2 день

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»

09:00 – 09:30 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно: Морская прогулка на катере;«Форты Кронштадтской крепости».

Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).

Возвращение в центр города на Московский вокзал к 17:00.

Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга.

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 взр., 800 студ., 800 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1400, 2 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 2200)