Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Прогулка по Невскому проспекту, осмотр Казанской, Дворцовой и Исаакиевской площадей, а также Зимнего Дворца и Медного Всадника.
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- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Уникальные истории
- 📜 Интересные факты
- 🌉 Красивые виды
- 🚶♂️ Пешая прогулка
- 📅 Удобное время
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Невский проспект
- Казанская площадь
- Дворцовая площадь
- Сенатская площадь
- Исаакиевская площадь
- Зимний Дворец
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Медный Всадник
Описание экскурсии
Символы Северной Венеции
Вы прогуляетесь по главной улице города — Невскому проспекту. Рассмотрите ансамбли Казанской, Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадей. Увидите Зимний Дворец, здания Сената и Синода, памятник «Медный Всадник», а с берега Невы — Петропавловскую крепость и панораму набережной со Стрелкой Васильевского острова.
Парадный Петербург в деталях
Вы узнаете, почему Александр Дюма назвал Невский проспект «улицей веротерпимости», где Пушкин встречался со своим секундантом перед последней дуэлью и где при Петре I строили корабли. Я расскажу, какой дворец можно было выиграть в лотерею за 1 рубль, а какой стал свадебным подарком императора Николая I его дочери. Поговорим о том, что общего у петербургской Кунсткамеры и Александровской колонны на Дворцовой площади с Александрийским маяком. Кроме того, вы выясните, почему глаза Петра I у памятника Медный Всадник в форме сердечек, как петербургский трезубец стал образцом для многих городов России во времена Екатерины II, а также — что роднит гербы Петербурга и Ватикана.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто впервые в городе и хочет за короткое время познакомиться с историей города, его основными достопримечательностями и интересными историями, с ними связанными.
Организационные детали
Поскольку это пешая прогулка с выходом к Неве, то рекомендую одеваться теплее и иметь с собой зонт на случай дождя.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Я подбирала экскурсию в большей степени для мамы, которая первый раз была в Петербурге,
Невероятно интересно было всем, даже дочке 10 лет. Сын, старшеклассник, неоднократно повторял, что это была одна из самых лучших экскурсий, на
Познавательно и интересно и для взрослых, и для детей.
Изложение исторических событий очень живое, точно не уснёшь и не заскучаешь. А историю про эрмитажных котов, будем теперь рассказывать всем знакомым!