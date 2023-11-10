По Музею академии Штиглица в группе

Побывать в одном из старейших российских вузов и пройти по лестнице в стиле Возрождения

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Роскошные интерьеры 19 века, старинная мебель, изящные фарфоровые изделия, античные вазы, невероятная лестница — вот что ожидает вас в залах музея. Вы узнаете, как сложилась судьба создателя академии — барона Штиглица. Поймёте, в чём замысел архитектуры Молодёжного зала. Побываете в художественных мастерских и увидите, как создаются произведения искусства.
По Музею академии Штиглица в группе
По Музею академии Штиглица в группе
По Музею академии Штиглица в группе
По Музею академии Штиглица в группе
По Музею академии Штиглица в группе
По Музею академии Штиглица в группе
По Музею академии Штиглица в группе
По Музею академии Штиглица в группе
Ближайшие даты:
10
ноя
17
ноя
24
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите все залы музея прикладного искусства, Большой выставочный зал академии и Папскую галерею, пройдёте по восхитительной Римской лестнице. А также:

  • Узнаете историю академии и её основателя барона Штиглица
  • Заглянете в мастерские художников и увидите, как создаются эмали, гравюры, изделия из металла
  • Услышите, что было в парадных залах академии 100 лет назад
  • Разберётесь в архитектуре и назначении Молодёжного зала — самого эффектного места академии
  • Увидите полномасштабную копию фриза Пергамского алтаря — памятника эллинистического периода 2 века до н. э.
  • И многое другое!

Организационные детали

Входной билет включён в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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