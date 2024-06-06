1 чел.
По популярности
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
74076 667₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие: авторская кухня Петербурга
Откройте для себя вкус Петербурга: эксклюзивные рестораны, шедевры кулинарии и истории за каждым блюдом
Начало: У метро Чернышевская
10 июня в 18:00
11 июня в 13:00
от 50004 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга
Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас
Начало: На Дворцовой площади
12 июня в 13:00
13 июня в 11:00
7 950₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка на парусной яхте
Полюбоваться Северной Венецией с воды и узнать, как ходить под парусом
Начало: В районе метро Крестовский остров
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму
Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии
Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому
10 июня в 22:30
11 июня в 22:30
89906 743₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000₽ за человека
Круиз
1 час
Популярное предложение
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
Начало: Петроградская
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
1 650₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная экскурсия по Петербургу на авто
Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке
9 июня в 19:30
10 июня в 18:30
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
19 июня в 00:30
21 июня в 00:30
13 339₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Расписание: Ежедневно в 22:00
Завтра в 21:15
9 июня в 21:15
от 2 000₽ за человека
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
В тренде
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
Начало: Набережная Макарова, 34
Расписание: По расписанию
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900₽ за человека
Групповая
2 часа
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 600₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 295₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:20
Завтра в 00:25
от 850₽ за человека
Групповая
1 час 15 минут
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 700₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
9 300₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Петербург: путешествие, исполняющее мечты
Проехать и погулять по местам в сердце города, где загадывают желания
Начало: Рядом с Дворцовой площадью
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
82007 380₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
Начало: В районе Главного штаба
13 июня в 12:00
17 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа 45 минут
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно кроме вторников
Завтра в 16:00
9 июня в 09:00
от 11 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей
Начало: На Петроградской набережной д. 6 (около крейсера А...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви Серебряного века
Атмосфера декаданса и неожиданные подробности страстной жизни великих русских поэтов
Начало: Метро Невский проспект
Завтра в 08:00
9 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Петербург для влюблённых
Легкая и романтичная экскурсия по городу на новом Мерседесе Е-класса с фото на память
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фотопрогулка по Санкт-Петербургу в ретро стиле
Погрузитесь в атмосферу Петербурга с уникальной фотосессией в исторических местах и получите незабываемые впечатления
Начало: В Центральном районе Петербурга
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 000₽ за человека
Групповая
1 час 12 минут
Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро
Начало: Пл. Искусств
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка на частном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 10:00 до 23:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Круиз
2 часа
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Групповая
2 часа
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: На набережная реки Мойка
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
22501 688₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта и т. д
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Окно в Париж: Франция в Петербурге
Утолить жажду Европы на атмосферной прогулке с гидом-лингвистом и исследователем культуры
Начало: на Площади Восстания
Завтра в 10:00
9 июня в 11:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Сохранить на память о Северной столице не только воспоминания, но и профессиональные снимки
Начало: У Исаакиевского собора
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
45903 902₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Алёна, все очень понравилось. Атмосферно, познавательно. Фотографии чудесные. Спасибо за прекрасно проведённое время!
- ИИрина6 июня 2024Светлана нам провела интересную фотосессию, прогулялись по улочкам Питера, теперь ждем с нетерпением фотографии
- EElena5 июня 2024Отличная прогулка, запомню на всю жизнь, спасибо
- ММихаил5 июня 2024Атмосферная прогулка на хорошем теплоходе. Организация на уровне. Нам с супругой очень понравилось
- ЕЕлена5 июня 2024Приехала в ваш прекрасный город впервые, эмоций от прогулки через край! Прогулка на теплоходе по ночному Питеру стала отличным решением для того, чтобы увидеть город во всей красе. Первый раз в жизни увидела разводные мосты, очень зрелищно!
- ААнастасия5 июня 2024Нам все очень понравилось! Весело и безопасно! Аккуратный водитель, можно было включить свою музыку!
- ВВасилий5 июня 2024Приятно удивлен состоянию теплохода. Он новый и чистый. На судне работает приятный персонал, помогли скоординировать с посадкой, а также по
- ААня5 июня 2024Всё очень понравилось, экскурсия была прекрасная и интересная. Помимо фотографий, узнали очень много интересных фактов и историй о Питере. Спасибо за всё нашему фотографу Марии!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Гуляли по городу с Ильей. Нам очень понравилась ненапряжная прогулка с интересными рассказами. Ждём еще красивых фоточек на память об этих Питерских каникулах
- ВВиктория5 июня 2024Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Романтические»
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