Празднование свадьбы, Дня рождения, юбилея на катере в Санкт-Петербурге

Необычные экскурсии на катере в Санкт-Петербурге: узнайте город с другой стороны

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Отметьте важное событие в жизни красиво и необычно! Романтичная обстановка и невероятные пейзажи Петербурга, открывающиеся с воды, — все это запомнится вам как один из самых ярких моментов в вашей жизни! Отправьтесь вместе с нами в увлекательное путешествие, которое станет идеальным стартом вашей семейной жизни!
Празднование свадьбы, Дня рождения, юбилея на катере в Санкт-Петербурге
Празднование свадьбы, Дня рождения, юбилея на катере в Санкт-Петербурге
Празднование свадьбы, Дня рождения, юбилея на катере в Санкт-Петербурге
Празднование свадьбы, Дня рождения, юбилея на катере в Санкт-Петербурге
Празднование свадьбы, Дня рождения, юбилея на катере в Санкт-Петербурге
Празднование свадьбы, Дня рождения, юбилея на катере в Санкт-Петербурге
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Мы живем в чудесном и красивом городе, часто именуемом Северной Венецией — стоит воспользоваться этим подарком судьбы!
Предлагаем использовать этот факт при организации вашего торжества. Пускай блестящие исторические пейзажи Санкт-Петербурга украсят ваш праздник. Сделайте свою свадьбу необычным, стильным, романтичным, веселым и радостным событием!
Свадьба на катере СПб — это оригинальное и свежее решение. Цена может быть различной: от бюджетных до эксклюзивных вариантов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда катера
Что не входит
  • Еда и напитки (можно взять с собой)
Место начала и завершения?
Набережная реки Мойки, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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