2 день

Вторник: Экскурсия "Новый Петербург" - Кронштадт, Морской собор, парк "Остров фортов" Ю, Дом маяков

Завтрак после ночлега.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».

10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова».

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Мы проедем по Западному скоростному диаметру — самой современной городской магистрали, соединившей огромными вантовыми мостами северный и южный берега дельты Невы. Увидим символы современного Петербурга: огромную башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, морские порты (грузовой и пассажирский) и намывные территории Васильевского острова — Морской фасад Петербурга. Рядом с ними — стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018.

Продолжим наше путешествие, проехав по Комплексу защитных сооружений, бережно хранящему город от наводнений. Дамба приведёт нас в Кронштадт — уникальный военно-морской малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор. Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор — это главный храм Военно-морского флота России.

12:30 Экскурсия в Дом маяков — это увлекательное путешествие, где вы узнаете о жизни маяков Финского залива и их службе, попадёте в гости к смотрителю маяка и его пернатому другу Проше, увидите интерактивный макет акватории Невской губы с фарватерами, глубинами и навигационными знаками, сфотографируетесь на память с муми-троллями и встретите настоящее Лох-несское чудовище.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

19:30 Окончание в гостиницах «Азимут», «Театральная площадь», «Москва». Самостоятельное возвращение в гостиницу.