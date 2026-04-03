Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Лучше всего отправляться на экскурсию в июне, июле или августе. В это время в Санкт-Петербурге теплая погода, и можно насладиться прогулкой по Невскому проспекту и набережной. Май и сентябрь также подойдут, хотя может быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на холод и возможные осадки, прогулка по городу все равно оставит незабываемые впечатления благодаря его уникальной архитектуре и истории.

На индивидуальной экскурсии по Санкт-Петербургу вас ждёт погружение в атмосферу парадного центра города.Прогулка по Невскому проспекту, осмотр Казанской, Дворцовой и Исаакиевской площадей, а также Зимнего Дворца и Медного Всадника.Узнаете, где

Пушкин встречался со своим секундантом, и почему Невский проспект называют улицей веротерпимости. Интересные факты о связи Петербурга с Ватиканом и Александрийским маяком дополнят картину. Идеально для тех, кто впервые в городе и хочет быстро познакомиться с его историей и достопримечательностями

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Символы Северной Венеции

Вы прогуляетесь по главной улице города — Невскому проспекту. Рассмотрите ансамбли Казанской, Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадей. Увидите Зимний Дворец, здания Сената и Синода, памятник «Медный Всадник», а с берега Невы — Петропавловскую крепость и панораму набережной со Стрелкой Васильевского острова.

Парадный Петербург в деталях

Вы узнаете, почему Александр Дюма назвал Невский проспект «улицей веротерпимости», где Пушкин встречался со своим секундантом перед последней дуэлью и где при Петре I строили корабли. Я расскажу, какой дворец можно было выиграть в лотерею за 1 рубль, а какой стал свадебным подарком императора Николая I его дочери. Поговорим о том, что общего у петербургской Кунсткамеры и Александровской колонны на Дворцовой площади с Александрийским маяком. Кроме того, вы выясните, почему глаза Петра I у памятника Медный Всадник в форме сердечек, как петербургский трезубец стал образцом для многих городов России во времена Екатерины II, а также — что роднит гербы Петербурга и Ватикана.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые в городе и хочет за короткое время познакомиться с историей города, его основными достопримечательностями и интересными историями, с ними связанными.

Организационные детали

Поскольку это пешая прогулка с выходом к Неве, то рекомендую одеваться теплее и иметь с собой зонт на случай дождя.