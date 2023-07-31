Необычные экскурсии на катере в Санкт-Петербурге: узнайте город с другой стороны
Отметьте важное событие в жизни красиво и необычно! Романтичная обстановка и невероятные пейзажи Петербурга, открывающиеся с воды, — все это запомнится вам как один из самых ярких моментов в вашей жизни! Отправьтесь вместе с нами в увлекательное путешествие, которое станет идеальным стартом вашей семейной жизни!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Мы живем в чудесном и красивом городе, часто именуемом Северной Венецией — стоит воспользоваться этим подарком судьбы!
Предлагаем использовать этот факт при организации вашего торжества. Пускай блестящие исторические пейзажи Санкт-Петербурга украсят ваш праздник. Сделайте свою свадьбу необычным, стильным, романтичным, веселым и радостным событием!
Свадьба на катере СПб — это оригинальное и свежее решение. Цена может быть различной: от бюджетных до эксклюзивных вариантов.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда катера
- Что не входит
- Еда и напитки (можно взять с собой)
- Место начала и завершения?
- Набережная реки Мойки, д. 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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