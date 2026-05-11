Лучшее время для прогулки по местам съёмок культовых фильмов в Санкт-Петербурге - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город радует мягкой погодой, что делает экскурсию комфортной и приятной. Летние дни позволяют наслаждаться архитектурой и кинематографическими видами без лишней суеты. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, однако стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. В остальные месяцы экскурсия возможна, но придётся учесть холод и короткий световой день, что может повлиять на впечатления.

Санкт-Петербург - это не только культурная столица, но и кинематографическая. На этой экскурсии можно посетить места съёмок известных фильмов, таких как "Собачье Сердце", "Брат", "Питер FM". Участники узнают, как создавались легендарные сцены и какие секреты скрывает киноиндустрия. Погружение в мир кино гарантировано: от фасадов улицы Моховой до Шереметевского дворца. Это уникальная возможность взглянуть на город глазами режиссёров и актёров

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

🎬 По следам Данилы Багрова и Шерлока Холмса

Фасады улицы Моховой, набережная Фонтанки, улица Рубинштейна, Шереметевский дворец, Толстовский дом — эти и другие места притяжения Петербурга откроются для вас с новой, кинематографической стороны. Мы пройдёмся по центральным улочкам, каналам и дворам, то и дело узнавая локации из фильмов «Собачье Сердце», «Брат», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Осенний Марафон», «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон» и других кинолент. Взглянем на несколько артефактов, связанных с киноиндустрией, а еще сравним кадры из фильмов с видами современного Петербурга.

🎬 Кинохроники Петербурга

Именно в городе на Неве зародилось отечественное кино и появилась первая киностудия страны «Ленфильм» — и мы, разумеется, не обойдем эту тему стороной. Обсудим, как картины, снятые около века лет назад, до сих пор влияют на культуру. Разберёмся, кто снял первый блокбастер и ввёл в советский кинематограф хэппи-энды. Почему киношники превратили белых медведей в тигров и как сценаристы в 1962 году придумали своего супергероя. И конечно, затронем творчество эпохальных режиссеров: Балабанова, Сокурова, Германа, Рязанова, Данелии и многих других.

Кому подойдет прогулка

Всем поклонникам кинематографа и тем, кто хочет взглянуть на Петербург под необычным углом.

Организационные детали

Экскурсия проводится в любую погоду и не предполагает дополнительных расходов.