Забытые острова на теплоходе с аудио гидом

Отправьтесь в увлекательное водное путешествие по живописным островам Санкт-Петербурга! Наш однопалубный теплоход проведет вас по извилистым маршрутам вдоль набережных и парковых ансамблей Петроградского, Аптекарского, Крестовского, Елагина и Каменного островов.
Забытые острова на теплоходе с аудио гидом
Забытые острова на теплоходе с аудио гидом
Забытые острова на теплоходе с аудио гидом
Ближайшие даты:
28
апр29
апр30
апр1
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мая3
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мая
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Описание водной прогулки

Отправьтесь в увлекательное водное путешествие по живописным островам Санкт-Петербурга! Наш однопалубный теплоход проведет вас по извилистым маршрутам вдоль набережных и парковых ансамблей Петроградского, Аптекарского, Крестовского, Елагина и Каменного островов. Особенности тура:• Аудио гид: расскажет интересные истории и легенды, связанные с каждым из этих островов, погрузит вас в атмосферу Петербурга и поможет увидеть город глазами его жителей.

• Природа и архитектура: Экскурсия позволит насладиться гармонией природы и архитектуры, которая делает каждый из этих островов уникальным и неповторимым. Маршрут:

  • Петроградский остров: Откройте для себя сердце старого Петербурга, где история и современность сплетаются в уникальный архитектурный ансамбль. Вы увидите Петропавловскую крепость с ее знаменитыми бастионами и величественный домик Петра I.
  • Аптекарский остров: Проплывая мимо набережных, полных зелени и покоя, вы узнаете о ботанических садах и старинных научных учреждениях, которые делают этот остров одним из самых таинственных мест города.
  • Крестовский остров: Полюбуйтесь спортивными аренами и зелеными парками этого острова, который известен своими современными достопримечательностями и живописными видами.
  • Елагин остров: Погрузитесь в атмосферу дворянской эпохи, проплывая мимо Елагина дворца, окруженного живописными парками. Это идеальное место для тех, кто хочет почувствовать дух старинного Петербурга и отдохнуть от городской суеты.

• Каменный остров: Закончите свое путешествие среди великолепных особняков и живописных аллей этого элитного района, где когда-то отдыхала петербургская знать. Рассказы аудио гида:

  • О мостах — главных символах города на Неве. Вы узнаете об их прошлом, особенностях архитектуры и инженерных чудесах, которые позволяют мостам раздвигаться в ночи;
  • Легендах и магии. Вы услышите о тайных встречах, загадочных историях и о том, как развод мостов стал неотъемлемой частью культурной жизни города;

• Феномене белых ночей, их влиянии на культуру Петербурга. Вспомним стихи и другие произведения русских поэтов и писателей; Важная информация:

  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить онлайн по ссылке, которую гид вышлет до начала экскурсии.
  • В стоимость экскурсии включены водная прогулка и услуги аудио гида.
  • На борту организована свободная рассадка.
  • Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с погодными условиями и перекрытием акваторий.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Ежедневно по расписанию

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережные и парковые асамблеи Петроградского
  • Аптекарского
  • Крестовского
  • Елагина и Каменного островов
Что включено
  • Открытая и крытая палубы
  • Туалет
  • Аудиогид
Что не входит в цену
  • Плед
  • Бар
Место начала и завершения?
Адмиралтейская набережная, дом 16
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Доплата по ссылке до мероприятия
  • С собой отличное настроение! Будем рады отзыву после экскурсии на Спутник:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
В
22 апр 2025
Я купила эту экскурсию у компании "Спутник" За 1660 рублей. Цена этой экскурсии от компании "Алые паруса" была 1250., что было указано на посадочном билете. Считаю, что такая разница в цене не допустима.

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