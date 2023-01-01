Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Попасть в академию Штиглица не так-то просто из-за того, что это не только уникальный музей, но и действующее учебное заведение. Но у нас с вами есть такая возможность!

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Академия Штиглица — одно из старейших российских высших учебных заведений было основано на средства, пожертвованные бароном Александром Штиглицем. Директором училища и архитектором здания музея был известный петербургский зодчий М. Е. Месмахер.

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Здание является выдающимся памятником архитектуры Петербурга. В убранстве тридцати двух залов музея нашли отражение почти все исторические эпохи и стили. Здесь мы увидим не только русское и западноевропейское прикладное искусство (а экспозиция музея насчитывает почти 3000 экспонатов), но и уникальные интерьеры XIX века. А опытный гид поделится историей уникального здания.