1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архитектурная прогулка по Петербургу
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Начало: метро Маяковская
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Парадные кварталы и Литейная часть
Начало: Ст. метро Невский проспект
Расписание: Индивидуально под заказ
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1 час
Экскурсия по Академии Штиглица
Начало: Соляной переулок, д. 15
Расписание: Согласно календарю
11 июня в 15:30
14 июня в 16:30
2 500₽ за человека
Групповая
1 час
Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
Впечатлиться интерьерами и экспозицией музея и разобраться в особенностях художественных стилей
Начало: В районе метро Чернышевская
11 июня в 15:30
14 июня в 15:30
2 550₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки
Начало: По договорённости
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Соляной городок
Прогуляться по старейшему кварталу в центре Петербурга и узнать, как он связан с историей города
Начало: в Соляном переулке
Завтра в 13:00
9 июня в 15:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 июня 2024Ирина, благодарю за интереснейший экскурс в историю архитектуры Петербурга. Мы прошли по живописным улочкам, маршрут интересный. Время пролетело незаметно. Я
- ЕЕлена26 мая 202425 мая были на этой экскурсии. Договорились с Юлией о встрече в другом месте, она перестроила маршрут, за что мы
- ССветлана24 мая 2024Мне очень понравилась фотоэкскурсия с Дарьей. Она связалась со мной заранее, мы обсудили примерный маршрут. Дарья встретила меня у входа
- ННаталья17 мая 2024Вчера у нас была совершенно потрясающая и уютная прогулка с Ириной! Ирина - знающий и хорошо разбирающийся в искусстве и архитектуре специацист. Она показала нам Петербург с новой для нас стороны. Прогулка прошла на одном дыхании. Огромное спасибо!
- ЕЕвгений12 мая 2024Сама академия,её архитектурное решение и декор просто превзошла ожидания. Встреча с прекрасным поднимает настроение. Рекомендуем к помещению обязательно
- ИИрина6 мая 2024Отличная экскурсия. Ирина-грамотный экскурсовод. Дала много интересной информации. Приятная, комфортная в общении девушка.
- ММария1 мая 2024Очень понравилась фотопрогулка. Дарья подобрала отличный маршрут по туристическим местам и выбрала для съемки необычные и интересные локации. Однозначно рекомендую.
- ООльга1 мая 2024Спасибо Дарье за время, проведенное вместе. 2 часа прогулки пролетели незаметно. Четкая организация, гибкость маршрута, внимательное отношение, легкое общение. Получили уйму впечатлений и, конечно же, прекрасные фото.
- SSvetlanа22 апреля 2024Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаОчень интересная экскурсия. Девушка гид (историк по образованию) очень увлекательно рассказывала про прошлое и настоящее этого округа. Отвечала на все вопросы, даже не касающиеся темы экскурсии. Большое спасибо.
- ЕЕвгения14 апреля 2024Нашу экскурсию проводила Юлия. Я пока ещё знаю Петербург очень мало, а мои подруги здесь живут много лет. И при
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Академия Штиглица»
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