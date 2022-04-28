Что вас ожидает

На катере по рекам и каналам. Каждая водная дорожка откроет для вас разный Петербург: театральный, помпезный, садово-парковый, промышленный. На катере, где не будет других пассажиров, кроме вас и вашей компании, мы проплывем по самой широкой части Невы, полюбуемся шпилем Петропавловского собора, ансамблем Стрелки Васильевского острова, стройной линией Дворцовой набережной и Зимним дворцом. Увидим Летний сад, Спас на Крови и Мариинский театр. И, конечно, пройдем под легендарными разводными мостами.

Петербургские хроники. В пути я поделюсь с вами правдивыми историями о яхтах и регатах, о заговорщиках и лодочниках, об обитателях дворцов и их интригах. Расскажу забавные байки из жизни Северной Венеции о звездах балета Дягилеве, Кшесинской и Нежинском, о литературных персонажах Достоевского, Соне Мармеладовой и Раскольникове. А еще вспомним о городских водных традициях со времен Петра до наших дней.

Организационные детали

Как проходит прогулка

Для экскурсии предоставляются катера разной вместимости — до 8 человек и до 11 человек в зависимости от размера группы. На катерах есть туалет, столики, тенты, пледы. Большой катер имеет стеклянную крышу.

На борту вас сопровождают гид и опытный капитан

Шампанское, фрукты и пирожные на борту приветствуются и рекомендуются

В случае неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена

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