравилась только Рускеала, из-за погодных условий многое не увидели. Завтрак и обед скудные. Жалею, что не забронировала тур подороже, оно то на то и вышло, доп. плат куча. Отдельно хотелось бы сказать о водители, нельзя в автобусе пить, кушать, кричал на пассажиров, маму с ребёнком отчитал на весь автобус, за то что она дала попить чай ребёнку, автобус, кстати, не очень комфортный. По итогу на второй день автобус застрял, мужчины бегали, пытались его вытащить, водитель ходил "руки в брюки". Простояли полтора часа на улице, забрал нас мимопроходящий автобус. На 2 локации не попали, никто из представителей турагенства не извинился… Вообщем, не рекомендую… Карелия прекрасна, но видимо только летом🤪