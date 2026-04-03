Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Парадный Петербург

Прогулка по парадному центру Санкт-Петербурга раскроет секреты главных улиц и площадей, а также удивит историями о великих людях и событиях
На индивидуальной экскурсии по Санкт-Петербургу вас ждёт погружение в атмосферу парадного центра города.

Прогулка по Невскому проспекту, осмотр Казанской, Дворцовой и Исаакиевской площадей, а также Зимнего Дворца и Медного Всадника.

Узнаете, где
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Пушкин встречался со своим секундантом, и почему Невский проспект называют улицей веротерпимости. Интересные факты о связи Петербурга с Ватиканом и Александрийским маяком дополнят картину.

Идеально для тех, кто впервые в городе и хочет быстро познакомиться с его историей и достопримечательностями

5
115 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Уникальные истории
  • 📜 Интересные факты
  • 🌉 Красивые виды
  • 🚶‍♂️ Пешая прогулка
  • 📅 Удобное время

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучше всего отправляться на экскурсию в июне, июле или августе. В это время в Санкт-Петербурге теплая погода, и можно насладиться прогулкой по Невскому проспекту и набережной. Май и сентябрь также подойдут, хотя может быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на холод и возможные осадки, прогулка по городу все равно оставит незабываемые впечатления благодаря его уникальной архитектуре и истории.
Сейчас август — это идеальное время.
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург

Что можно увидеть

  • Невский проспект
  • Казанская площадь
  • Дворцовая площадь
  • Сенатская площадь
  • Исаакиевская площадь
  • Зимний Дворец
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Медный Всадник

Описание экскурсии

Символы Северной Венеции

Вы прогуляетесь по главной улице города — Невскому проспекту. Рассмотрите ансамбли Казанской, Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадей. Увидите Зимний Дворец, здания Сената и Синода, памятник «Медный Всадник», а с берега Невы — Петропавловскую крепость и панораму набережной со Стрелкой Васильевского острова.

Парадный Петербург в деталях

Вы узнаете, почему Александр Дюма назвал Невский проспект «улицей веротерпимости», где Пушкин встречался со своим секундантом перед последней дуэлью и где при Петре I строили корабли. Я расскажу, какой дворец можно было выиграть в лотерею за 1 рубль, а какой стал свадебным подарком императора Николая I его дочери. Поговорим о том, что общего у петербургской Кунсткамеры и Александровской колонны на Дворцовой площади с Александрийским маяком. Кроме того, вы выясните, почему глаза Петра I у памятника Медный Всадник в форме сердечек, как петербургский трезубец стал образцом для многих городов России во времена Екатерины II, а также — что роднит гербы Петербурга и Ватикана.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые в городе и хочет за короткое время познакомиться с историей города, его основными достопримечательностями и интересными историями, с ними связанными.

Организационные детали

Поскольку это пешая прогулка с выходом к Неве, то рекомендую одеваться теплее и иметь с собой зонт на случай дождя.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 805 туристов
Я профессиональный гид, искренне и глубоко любящий Санкт-Петербург. Готов с удовольствием поделиться увлекательными фактами, деталями и любовью к городу, который стоит особняком в истории России, восхищает своей многоликостью и дарит ни с чем не сравнимое чувство. То самое, что многих людей тянет возвращаться вновь и вновь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
115
4
3
2
1
Екатерина
На экскурсии были семьей, мы с супругом и три подростка. Всем очень понравилось. Экскурсия интересная, познавательная, много нового и интересного узнали. Будем рекомендовать друзьям. Спасибо 🤝
На экскурсии были семьей, мы с супругом и три подростка. Всем очень понравилось. Экскурсия интересная, познавательная,
На экскурсии были семьей, мы с супругом и три подростка. Всем очень понравилось. Экскурсия интересная, познавательная,
На экскурсии были семьей, мы с супругом и три подростка. Всем очень понравилось. Экскурсия интересная, познавательная,
На экскурсии были семьей, мы с супругом и три подростка. Всем очень понравилось. Экскурсия интересная, познавательная,
На экскурсии были семьей, мы с супругом и три подростка. Всем очень понравилось. Экскурсия интересная, познавательная,
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за оценку и отзыв!
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Е
Спасибо Сергею за великолепную экскурсию. Причем я была в Питере много раз, со мной был молодой человек, который в Питере не был ни разу, и нам было одинаково познавательно и
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интересно. Даже если вы гости этого прекрасного города не первый раз, не сомневайтесь, вам очень понравится. Экскурсия прошла с юмором, необычными фактами даже в отношении тех достопримечательностей, которые вы много раз видели. Не хотелось расходиться, мы надеемся попасть к Сергею еще на другую экскурсию.

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С
Были на экскурсии 11.06.2026г. 3 человека, три поколения: я, моя мама (77 лет) и дочь (20 лет).
Я подбирала экскурсию в большей степени для мамы, которая первый раз была в Петербурге,
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хотелось пройти по историческим местам и услышать интересный рассказ про город.
Все мои ожидания оправдались. Сергей, наш экскурсовод, провел замечательную экскурсию: теоретический материал был интересен всем, хотя мы с дочерью не раз были в Петербурге и посещали разные экскурсии и много, что уже знали. Рассказ не перегружен датами, прослеживалась хронология событий. Я не сильна в истории, но мне всё было понятно и интересно.
Все локации, заявленные в описании мы прошли, двигаясь в спокойном темпе.
Мы все отметили поставленную речь Сергея, нам слушать было легко. Мама отметила приятный тембр голоса. Мы задавали вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. Время пролетело быстро, впечатлений было много, рассказ был исторически содержательный, атмосфера сложилась дружественная. Нас ничего не напрягало.
Выражаю особую благодарность Сергею, за его труд, видно, что человек относится с душой, к тому что делает!

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Е
Всей семьей хотим еще раз поблагодарить Сергея за прекрасную экскурсию!
Невероятно интересно было всем, даже дочке 10 лет. Сын, старшеклассник, неоднократно повторял, что это была одна из самых лучших экскурсий, на
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которой он был.
Хотелось бы отметить прекрасное знание Сергеем истории, архитектуры и других смежных областей, умение легко донести большое количество информации и расположить к себе с первых минут экскурсии. Очень грамотно постренный маршрут, 4,5 часа пролетели не заметно. С удовольствием отправились бы на другие экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам с Сергеем.

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И
Сергей, большое спасибо за экскурсию! Нам очень понравилось!
Познавательно и интересно и для взрослых, и для детей.
Изложение исторических событий очень живое, точно не уснёшь и не заскучаешь. А историю про эрмитажных котов, будем теперь рассказывать всем знакомым!
Сергей, большое спасибо за экскурсию! Нам очень понравилось!
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Е
Большое спасибо за такую комфортную и познавательную экскурсию. Были с детьми, было интересно всем, узнали много нового.
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