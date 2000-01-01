Мы приглашаем Вас заглянуть за фасады зданий Петербурга и увидеть своими глазами запутанные дворы и...
Мы приглашаем Вас заглянуть за фасады зданий Петербурга и увидеть своими глазами запутанные дворы и необычные парадные лестницы. Старинные витражи, уникальная мозаика, лепнина и подлинные камины - неотъемлемые элементы любой из парадных нашего маршрута!
Что вы увидите 🤩
- Дворы-колодцы
- Доходные дома
- Парадные
- Пять углов
- Улица Рубинштейна
Район вокруг метро "Владимирская" богат невероятными красотами архитектуры, причудливыми проходными дворами и изысканными доходными домами. И как не пройти мимо величественных дубовых дверей и не задаться вопросом: “А что же там внутри. ”
Мы приглашаем Вас заглянуть за фасады этих зданий в небольшой и уютной группе, чтобы увидеть своими глазами запутанные дворы и необычные парадные лестницы. Максимальное число участников на такой экскурсии - всего 8 человек, поэтому гид сможет обстоятельно уделить время каждому и ответить на все возникающие вопросы. Старинные витражи, уникальная мозаика, лепнина и подлинные камины — неотъемлемые элементы любой из парадных нашего маршрута! В такой обстановке вы обязательно проникнетесь духом неспешного, исполненного чувства собственного достоинства дореволюционного быта дворянства и интеллигенции Петербурга.
На прогулке гид покажет вам шедевры архитектуры XIX и начала XX века, мы побываем в необычных парадных с коваными лестницами, лепниной и другими удивительными элементами интерьера. Дизайн доходных домов, в отличие от классической архитектуры дворцов, ограничивался только фантазией заказчика. Отсюда и получились столь необычные и колоритные здания. Мы прогуляемся по типичным дворам-колодцам Петербурга, где не бывает прямого солнечного света, а из окна видно, что происходит у соседей напротив.
Что вы узнаете?
- Что находится в легендарной башне на "5 углах";
- Где можно найти самые красивые и недоступные парадные;
- Как была устроена парадная лестница в дореволюционное время;
- Гид покажет вам запутанные проходные дворы и как благодаря им можно сокращать время в пути;
- Истории из жизни доходных домов, узнаете о быте и культуре прошлых веков и что означает быть петербуржцем в конце 19-го века;
- Удивительные и печальные истории из жизни семьи купцов-мультимиллионеров Елисеевых;
- И, конечно, посетите самую красивую и роскошную парадную Петербурга, известную как "Ромашка" в доме Григория Елисеева.
Вы сможете не только впечатлиться атмосферой старого Петербурга,
но и поучаствовать в его сохранении и реставрации. 20% от цены билета идет в реставрационный фонд на воссоздание уникальных интерьеров парадной дома Григория Елисеева.
Приходите и почувствуйте тот самый ускользающий Петербург!
Организационные детали
- В маршрут входит не менее 7 парадных лестниц и системы проходных дворов
- Маршрут полностью пешеходный (около 2, 2 км)
- Вы попадете в мини-группу до 8 человек с замечательным экскурсоводом!
- Мы будем передвигаться пешком, поэтому, пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь.
- Просим вас быть на месте встречи за 10 минут до начала экскурсии.
До встречи на экскурсии!
Что входит
- Пешеходная экскурсия по дворам и парадным Петербурга с рассказами гида
Что не входит
- Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: м. Владимирская
Время проведения: По расписанию в календаре
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Алексей Б.
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