Район вокруг метро "Владимирская" богат невероятными красотами архитектуры, причудливыми проходными дворами и изысканными доходными домами. И как не пройти мимо величественных дубовых дверей и не задаться вопросом: “А что же там внутри. ”

Мы приглашаем Вас заглянуть за фасады этих зданий в небольшой и уютной группе, чтобы увидеть своими глазами запутанные дворы и необычные парадные лестницы. Максимальное число участников на такой экскурсии - всего 8 человек, поэтому гид сможет обстоятельно уделить время каждому и ответить на все возникающие вопросы. Старинные витражи, уникальная мозаика, лепнина и подлинные камины — неотъемлемые элементы любой из парадных нашего маршрута! В такой обстановке вы обязательно проникнетесь духом неспешного, исполненного чувства собственного достоинства дореволюционного быта дворянства и интеллигенции Петербурга.

На прогулке гид покажет вам шедевры архитектуры XIX и начала XX века, мы побываем в необычных парадных с коваными лестницами, лепниной и другими удивительными элементами интерьера. Дизайн доходных домов, в отличие от классической архитектуры дворцов, ограничивался только фантазией заказчика. Отсюда и получились столь необычные и колоритные здания. Мы прогуляемся по типичным дворам-колодцам Петербурга, где не бывает прямого солнечного света, а из окна видно, что происходит у соседей напротив.

Что вы узнаете?

Что находится в легендарной башне на "5 углах";

Где можно найти самые красивые и недоступные парадные;

Как была устроена парадная лестница в дореволюционное время;

Гид покажет вам запутанные проходные дворы и как благодаря им можно сокращать время в пути;

Истории из жизни доходных домов, узнаете о быте и культуре прошлых веков и что означает быть петербуржцем в конце 19-го века;

Удивительные и печальные истории из жизни семьи купцов-мультимиллионеров Елисеевых;

И, конечно, посетите самую красивую и роскошную парадную Петербурга, известную как "Ромашка" в доме Григория Елисеева.

Вы сможете не только впечатлиться атмосферой старого Петербурга,

но и поучаствовать в его сохранении и реставрации. 20% от цены билета идет в реставрационный фонд на воссоздание уникальных интерьеров парадной дома Григория Елисеева.

Приходите и почувствуйте тот самый ускользающий Петербург!

Организационные детали

В маршрут входит не менее 7 парадных лестниц и системы проходных дворов

Маршрут полностью пешеходный (около 2, 2 км)

Вы попадете в мини-группу до 8 человек с замечательным экскурсоводом!

Мы будем передвигаться пешком, поэтому, пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь.

Просим вас быть на месте встречи за 10 минут до начала экскурсии.

До встречи на экскурсии!