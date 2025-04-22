Отправьтесь в увлекательное водное путешествие по живописным островам Санкт-Петербурга! Наш однопалубный теплоход проведет вас по извилистым маршрутам вдоль набережных и парковых ансамблей Петроградского, Аптекарского, Крестовского, Елагина и Каменного островов.
Описание водной прогулкиОтправьтесь в увлекательное водное путешествие по живописным островам Санкт-Петербурга! Наш однопалубный теплоход проведет вас по извилистым маршрутам вдоль набережных и парковых ансамблей Петроградского, Аптекарского, Крестовского, Елагина и Каменного островов. Особенности тура:• Аудио гид: расскажет интересные истории и легенды, связанные с каждым из этих островов, погрузит вас в атмосферу Петербурга и поможет увидеть город глазами его жителей.
• Природа и архитектура: Экскурсия позволит насладиться гармонией природы и архитектуры, которая делает каждый из этих островов уникальным и неповторимым. Маршрут:
- Петроградский остров: Откройте для себя сердце старого Петербурга, где история и современность сплетаются в уникальный архитектурный ансамбль. Вы увидите Петропавловскую крепость с ее знаменитыми бастионами и величественный домик Петра I.
- Аптекарский остров: Проплывая мимо набережных, полных зелени и покоя, вы узнаете о ботанических садах и старинных научных учреждениях, которые делают этот остров одним из самых таинственных мест города.
- Крестовский остров: Полюбуйтесь спортивными аренами и зелеными парками этого острова, который известен своими современными достопримечательностями и живописными видами.
- Елагин остров: Погрузитесь в атмосферу дворянской эпохи, проплывая мимо Елагина дворца, окруженного живописными парками. Это идеальное место для тех, кто хочет почувствовать дух старинного Петербурга и отдохнуть от городской суеты.
• Каменный остров: Закончите свое путешествие среди великолепных особняков и живописных аллей этого элитного района, где когда-то отдыхала петербургская знать. Рассказы аудио гида:
- О мостах — главных символах города на Неве. Вы узнаете об их прошлом, особенностях архитектуры и инженерных чудесах, которые позволяют мостам раздвигаться в ночи;
- Легендах и магии. Вы услышите о тайных встречах, загадочных историях и о том, как развод мостов стал неотъемлемой частью культурной жизни города;
• Феномене белых ночей, их влиянии на культуру Петербурга. Вспомним стихи и другие произведения русских поэтов и писателей; Важная информация:
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить онлайн по ссылке, которую гид вышлет до начала экскурсии.
- В стоимость экскурсии включены водная прогулка и услуги аудио гида.
- На борту организована свободная рассадка.
- Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с погодными условиями и перекрытием акваторий.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Ежедневно по расписанию
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережные и парковые асамблеи Петроградского
- Аптекарского
- Крестовского
- Елагина и Каменного островов
Что включено
- Открытая и крытая палубы
- Туалет
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Плед
- Бар
Место начала и завершения?
Адмиралтейская набережная, дом 16
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Доплата по ссылке до мероприятия
- С собой отличное настроение! Будем рады отзыву после экскурсии на Спутник:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Васина
22 апр 2025
Я купила эту экскурсию у компании "Спутник" За 1660 рублей. Цена этой экскурсии от компании "Алые паруса" была 1250., что было указано на посадочном билете. Считаю, что такая разница в цене не допустима.
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Водная прогулка
Вечер, теплоход, вид на Финский залив
Круиз для любителей необычных маршрутов: от Медного всадника до Авроры и северных островов с закатами и живой музыкой
Начало: На причале «Медный всадник» (станция метро Адмирал...
Сегодня в 19:15
Завтра в 19:15
1500 ₽ за человека
Водная прогулка
Сегодня в 18:45
Завтра в 10:45
1800 ₽ за человека
Водная прогулка
Острова, Финский залив и развод мостов на теплоходе МОНАРХ
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:20
Завтра в 23:20
1700 ₽ за человека