Услуга по покупке билета в Эрмитаж

Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время
Входной билет в Эрмитаж позволяет однократно посетить музей в выбранный день и время. Билет действителен для прохода на выбранный сеанс и маршрут. Посетители могут осмотреть экспозицию самостоятельно. Льготные билеты доступны
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в дополнение к стандартным. Для входа в музей необходимо пройти с Дворцовой площади через Большой двор Зимнего дворца. В праздничные дни и каникулы возможны небольшие очереди. Оплата Пушкинской картой недоступна. Время осмотра экспозиции ограничено часами работы музея. Дополнительно можно воспользоваться аудиогидом

4.78
2237 отзывов

5 причин купить этот билет

  1. 🎟 Удобная покупка билета онлайн
  2. 🖼 Возможность самостоятельного осмотра экспозиции
  3. 👨‍👩‍👧‍👦 Льготные билеты для детей и пенсионеров
  4. 📅 Выбор удобной даты и времени посещения
  5. 🔒 Безопасный вход через Дворцовую площадь

Что можно увидеть

  • Главный музейный комплекс
  • Дворцовая площадь
  • Зимний дворец
Услуга по покупке билета в Эрмитаж
Услуга по покупке билета в Эрмитаж
Услуга по покупке билета в Эрмитаж
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание билета

Заявка на покупку билета

  • Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре. Если нужного вам дня нет — значит, все билеты проданы, или музей ещё не открыл продажу на эти даты.
  • При оставлении заявки на покупку билета необходимо указать ФИО человека, на которого будет оформлен заказ
  • После оказания услуги по покупке билета при необходимости возврата билета обратитесь в нашу службу поддержки

Льготные билеты

  • Оставить заявку на льготный билет можно только в дополнение к стандартному билету
  • К одному билету на взрослого можно добавить максимум 3 бесплатных детских билета
  • По четвергам пенсионеры могут пройти в Эрмитаж, купив соответствующий билет за 1 руб.
  • Обязательно возьмите с собой удостоверение личности и документы, подтверждающие право на получение льготы. В случае отсутствия документов музей может отказать во входе.

🖼 Сделать посещение Эрмитажа более интересным и осознанным вам помогут экскурсии с лучшими гидами.

Как воспользоваться билетом

После оказания услуги по покупке билета на вашу электронную почту придёт билет с адреса музея. Сохраните его на мобильном устройстве, чтобы отсканировать на входе.

  • Билет действителен только на выбранную вами дату и время
  • Попасть в музей можно в течение 30 минут с момента начала сеанса
  • Время осмотра экспозиции ограничено только часами работы музея

Посещение музея

  • Приобретаемый билет позволяет посетить постоянную экспозицию музея в Главном музейном комплексе (маршрут № 1). Билеты на временные выставки вы можете приобрести в музее самостоятельно.
  • Для входа в музей нужно пройти с Дворцовой площади через Большой двор Зимнего дворца по правой стороне
  • Путешественники с билетами разных категорий (льготные и основные) могут воспользоваться одним входом в музей — через Малый Эрмитаж (Шуваловский проезд, Миллионная, 37/Дворцовая наб., 36)
  • Чтобы дополнить самостоятельный осмотр экспозиции, вы можете воспользоваться прокатом аудиогида — при наличии у музея такой возможности. Аудиогид оплачивается дополнительно в кассе музея.

Организационные детали

Обратите внимание:

  • Оплата нашей услуги по покупке билета Пушкинской картой недоступна
  • В праздничные дни и каникулы на входе для посетителей с интернет-билетами могут образовываться небольшие очереди (около 10 минут). Планируйте свое время заранее.
  • Государственный Эрмитаж ввел особый режим безопасности, запрещающий вход посетителям с рюкзаками

Часы посещения музея:

  • Среда, четверг, воскресенье: 11:00 — 18:00; последний сеанс: 16:00
  • Вторник, пятница, суббота: 11:00 — 20:00; последний сеанс: 18:00
  • Выходные дни: понедельник, 1 января и 9 мая

во вторник, пятницу и субботу в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в среду, четверг и воскресенье в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Дети до 14 летБесплатно
Дети от 14 до 18 лет300 ₽
Члены многодетных семей (РФ и ЕАЭС)300 ₽
Инвалиды I и II группы (РФ и ЕАЭС)Бесплатно
Cопровождающий инвалида I или II группыБесплатно
Дети-инвалиды (независимо от гражданства)Бесплатно
Сопровождающий ребенка-инвалидаБесплатно
Студенты учебных заведений РФ300 ₽
Пенсионеры РФ и ЕАЭС300 ₽
Пенсионеры РФ и ЕАЭС (на четверг)1 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2)
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в среду, четверг и воскресенье в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 2237 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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О
8 июня 2024
Все отлично!
М
8 июня 2024
Все было лучше чем ожидала. Эх, если бы время побольше. Эрмитаж - ты лучший!
И
8 июня 2024
Все замечательно. Спасибо огромное.
В
8 июня 2024
Спасибо,очень удобно:быстрое оформление билета,время указано,проход по электр билету без очереди,только у турникета-это минуты
Галина
7 июня 2024
Удобная услуга онлайн покупка билетов. Не приходится стоять в очередях.
А
7 июня 2024
Экскурсия понравилась. Были с супругой 30.05.2024. Длительность 2 часа.
Экскурсия ориентирована на взрослый контингент. Экскурсовод Екатерина интересно и доступно рассказала о произведениях искусства с экскурсом в историю.
Не хвалило времени погрузится в большее количество произведений искусства. Рекомендовал бы брать две экскурсии подряд с различными тематиками экскурсий + одевайте удобную обувь.
Е
7 июня 2024
Вме прекрасно, быстро и надежно
В
7 июня 2024
Спасибо
О
7 июня 2024
Всё отлично!
П
7 июня 2024
Спасибо за возможность без потери личного времени получить билет для посещения музея. Впредь буду пользоваться такой услугой. Спасибо
С
7 июня 2024
Огромное спасибо!)
В
6 июня 2024
Быстрая покупка билетов, без очереди по электронному билету проходишь в здание Эрмитажа и наслаждаешься увиденным.
Быстрая покупка билетов, без очереди по электронному билету проходишь в здание Эрмитажа и наслаждаешься увиденным.
А
6 июня 2024
Всё получилось без заморочек и проволочек
Всё получилось без заморочек и проволочек
Е
6 июня 2024
Все отлично!
Д
6 июня 2024
Получилось честно говоря не очень красиво. Заказал билеты в Эрмитаж, четверо взрослых и один ребенок, то есть заказ на пятерых, прислали четыре билета. Ну я подумал, что так и должно
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быть, раз ребенок проходит бесплатно, однако на входе в Эрмитаже сказали, что должен быть билет и на ребенка и мне пришлось купить его в кассе. А насчет Трипстера мне было заявлено, что никакого отношения к Эрмитажу они не имеют (что кстати не помешало им пропустить по билетам купленным у него). Как то все это мне совершенно не понравилось

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