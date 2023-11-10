Побывать в одном из старейших российских вузов и пройти по лестнице в стиле Возрождения
Роскошные интерьеры 19 века, старинная мебель, изящные фарфоровые изделия, античные вазы, невероятная лестница — вот что ожидает вас в залах музея. Вы узнаете, как сложилась судьба создателя академии — барона Штиглица. Поймёте, в чём замысел архитектуры Молодёжного зала. Побываете в художественных мастерских и увидите, как создаются произведения искусства.
Ближайшие даты:
10
ноя
ноя
17
ноя
ноя
24
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите все залы музея прикладного искусства, Большой выставочный зал академии и Папскую галерею, пройдёте по восхитительной Римской лестнице. А также:
- Узнаете историю академии и её основателя барона Штиглица
- Заглянете в мастерские художников и увидите, как создаются эмали, гравюры, изделия из металла
- Услышите, что было в парадных залах академии 100 лет назад
- Разберётесь в архитектуре и назначении Молодёжного зала — самого эффектного места академии
- Увидите полномасштабную копию фриза Пергамского алтаря — памятника эллинистического периода 2 века до н. э.
- И многое другое!
Организационные детали
Входной билет включён в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле музея
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 731 туриста
Наше сообщество организовывает невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!
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