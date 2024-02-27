А Андрей Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

Ю Юлия Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!

Л Лидия Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор В целом для экскурсии такого формата очень даже хорошо.

О Ольга Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор Экскурсия очень понравилась!

И Ирина Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии Тур прошел замечательно, остались только положительные эмоции! Спасибо за комфорт в общении, да и в поездке в целом!