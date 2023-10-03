Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы

Три века Петербурга

5
3 отзыва
Программа по дням
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Путешествие в историческую Санкт-Петербургскую атмосферу XVIII и XIX веков, окутанную роскошью и культурным богатством.

От посещения знаменитых дворцов и архитектурных шедевров до знакомства с искусством Русского музея, этот тур предоставляет уникальную возможность прочувствовать историю города и насладиться его красотой.

Свободное время для собственных открытий и даже ночная экскурсия с разведением мостов, чтобы окунуться в магию ночного Петербурга.
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Ближайшие даты:
3
ноя

Что вас ожидает:

Историческое погружение
Историческое погружение
Посещение знаменитых дворцов, ампирных ансамблей и памятников архитектуры позволяет почувствовать дух эпохи, когда город становился культурной столицей России
Разнообразие архитектурных стилей
Разнообразие архитектурных стилей
Барокко, ампир, а также современные архитектурные достопримечательности - многообразие стилей в Петербурге поражает и вдохновляет
Ночная экскурсия
Ночная экскурсия
Ночная экскурсия с разведением мостов добавляют азарта и романтики к этому путешествию
Зрелищный спортивный опыт
Зрелищный спортивный опыт
Посещение стадиона Газпром-арена будет захватывающим опытом, особенно для любителей футбола и спортивных мероприятий
Знакомство с современной жизнью города
Знакомство с современной жизнью города
Экскурсия "Новый Петербург" позволит вам увидеть город, каким он стал в XXI веке

Программа тура по дням

1 день

Ночной переезд

22:00 Сбор группы в Москве: станция метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
22:30 Отъезд в Санкт-Петербург по трассе М-11 Нева (время в пути около 10 часов, ~700 км). Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).
2 день

Экскурсия «Петербург XVIII века: от Петровских реформ до Екатерининского расцвета» и Шереметевский дворец

Завтрак в кафе города.

Тематическая автобусная экскурсия “Петербург XVIII века: от Петровских реформ до Екатерининского расцвета”.

Запустим колесо истории… Санкт-Петербург сегодня предстает перед нами всей своей красотой неповторимой мозаики, гармонично сочетающей разные эпохи, школы и стили. Но среди всего многообразия великого культурного наследия, Петербург сохранил для нас в первозданном виде историю далекого и удивительного XVIII века, нужно лишь разглядеть. Это была эпоха российских преобразований и великих государственных правителей. В Петербурге историю можно не изучать, ее можно чувствовать, к ней можно прикоснуться.

Экскурсия в Шереметевский дворец. Экскурсия знакомит гостей с парадными интерьерами барочного особняка на Фонтанке, построенного в 1750 году архитектором С. И. Чевакинским. Архитектурный комплекс дворца и примыкающих к нему флигелей является одним из старейших архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга, сохранивших свой первозданный облик.

Создателями комплекса, формировавшегося вплоть до начала XX века, были несколько поколений известных архитекторов: С. И. Чевакинский, Ф. С. Аргунов, А. Н. Воронихиным, И. Е. Старовым, Д. Кваренги, И. Д. Корсини, Л. Н. Бенуа, А. К. Серебряков, А. Ф. Красовский.

Парадные залы дворца, воссозданные в XXI столетии такими, какими они были в 1830-е годы, поражают разнообразием своего декоративного убранства. Экскурсия погружает гостей дома в атмосферу жизни дворца. Гости познакомятся с историей семьи Шереметевых в контексте истории России и Санкт-Петербурга, узнают о том, что было общего между семьей Шереметевых и императорской фамилией, между Фонтанным домом и Эрмитажем.

Обед в кафе города.

Размещение в отеле Парк ИНН Прибалтийская 4*.

Свободное время.

3 день

Экскурсия «Век ХIХ, имперская столица» и Русский музей

Завтрак в отеле ("шведский стол")

Тематическая автобусная экскурсия"Век ХIХ, имперская столица".

Первая половина XIX века – время расцвета русской художественной культуры, получившей мировое признание. В царствование Александра I в Петербурге была построена значительная часть выдающихся архитектурных сооружений, ставших памятниками архитектуры русского классицизма. Такими сооружениями являются Казанский собор и Горный институт, ансамбль Стрелки Васильевского острова со зданием Биржи и ростральными колоннами, а также Адмиралтейство. В дальнейшем стиль “александровского классицизма” в русской архитектуре стал перерастать в ампир. Ампир (“стиль империи”) зародился во Франции и ориентировался на формы искусства императорского Рима.

Главным выразителем идей русского ампира был архитектор Карл Росси (1775-1849), построивший тринадцать площадей и двенадцать улиц в центре Петербурга. Только “россиевскому ампиру” удалось сделать то, что задумал Петр Великий, – создать образ имперского города. Именно трудом архитекторов К. И. Росси, В. П. Стасова, О. Монферрана сложился тот величественный ансамбль центральных площадей Петербурга, который несет в себе черты мировой столицы.

Экскурсия в Русский музей. Сокровищница отечественного искусства Русский музей занимает одно из красивейших зданий в центре Петербурга — бывший великокняжеский Михайловский дворец.

Архитектурному гению Карло Росси мы обязаны тем, что в 1820 — 30-х гг. в центре Российской столицы появился ампирный ансамбль: дворец, площадь и улица, связанные с именем младшего сына императора Павла I великого князя Михаила Павловича.

Строительство дворца началось в 1819 г. по повелению Александра I вблизи Михайловского замка, на месте построек прилегавшего к нему сада. В этом были удобство и близость сообщения с Зимним и Аничковым дворцами, Невским проспектом, возможность иметь собственный сад.

Обед в кафе города.

Свободное время.

Дополнительно: Ночная экскурсия с разведением мостов: взр. - 900 руб., реб. - 600 руб. Экскурсия ночная с разведением мостов оплачиваются на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.

Экскурсия «Век ХIХ, имперская столица» и Русский музейЭкскурсия «Век ХIХ, имперская столица» и Русский музейЭкскурсия «Век ХIХ, имперская столица» и Русский музейЭкскурсия «Век ХIХ, имперская столица» и Русский музейЭкскурсия «Век ХIХ, имперская столица» и Русский музей
4 день

Экскурсия «Новый Петербург» и Газпром-арена

Завтрак в отеле ("шведский стол").

Выезд с вещами.

Автобусная экскурсия «Новый Петербург». Петербург – это огромный мегаполис, который должен работать как часы. В этом ему помогают достижения инженерной мысли. Мы совершим путешествие по Западному скоростному диаметру – одной из самых современных городских магистралей, увидим символ современного Петербурга: башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, стадион «Газпром Арена», пассажирский морской порт и намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга.

Экскурсия на Газпром-арену. Гости стадиона смогут ощутить грандиозность и уникальность «Газпром Арены», побывать в помещениях, недоступных для болельщиков в дни матчей, а также узнать интересные факты и детали о стадионе. Профессиональный экскурсовод расскажет об истории и главных архитектурных особенностях арены. Гости арены смогут увидеть раздевалку команды, спортзону, ложи почетных гостей, панорамный этаж и многое другое.

14:00 Обед в кафе города.

15:00 По окончании программы отъезд в Москву по трассе М11.

Прибытие в Москву ориентировочно в 24:00 к ст. м. ВДНХ.

ВАЖНО:

  • маршрут экскурсии может быть незначительно изменен;
  • время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Экскурсия «Новый Петербург» и Газпром-аренаЭкскурсия «Новый Петербург» и Газпром-аренаЭкскурсия «Новый Петербург» и Газпром-арена

Проживание

Тур предусматривает 1 ночной переезд на туристическом автобусе и 2 ночи в отеле Парк ИНН Прибалтийская 4*.

Скидки на тур:

  • детям до 16 лет: 500 руб.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения:

Двухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
19900
1970022500

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Парк ИНН Прибалтийская 4

3 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив.

К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки.

Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» находится в 3 минутах езды от выставочного комплекса «Ленэкспо». Поездка до аэропорта Пулково занимает 30 минут. Для гостей может быть организован трансфер.

Парк ИНН Прибалтийская 4Парк ИНН Прибалтийская 4Парк ИНН Прибалтийская 4Парк ИНН Прибалтийская 4Парк ИНН Прибалтийская 4Парк ИНН Прибалтийская 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле (2 ночи)
  • Питание (3 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Москву и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе “Важно знать”)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, станция метро ВДНХ
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидка предоставляется:

  • детям до 16 лет: 500 руб.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий:

  • ночная экскурсия с разведением мостов (при наборе группы, оплата на месте): 900 рублей для взрослых, 600 рублей для детей.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
На чем мы будем передвигаться?
В стоимость тура включено транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор).
*Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких- либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
3 окт 2023
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Ю
3 окт 2023
Буду заказывать туры ещё) не подвели. Спасибо!
Ю
1 окт 2023
Путешествие оставило хорошее впечатление! Только хотелось бы чтобы в Карелии давали больше времени на осмотр достопримечательностей! Потому как на водопады в последний день было по 15-20 минут всего!

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