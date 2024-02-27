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35%
Авторский тур
3 дня
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«В туристическом комплексе «Белые мосты» на берегу Ладожского озера, размещение 2-местное»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2306114 990₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«В туристическом комплексе «Белые мосты» на берегу Ладожского озера, размещение 2-местное»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
149807 490₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«В этот раз мы отправимся на берег Ладожского озера, в залив Лехмалахти»
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
5 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
«Будем жить на природе среди фантастически красивых мест, ловить баланс на сапбордах, заниматься йогой и пилатесом на берегу озера и общаться возле костра по вечерам»
28 июня в 08:00
2 авг в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Начало: Санкт-Петербург, отправление автобуса в 00:30
«Прогуляетесь по территории Спасо-Преображенского монастыря и живописной набережной Волги в том месте, где в неё впадает Которосль, образуя стрелку»
11 июля в 08:00
8 авг в 08:00
10 490₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
5 дней
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Отключиться от суеты в загородном комплексе и выбрать экскурсионную программу на свой вкус
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«В загородном туркомплексе на берегу Ладоги «Белые Мосты», размещение 2-местное»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5598027 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
9 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Найти баланс с помощью духовных практик, наполниться энергией и провести умиротворяющие выходные
Начало: Санкт-Петербург, 17:00, точное место встречи - по ...
«Мы проведём выходные в бутик-отеле «Пляж 33» на берегу Финского залива»
20 дек в 08:00
27 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ЛЛидия4 января 2024В целом для экскурсии такого формата очень даже хорошо.
- ООльга5 декабря 2023Экскурсия очень понравилась!
- ИИрина1 декабря 2023Тур прошел замечательно, остались только положительные эмоции! Спасибо за комфорт в общении, да и в поездке в целом!
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Набережная»
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