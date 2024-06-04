читать дальше

очень ей благодарны! Было оооочень интересно! Юлия провела нас по тайным дворикам, про которые мы даже и не слышали, хотя много раз проходили мимо. К сожалению, мы были ограничены во времени, поэтому обязательно вернемся к Юлии в следующий раз. Прогуляемся по скрытным местам северной столицы и съездим в Коломну. Всем рекомендую.