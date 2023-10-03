2 день

Экскурсия «Петербург XVIII века: от Петровских реформ до Екатерининского расцвета» и Шереметевский дворец

Завтрак в кафе города.

Тематическая автобусная экскурсия “Петербург XVIII века: от Петровских реформ до Екатерининского расцвета”.

Запустим колесо истории… Санкт-Петербург сегодня предстает перед нами всей своей красотой неповторимой мозаики, гармонично сочетающей разные эпохи, школы и стили. Но среди всего многообразия великого культурного наследия, Петербург сохранил для нас в первозданном виде историю далекого и удивительного XVIII века, нужно лишь разглядеть. Это была эпоха российских преобразований и великих государственных правителей. В Петербурге историю можно не изучать, ее можно чувствовать, к ней можно прикоснуться.

Экскурсия в Шереметевский дворец. Экскурсия знакомит гостей с парадными интерьерами барочного особняка на Фонтанке, построенного в 1750 году архитектором С. И. Чевакинским. Архитектурный комплекс дворца и примыкающих к нему флигелей является одним из старейших архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга, сохранивших свой первозданный облик.

Создателями комплекса, формировавшегося вплоть до начала XX века, были несколько поколений известных архитекторов: С. И. Чевакинский, Ф. С. Аргунов, А. Н. Воронихиным, И. Е. Старовым, Д. Кваренги, И. Д. Корсини, Л. Н. Бенуа, А. К. Серебряков, А. Ф. Красовский.

Парадные залы дворца, воссозданные в XXI столетии такими, какими они были в 1830-е годы, поражают разнообразием своего декоративного убранства. Экскурсия погружает гостей дома в атмосферу жизни дворца. Гости познакомятся с историей семьи Шереметевых в контексте истории России и Санкт-Петербурга, узнают о том, что было общего между семьей Шереметевых и императорской фамилией, между Фонтанным домом и Эрмитажем.

Обед в кафе города.

Размещение в отеле Парк ИНН Прибалтийская 4*.

Свободное время.