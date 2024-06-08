Входной билет в Эрмитаж позволяет однократно посетить музей в выбранный день и время. Билет действителен для прохода на выбранный сеанс и маршрут. Посетители могут осмотреть экспозицию самостоятельно. Льготные билеты доступны
5 причин купить этот билет
- 🎟 Удобная покупка билета онлайн
- 🖼 Возможность самостоятельного осмотра экспозиции
- 👨👩👧👦 Льготные билеты для детей и пенсионеров
- 📅 Выбор удобной даты и времени посещения
- 🔒 Безопасный вход через Дворцовую площадь
Что можно увидеть
- Главный музейный комплекс
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание билета
Заявка на покупку билета
- Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре. Если нужного вам дня нет — значит, все билеты проданы, или музей ещё не открыл продажу на эти даты.
- При оставлении заявки на покупку билета необходимо указать ФИО человека, на которого будет оформлен заказ
- После оказания услуги по покупке билета при необходимости возврата билета обратитесь в нашу службу поддержки
Льготные билеты
- Оставить заявку на льготный билет можно только в дополнение к стандартному билету
- К одному билету на взрослого можно добавить максимум 3 бесплатных детских билета
- По четвергам пенсионеры могут пройти в Эрмитаж, купив соответствующий билет за 1 руб.
- Обязательно возьмите с собой удостоверение личности и документы, подтверждающие право на получение льготы. В случае отсутствия документов музей может отказать во входе.
🖼 Сделать посещение Эрмитажа более интересным и осознанным вам помогут экскурсии с лучшими гидами.
Как воспользоваться билетом
После оказания услуги по покупке билета на вашу электронную почту придёт билет с адреса музея. Сохраните его на мобильном устройстве, чтобы отсканировать на входе.
- Билет действителен только на выбранную вами дату и время
- Попасть в музей можно в течение 30 минут с момента начала сеанса
- Время осмотра экспозиции ограничено только часами работы музея
Посещение музея
- Приобретаемый билет позволяет посетить постоянную экспозицию музея в Главном музейном комплексе (маршрут № 1). Билеты на временные выставки вы можете приобрести в музее самостоятельно.
- Для входа в музей нужно пройти с Дворцовой площади через Большой двор Зимнего дворца по правой стороне
- Путешественники с билетами разных категорий (льготные и основные) могут воспользоваться одним входом в музей — через Малый Эрмитаж (Шуваловский проезд, Миллионная, 37/Дворцовая наб., 36)
- Чтобы дополнить самостоятельный осмотр экспозиции, вы можете воспользоваться прокатом аудиогида — при наличии у музея такой возможности. Аудиогид оплачивается дополнительно в кассе музея.
Организационные детали
Обратите внимание:
- Оплата нашей услуги по покупке билета Пушкинской картой недоступна
- В праздничные дни и каникулы на входе для посетителей с интернет-билетами могут образовываться небольшие очереди (около 10 минут). Планируйте свое время заранее.
- Государственный Эрмитаж ввел особый режим безопасности, запрещающий вход посетителям с рюкзаками
Часы посещения музея:
- Среда, четверг, воскресенье: 11:00 — 18:00; последний сеанс: 16:00
- Вторник, пятница, суббота: 11:00 — 20:00; последний сеанс: 18:00
- Выходные дни: понедельник, 1 января и 9 мая
во вторник, пятницу и субботу в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в среду, четверг и воскресенье в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
|Дети до 14 лет
|Бесплатно
|Дети от 14 до 18 лет
|300 ₽
|Члены многодетных семей (РФ и ЕАЭС)
|300 ₽
|Инвалиды I и II группы (РФ и ЕАЭС)
|Бесплатно
|Cопровождающий инвалида I или II группы
|Бесплатно
|Дети-инвалиды (независимо от гражданства)
|Бесплатно
|Сопровождающий ребенка-инвалида
|Бесплатно
|Студенты учебных заведений РФ
|300 ₽
|Пенсионеры РФ и ЕАЭС
|300 ₽
|Пенсионеры РФ и ЕАЭС (на четверг)
|1 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2)
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в среду, четверг и воскресенье в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трипстер — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 102283 туристов
Предлагаем билеты в главный музей Санкт-Петербурга, второй по величине художественный музей в мире. Здесь хранится более трех миллионов экспонатов: от археологических памятников древних времен до современной живописи. Приобретая билет заранее, вы избежите очередей в кассе и сможете самостоятельно исследовать экспозиции Эрмитажа.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 2237 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Оксана
8 июня 2024
Все отлично!
М
Марина
8 июня 2024
Все было лучше чем ожидала. Эх, если бы время побольше. Эрмитаж - ты лучший!
И
Ирина
8 июня 2024
Все замечательно. Спасибо огромное.
В
Валентина
8 июня 2024
Спасибо,очень удобно:быстрое оформление билета,время указано,проход по электр билету без очереди,только у турникета-это минуты
Галина
7 июня 2024
Удобная услуга онлайн покупка билетов. Не приходится стоять в очередях.
А
Александр
7 июня 2024
Экскурсия понравилась. Были с супругой 30.05.2024. Длительность 2 часа.
Экскурсия ориентирована на взрослый контингент. Экскурсовод Екатерина интересно и доступно рассказала о произведениях искусства с экскурсом в историю.
Не хвалило времени погрузится в большее количество произведений искусства. Рекомендовал бы брать две экскурсии подряд с различными тематиками экскурсий + одевайте удобную обувь.
Экскурсия ориентирована на взрослый контингент. Экскурсовод Екатерина интересно и доступно рассказала о произведениях искусства с экскурсом в историю.
Не хвалило времени погрузится в большее количество произведений искусства. Рекомендовал бы брать две экскурсии подряд с различными тематиками экскурсий + одевайте удобную обувь.
Е
Елена
7 июня 2024
Вме прекрасно, быстро и надежно
В
Виктория
7 июня 2024
Спасибо
О
Ольга
7 июня 2024
Всё отлично!
П
Потапова
7 июня 2024
Спасибо за возможность без потери личного времени получить билет для посещения музея. Впредь буду пользоваться такой услугой. Спасибо
С
Сараева
7 июня 2024
Огромное спасибо!)
В
Вера
6 июня 2024
Быстрая покупка билетов, без очереди по электронному билету проходишь в здание Эрмитажа и наслаждаешься увиденным.
А
Алёна
6 июня 2024
Всё получилось без заморочек и проволочек
Е
Елена
6 июня 2024
Все отлично!
Д
Дмитрий
6 июня 2024
Получилось честно говоря не очень красиво. Заказал билеты в Эрмитаж, четверо взрослых и один ребенок, то есть заказ на пятерых, прислали четыре билета. Ну я подумал, что так и должно
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