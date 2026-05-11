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Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов

Свет, камера, мотор! За пару часов соберите коллекцию петербургских кино-локаций и разберитесь в искусстве кино. Пройдите по местам съёмок культовых фильмов
Санкт-Петербург - это не только культурная столица, но и кинематографическая.

На этой экскурсии можно посетить места съёмок известных фильмов, таких как "Собачье Сердце", "Брат", "Питер FM". Участники узнают, как создавались легендарные сцены и какие секреты скрывает киноиндустрия. Погружение в мир кино гарантировано: от фасадов улицы Моховой до Шереметевского дворца. Это уникальная возможность взглянуть на город глазами режиссёров и актёров
5
103 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Посетите культовые кино-локации
  • 📽 Узнайте секреты съёмок
  • 🎥 Вдохновитесь историей кино
  • 🌟 Пройдите по следам легендарных фильмов
  • 🗺 Исследуйте центральные улицы Петербурга
  • 🎞 Сравните кадры с реальностью

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по местам съёмок культовых фильмов в Санкт-Петербурге - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город радует мягкой погодой, что делает экскурсию комфортной и приятной. Летние дни позволяют наслаждаться архитектурой и кинематографическими видами без лишней суеты. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, однако стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. В остальные месяцы экскурсия возможна, но придётся учесть холод и короткий световой день, что может повлиять на впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов

Что можно увидеть

  • Улица Моховая
  • Набережная Фонтанки
  • Улица Рубинштейна
  • Шереметевский дворец
  • Толстовский дом

Описание экскурсии

🎬 По следам Данилы Багрова и Шерлока Холмса
Фасады улицы Моховой, набережная Фонтанки, улица Рубинштейна, Шереметевский дворец, Толстовский дом — эти и другие места притяжения Петербурга откроются для вас с новой, кинематографической стороны. Мы пройдёмся по центральным улочкам, каналам и дворам, то и дело узнавая локации из фильмов «Собачье Сердце», «Брат», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Осенний Марафон», «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон» и других кинолент. Взглянем на несколько артефактов, связанных с киноиндустрией, а еще сравним кадры из фильмов с видами современного Петербурга.

🎬 Кинохроники Петербурга
Именно в городе на Неве зародилось отечественное кино и появилась первая киностудия страны «Ленфильм» — и мы, разумеется, не обойдем эту тему стороной. Обсудим, как картины, снятые около века лет назад, до сих пор влияют на культуру. Разберёмся, кто снял первый блокбастер и ввёл в советский кинематограф хэппи-энды. Почему киношники превратили белых медведей в тигров и как сценаристы в 1962 году придумали своего супергероя. И конечно, затронем творчество эпохальных режиссеров: Балабанова, Сокурова, Германа, Рязанова, Данелии и многих других.

Кому подойдет прогулка

Всем поклонникам кинематографа и тем, кто хочет взглянуть на Петербург под необычным углом.

Организационные детали

Экскурсия проводится в любую погоду и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3646 туристов
Меня зовут Никита, я художник и исследователь истории искусства 20 века. Все мои знания превратились в увлекательные путешествия по миру. Мне важно в первую очередь рассказать вам захватывающую историю, чтобы
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вы получили уникальное впечатление, особенно если устали от стандартных туристических программ. Я создаю пешеходные маршруты и аудиогиды по городам, в истории и искусстве которых разбираюсь лучше всего: это Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Париж.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
102
4
3
1
2
1
Светлана
Большое спасибо Никите за экскурсию. Увлекательный экскурсовод и интересный собеседник. Было насыщено и познавательно. Узнали интересные факты и нюансы про отечественное кино.
Большое спасибо Никите за экскурсию. Увлекательный экскурсовод и интересный собеседник. Было насыщено и познавательно. Узнали интересные
Большое спасибо Никите за экскурсию. Увлекательный экскурсовод и интересный собеседник. Было насыщено и познавательно. Узнали интересные
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А
Экскурсия приятная, увлекательная, легко воспринимается. Никита отлично разбирается в теме, заинтересован, интересно рассказывает и отвечает на дополнительные вопросы. Рекомендую
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М
Очень интересная экскурсия и рассказ об истории кинематографа и местах съемок известных картин.
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К
Очень интересная и необычная экскурсия по Санкт-Петербургу, посвящённая фильмам, которые снимались на его улицах. Было здорово узнать, какие известные сцены снимали в знакомых местах и услышать истории со съёмок.

Гид рассказывал увлекательно и показывал кадры из фильмов, поэтому легко было представить, как город выглядел на экране.

Очень рекомендую любителям кино и тем, кто хочет открыть Санкт-Петербург с новой стороны.
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С
Время на экскурсии пролетело быстро. Спасибо 👍😊
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Катя
Были с детьми 10 и 15 лет. И мне, и детям очень понравилось. Интересно, динамично. Есть теперь стимул посмотреть/пересмотреть много фильмов. Спасибо!
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