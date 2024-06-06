Романтические экскурсии по Санкт-Петербургу

Найдено 157 экскурсий в категории «Романтические» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1428 отзывов
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
282 отзыва
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120 за всё до 4 чел.
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
338 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
74076 667 за всё до 8 чел.
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
100 отзывов
Гастрономическое путешествие: авторская кухня Петербурга
Откройте для себя вкус Петербурга: эксклюзивные рестораны, шедевры кулинарии и истории за каждым блюдом
Начало: У метро Чернышевская
10 июня в 18:00
11 июня в 13:00
от 50004 500 за всё до 6 чел.
Интимный Эрмитаж
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга
Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас
Начало: На Дворцовой площади
12 июня в 13:00
13 июня в 11:00
7 950 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по любимому Петербургу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
22 отзыва
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Романтическая прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Романтическая прогулка на парусной яхте
Полюбоваться Северной Венецией с воды и узнать, как ходить под парусом
Начало: В районе метро Крестовский остров
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
12 500 за всё до 2 чел.
Фонари ночного Петербурга - прошлое, настоящее, будущее
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму
Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии
Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому
10 июня в 22:30
11 июня в 22:30
89906 743 за всё до 3 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
По Петербургу - на круизном катере
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1 час
19 отзывов
Популярное предложение
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
Начало: Петроградская
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
12 000 за всё до 10 чел.
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
166 отзывов
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
1 650 за человека
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
191 отзыв
Ночная экскурсия по Петербургу на авто
Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке
9 июня в 19:30
10 июня в 18:30
13 000 за всё до 4 чел.
Разводные мосты глазами петербуржца
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
2 часа
168 отзывов
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
19 июня в 00:30
21 июня в 00:30
13 339 за всё до 4 чел.
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1454 отзыва
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
Расписание: Ежедневно в 22:00
Завтра в 21:15
9 июня в 21:15
от 2 000 за человека
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
538 отзывов
В тренде
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
Начало: Набережная Макарова, 34
Расписание: По расписанию
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900 за человека
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
149 отзывов
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 600 за человека
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
805 отзывов
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 295 за человека
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Групповая
1.5 часа
2092 отзыва
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:20
Завтра в 00:25
от 850 за человека
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 15 минут
3877 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 700 за человека
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
24 отзыва
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
9 300 за всё до 5 чел.
Петербург: путешествие, исполняющее мечты
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
164 отзыва
Петербург: путешествие, исполняющее мечты
Проехать и погулять по местам в сердце города, где загадывают желания
Начало: Рядом с Дворцовой площадью
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
82007 380 за всё до 4 чел.
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
Начало: В районе Главного штаба
13 июня в 12:00
17 июня в 10:00
6 800 за всё до 5 чел.
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Северные острова Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
130 отзывов
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000 за всё до 3 чел.
Северные острова, каналы и развод мостов
Групповая
2 часа 45 минут
504 отзыва
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000 за человека
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
105 отзывов
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно кроме вторников
Завтра в 16:00
9 июня в 09:00
от 11 700 за всё до 4 чел.
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
58 отзывов
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей
Начало: На Петроградской набережной д. 6 (около крейсера А...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15 000 за всё до 11 чел.
Адреса любви Серебряного века
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Адреса любви Серебряного века
Атмосфера декаданса и неожиданные подробности страстной жизни великих русских поэтов
Начало: Метро Невский проспект
Завтра в 08:00
9 июня в 18:00
6 670 за всё до 6 чел.
Петербург для влюблённых
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
30 отзывов
Петербург для влюблённых
Легкая и романтичная экскурсия по городу на новом Мерседесе Е-класса с фото на память
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
170 отзывов
Эксклюзивная фотопрогулка по Санкт-Петербургу в ретро стиле
Погрузитесь в атмосферу Петербурга с уникальной фотосессией в исторических местах и получите незабываемые впечатления
Начало: В Центральном районе Петербурга
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 000 за человека
Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1 час 12 минут
76 отзывов
Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро
Начало: Пл. Искусств
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
104 отзыва
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Романтическая прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 12 500 за всё до 2 чел.
Водная прогулка на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
42 отзыва
Водная прогулка на частном катере
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 10:00 до 23:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000 за всё до 6 чел.
На круизном катере к островам Финского залива
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
7 отзывов
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере на развод мостов
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
Расписание: Ежедневно в 00:00
9 июня в 00:00
12 июня в 00:00
14 000 за всё до 5 чел.
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
2 часа
43 отзыва
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: На набережная реки Мойка
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
22501 688 за человека
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта и т. д
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670 за всё до 4 чел.
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2 300 за человека
Окно в Париж: Франция в Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Окно в Париж: Франция в Петербурге
Утолить жажду Европы на атмосферной прогулке с гидом-лингвистом и исследователем культуры
Начало: на Площади Восстания
Завтра в 10:00
9 июня в 11:00
5 350 за всё до 5 чел.
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
30 минут
3 отзыва
Экспресс-фотосессия в лучших декорациях Петербурга
Сохранить на память о Северной столице не только воспоминания, но и профессиональные снимки
Начало: У Исаакиевского собора
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
45903 902 за всё до 4 чел.
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530 за человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
82 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Алёна, все очень понравилось. Атмосферно, познавательно. Фотографии чудесные. Спасибо за прекрасно проведённое время!
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Светлана нам провела интересную фотосессию, прогулялись по улочкам Питера, теперь ждем с нетерпением фотографии
  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
    Отличная прогулка, запомню на всю жизнь, спасибо 🩷
  • М
    Михаил
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Атмосферная прогулка на хорошем теплоходе. Организация на уровне. Нам с супругой очень понравилось
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Приехала в ваш прекрасный город впервые, эмоций от прогулки через край! Прогулка на теплоходе по ночному Питеру стала отличным решением для того, чтобы увидеть город во всей красе. Первый раз в жизни увидела разводные мосты, очень зрелищно!
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    На частном катере по рекам и каналам Петербурга
    Нам все очень понравилось! Весело и безопасно! Аккуратный водитель, можно было включить свою музыку!
  • В
    Василий
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Приятно удивлен состоянию теплохода. Он новый и чистый. На судне работает приятный персонал, помогли скоординировать с посадкой, а также по
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    завершению экскурсии без суеты организовали выход на причал. Сама экскурсия очень понравилась, было интересно послушать аудиогида, для себя подчеркнул много нового и интересного. Обязательно буду рекомендовать друзьям посетить данную экскурсию, чтобы увидеть наш прекрасный город с воды. Выражаю благодарность организаторам и обязательно вернусь!

  • А
    Аня
    5 июня 2024
    Фотосессия на питерских улочках и крыше
    Всё очень понравилось, экскурсия была прекрасная и интересная. Помимо фотографий, узнали очень много интересных фактов и историй о Питере. Спасибо за всё нашему фотографу Марии!
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Секретный Петербург: прогулка с фотографом
    Гуляли по городу с Ильей. Нам очень понравилась ненапряжная прогулка с интересными рассказами. Ждём еще красивых фоточек на память об этих Питерских каникулах
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
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    у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Романтические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Фотосессия на питерских улочках и крыше
  2. Секретный Петербург: прогулка с фотографом
  3. На частном катере по рекам и каналам Петербурга
  4. Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
  5. Интимный Эрмитаж
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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