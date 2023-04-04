Весенний портрет великого города Петербурга
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург», Петропавловская крепость
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург».
Рассказывает о возникновении города, о первом этапе его строительства, о роли, которую играл Петербург в развитии экономики, политики и культуры России.
Вы прогуляетесь по Петроградской стороне, где появились первые улицы, был построен первый дом губернатора Меншикова, здание Канцелярии, Магистрат, Троицкий собор.
Руководил работами первый главный архитектор Петербурга Доменико Трезини.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла – самом высоком архитектурном сооружении города.
Транспорт не предоставляется.
Вторник. Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города», посещение Кунсткамеры
Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.
Посещение Кунсткамеры.
В ходе самостоятельного осмотра вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Петра Великого – коллекцию анатомических редкостей и аномалий.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Среда. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца — блестящего творения Ф. Б. Растрелли.
Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Четверг. Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек.
Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.
Пятница. Кронштадт
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы:
- побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен;
- пройдете по аллеям Петровского парка;
- увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта;
- дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова;
- петровский корабельный док;
- знаменитый Кронштадтский футшток;
- Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Суббота. Экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Храм Воскресения Христова, Эрмитаж
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Посещение Храма Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.
Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Транспорт не предоставляется.
Воскресенье. Петергоф
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца, самого крупного и значительного архитектурного сооружения дворцово-паркового ансамбля Петергофа, обладающего богатейшей коллекцией русского и западноевропейского изобразительного и прикладного искусства XVII–начала XX вв.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:
|Размещение
|Стоимость тура для заездов
до 20.03.2023
|Стоимость тура для заездов
с 21.03.2023 до 26.04.2023
|Доп. сутки (за номер) для заездов
до 20.03.2023
|Доп. сутки (за номер) для заездов
с 21.03.2023 до 26.04.2023
|КИРОЧНАЯ Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|14625
|15185
|2600
|2990
|1-местн. номер
|17355
|18500
|2210
|2600
|На 1 чел. в 3-местн. номере
|14625
|15185
|3900
|4485
|КИРОЧНАЯ Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|15745
|15930
|3380
|3510
|1-местн. номер
|19645
|20025
|2990
|3120
|На 1 чел. в 3-местн. номере
|15745
|15930
|5070
|5265
|МОСКВА 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|15930
|16680
|3510
|4030
|1-местн. номер
|20025
|21555
|3120
|3640
|Доп. место
|16380
|18030
|5460
|6630
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* Стандарт, вид во двор, завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|16305
|16870
|3770
|4160
|1-местн. номер
|21960
|23110
|3770
|4160
|Доп. место
|15855
|16870
|5460
|6240
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* Делюкс, вид на Неву, завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|21165
|22470
|7150
|8060
|1-местн. номер
|31890
|34560
|7150
|8060
|Доп. место
|16815
|17970
|8840
|10140
Стоимость тура без проживания и питания – 8740 руб. для заездов до 20.03.2023, 11365 для заездов с 21.03.2023 до 26.04.2023.
Скидка на школьника до 14 л – 700руб.
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель «Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 14:00, выезд до 12:00) (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу тура
- Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Индивидуальны трансфер на легковом автомобиле (средний класс) в одну сторону ж/д вокзал (аэропорт) – гостиница или гостиница – ж/д вокзал (аэропорт):08:00 – 23:00 – 2 800руб. 23:00 – 08:00 – 4680 руб.
- 08:00 – 23:00 – 2 800руб.
- 23:00 – 08:00 – 4680 руб.
- Дополнительные сутки в гостинице
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как проходит тур?
Программа экскурсий привязана к дням недели, возможен заезд в любой день.
Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.