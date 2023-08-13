Сеанс 4: 3 фильма для любого возраста (16:00, 20:30)

Экскурсия в Планетарий Санкт-Петербурга: история создания и освоение космоса

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Сеанс 4: 3 фильмы для любого возраста — История создания Планетария (авторский фильм), «Освоение Космоса. Буран», «В поисках темной материи».
Сеанс 4: 3 фильма для любого возраста (16:00, 20:30)
Сеанс 4: 3 фильма для любого возраста (16:00, 20:30)
Сеанс 4: 3 фильма для любого возраста (16:00, 20:30)
Сеанс 4: 3 фильма для любого возраста (16:00, 20:30)
Сеанс 4: 3 фильма для любого возраста (16:00, 20:30)
Сеанс 4: 3 фильма для любого возраста (16:00, 20:30)
Ближайшие даты:
13
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Описание

Что вас ожидает:

  • История создания Планетария (авторский фильм). Программу открывает авторский фильм, из которого зрители узнают о перерождении старинного газгольдера в планетарий, возникновении Вселенной и освоении космоса.
  • «Освоение Космоса. Буран». Новый фильм про легендарный советский космический корабль «Буран». В фильме рассказывается про развитие отечественной космонавтики и первый полет комплекса «Энергия-Буран».
  • «В поисках темной материи». Этот фильм погружает зрителей в поиск секретов темной материи — от Большого Взрыва до попыток ее обнаружения в Большом Адронном Коллайдере.

Важная информация:

  • Приходите заблаговременно до начала сеанса. Рекомендуемое время: за пять минут до начала. Это вам позволит выбрать наилучшее место для просмотра, т. к. звездный зал планетария включает свободную рассадку посетителей.
  • Дети, студенты очной формы, пенсионеры, школьники, инвалиды 2,3 группы (льготные билеты только по предоставлению документов), многодетные со справкой.

Ежедневно в 16:00, 20:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
набережная Обводного канала, 74 Ц, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:00, 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • 1. Приходите заблаговременно до начала сеанса. Рекомендуемое время: за пять минут до начала. Это вам позволит выбрать наилучшее место для просмотра, т. к. звездный зал планетария включает свободную рассадку посетителей.
  • 2. Если вы опоздали на сеанс, вы можете пройти в зал. Просим вас не включать фонарик на телефоне и не двигать пуфы, а располагаться в соответствии со свободными местами.
  • 3. В звездный зал планетария вы можете взять с собой воду в пластиковой бутылке. Еду, а также другие напитки в стеклянной таре и алкоголь проносить запрещено.
  • 4. Во время просмотра фильмов разрешено фотографировать без использования фотовспышки. Пожалуйста, уважайте других посетителей.
  • 5. В зимний период вы можете воспользоваться услугами гардероба. У нас не требуется сменная обувь при посещении планетария.
  • 6. На территорию планетария также запрещено проносить острые, колюще-режущие предметы, огнестрельное оружие, газовые, перцовые баллончики.
  • 7. При входе осуществляется проверка ручной клади. В случае отказа посетитель не допускается в планетарий даже при наличии билета. Нам важно обеспечить вам безопасный досуг.
  • 8. Обратите внимание, если вы вышли из здания планетария во время сеанса, обратно зайти на сеанс возможно только при покупке нового билета.
  • 9. Дети, студенты очной формы, пенсионеры, школьники, инвалиды 2,3 группы (льготные билеты только по предоставлению документов), многодетные со справкой
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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