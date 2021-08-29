Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов

Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты

5
1 отзыв
Свет, камера, мотор! За пару часов вы соберете коллекцию петербургских кино-локаций и разберетесь в том, как устроено искусство кино.

Мы пройдем по местам съемок фильмов «Собачье Сердце», «Брат», «Питер FM» и других культовых картин.

Прикоснемся к творчеству легендарных режиссеров и выясним, кто привнес в петербургские фильмы хэппи-энды.
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов

Что вас ожидает

🎬 По следам Данилы Багрова и Шерлока Холмса
Фасады улицы Моховой, набережная Фонтанки, улица Рубинштейна, Шереметевский дворец, Толстовский дом — эти и другие места притяжения Петербурга откроются для вас с новой, кинематографической стороны. Мы пройдёмся по центральным улочкам, каналам и дворам, то и дело узнавая локации из фильмов «Собачье Сердце», «Брат», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Осенний Марафон», «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон» и других кинолент. Взглянем на несколько артефактов, связанных с киноиндустрией, а еще сравним кадры из фильмов с видами современного Петербурга.

🎬 Кинохроники Петербурга
Именно в городе на Неве зародилось отечественное кино и появилась первая киностудия страны «Ленфильм» — и мы, разумеется, не обойдем эту тему стороной. Обсудим, как картины, снятые около века лет назад, до сих пор влияют на культуру. Разберёмся, кто снял первый блокбастер и ввёл в советский кинематограф хэппи-энды. Почему киношники превратили белых медведей в тигров и как сценаристы в 1962 году придумали своего супергероя. И конечно, затронем творчество эпохальных режиссеров: Балабанова, Сокурова, Германа, Рязанова, Данелии и многих других.

Кому подойдет прогулка

Всем поклонникам кинематографа и тем, кто хочет взглянуть на Петербург под необычным углом.

Организационные детали

Экскурсия проводится в любую погоду и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Никита
Никита
Меня зовут Никита, я живу на улице Марата и работаю в сфере рекламы. В свободное время я по крупицам собираю историю Санкт-Петербурга, чтобы поделиться ей с вами. У этого города великое наследие в сфере искусства. Сколько книг, песен и фильмов было создано под шум Невы… Хотите о них узнать? Обращайтесь ко мне.
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1 реальный отзыв

Н
29 авг 2021
Никита, молодец. Рассказывает очень интересно. Видно, что человек увлечён и хочет поделиться этой увлеченностью. У него это получается. Экскурсия проходит на одном дыхании.

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