Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города

Сергей
Сергей – Гид из Санкт-Петербурга
На прогулке 👣 я не дам вам потеряться в красоте главных улиц, площадей, дворцов и соборов парадного центра.

Его картинные фасады запомнятся яркими фактами и историями о людях, которые строили и прославляли город 🏙️.

Поговорим о дуэли Пушкина, секретах «Медного Всадника», могуществе Невского трезубца.

А также о связи герба Ватикана и маяка на острове 🏝️ Фарос с северной столицей ⭐️.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 1 540 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Парадный Петербург
Парадный Петербург

Что вас ожидает

Символы Северной Венеции
Вы прогуляетесь 👣 по главной улице города — Невскому проспекту. Рассмотрите ансамбли Казанской, Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадей. Увидите Зимний Дворец, здания Сената и Синода, памятник «Медный Всадник», а с берега Невы — Петропавловскую крепость и панораму набережной со Стрелкой Васильевского острова.

Парадный Петербург в деталях
Вы узнаете, почему Александр Дюма назвал Невский проспект «улицей веротерпимости», где Пушкин встречался со своим секундантом перед последней дуэлью и где при Петре I строили корабли. А расскажу, какой дворец можно было выиграть в лотерею за 1 рубль, а какой стал свадебным подарком императора Николая I его дочери. Поговорим о том, что общего у петербургской Кунсткамеры и Александровской колонны на Дворцовой площади с Александрийским маяком. Кроме того, вы выясните, почему глаза Петра I у памятника Медный Всадник в форме сердечек, как петербургский трезубец стал образцом для многих городов России во времена Екатерины II, а также — что роднит гербы Петербурга и Ватикана.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые в городе и хочет за короткое время познакомиться с историей 📖 города, его основными достопримечательностями 🏛️ и интересными историями, с ними связанными.

Организационные детали

Поскольку это пешая прогулка с выходом к Неве, то рекомендую одеваться теплее и иметь с собой зонт на случай дождя.

Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро «Гостиный Двор»
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург
Парадный Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Я профессиональный гид, искренне и глубоко любящий Санкт-Петербург. Готов с удовольствием поделиться увлекательными фактами, деталями и любовью к городу, который стоит особняком в истории России, восхищает своей многоликостью и дарит ни с чем не сравнимое чувство. То самое, что многих людей тянет возвращаться вновь и вновь.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
636
2 часа
Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
2098 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1522 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва