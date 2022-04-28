Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом

Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы

Индивидуальная
На гербе Санкт-Петербурга неслучайно изображены два скрещенных якоря: и история, и облик города неотделимы от водной стихии.

Разместившись на уютном катере только своей компанией, вы проплывете на рекам и каналам, любуясь дворцами, садами и набережными Северной столицы.

А я дополю открыточные виды Петербурга городскими историями, легендами и байками.
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

На катере по рекам и каналам. Каждая водная дорожка откроет для вас разный Петербург: театральный, помпезный, садово-парковый, промышленный. На катере, где не будет других пассажиров, кроме вас и вашей компании, мы проплывем по самой широкой части Невы, полюбуемся шпилем Петропавловского собора, ансамблем Стрелки Васильевского острова, стройной линией Дворцовой набережной и Зимним дворцом. Увидим Летний сад, Спас на Крови и Мариинский театр. И, конечно, пройдем под легендарными разводными мостами.

Петербургские хроники. В пути я поделюсь с вами правдивыми историями о яхтах и регатах, о заговорщиках и лодочниках, об обитателях дворцов и их интригах. Расскажу забавные байки из жизни Северной Венеции о звездах балета Дягилеве, Кшесинской и Нежинском, о литературных персонажах Достоевского, Соне Мармеладовой и Раскольникове. А еще вспомним о городских водных традициях со времен Петра до наших дней.

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Для экскурсии предоставляются катера разной вместимости — до 8 человек и до 11 человек в зависимости от размера группы. На катерах есть туалет, столики, тенты, пледы. Большой катер имеет стеклянную крышу.
  • На борту вас сопровождают гид и опытный капитан
  • Шампанское, фрукты и пирожные на борту приветствуются и рекомендуются
  • В случае неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена

Дополнительные опции

  • Отправление из центра города на реке Мойка. По вашему желанию можно начать прогулку от любого причала города (доплата от 1000 руб.)
  • На ночные прогулки увеличение цены на 15%
  • Прогулка рассчитана на 1 час, но при желании вы можете обсудить заранее и скорректировать продолжительность, маршрут и время программы

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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