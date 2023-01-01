Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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Описание
Попасть в академию Штиглица не так-то просто из-за того, что это не только уникальный музей, но и действующее учебное заведение. Но у нас с вами есть такая возможность!
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Академия Штиглица — одно из старейших российских высших учебных заведений было основано на средства, пожертвованные бароном Александром Штиглицем. Директором училища и архитектором здания музея был известный петербургский зодчий М. Е. Месмахер.
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Здание является выдающимся памятником архитектуры Петербурга. В убранстве тридцати двух залов музея нашли отражение почти все исторические эпохи и стили. Здесь мы увидим не только русское и западноевропейское прикладное искусство (а экспозиция музея насчитывает почти 3000 экспонатов), но и уникальные интерьеры XIX века. А опытный гид поделится историей уникального здания.
Ответы на вопросы
Что входит
1. Посещение музея Академии Штиглица
2. Сопровождение группы доброжелательным гидом
3. Рассказ гида об истории Академии
4. Возможность сделать крутые снимки или записать видео
5. Незабываемые эмоции и впечатления
Место начала и завершения?
Соляной переулок, д. 15
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
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