Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Что вас ожидает

Символы Северной Венеции

Вы прогуляетесь 👣 по главной улице города — Невскому проспекту. Рассмотрите ансамбли Казанской, Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадей. Увидите Зимний Дворец, здания Сената и Синода, памятник «Медный Всадник», а с берега Невы — Петропавловскую крепость и панораму набережной со Стрелкой Васильевского острова.

Парадный Петербург в деталях

Вы узнаете, почему Александр Дюма назвал Невский проспект «улицей веротерпимости», где Пушкин встречался со своим секундантом перед последней дуэлью и где при Петре I строили корабли. А расскажу, какой дворец можно было выиграть в лотерею за 1 рубль, а какой стал свадебным подарком императора Николая I его дочери. Поговорим о том, что общего у петербургской Кунсткамеры и Александровской колонны на Дворцовой площади с Александрийским маяком. Кроме того, вы выясните, почему глаза Петра I у памятника Медный Всадник в форме сердечек, как петербургский трезубец стал образцом для многих городов России во времена Екатерины II, а также — что роднит гербы Петербурга и Ватикана.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые в городе и хочет за короткое время познакомиться с историей 📖 города, его основными достопримечательностями 🏛️ и интересными историями, с ними связанными.

Организационные детали

Поскольку это пешая прогулка с выходом к Неве, то рекомендую одеваться теплее и иметь с собой зонт на случай дождя.