Туры по набережной Санкт-Петербурга

Найдено 8 туров в категории «Набережная» в Санкт-Петербурге, цены от 5 900 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«В туристическом комплексе «Белые мосты» на берегу Ладожского озера, размещение 2-местное»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2306114 990 за человека
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«В туристическом комплексе «Белые мосты» на берегу Ладожского озера, размещение 2-местное»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
149807 490 за человека
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«В этот раз мы отправимся на берег Ладожского озера, в залив Лехмалахти»
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
5 900 за человека
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
«Будем жить на природе среди фантастически красивых мест, ловить баланс на сапбордах, заниматься йогой и пилатесом на берегу озера и общаться возле костра по вечерам»
28 июня в 08:00
2 авг в 08:00
17 900 за человека
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Начало: Санкт-Петербург, отправление автобуса в 00:30
«Прогуляетесь по территории Спасо-Преображенского монастыря и живописной набережной Волги в том месте, где в неё впадает Которосль, образуя стрелку»
11 июля в 08:00
8 авг в 08:00
10 490 за человека
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
5 дней
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Отключиться от суеты в загородном комплексе и выбрать экскурсионную программу на свой вкус
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«В загородном туркомплексе на берегу Ладоги «Белые Мосты», размещение 2-местное»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5598027 990 за человека
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
9 900 за человека
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Найти баланс с помощью духовных практик, наполниться энергией и провести умиротворяющие выходные
Начало: Санкт-Петербург, 17:00, точное место встречи - по ...
«Мы проведём выходные в бутик-отеле «Пляж 33» на берегу Финского залива»
20 дек в 08:00
27 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Набережная»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
  2. Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
  3. Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
  4. Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
  5. По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Набережная" можно забронировать 8 авторских туров от 5 900 до 27 990 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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