Лилия А. проводит ещё 6 экскурсий

узнаете предысторию такого истинно петербургского вида транспорта, как трамвай (Кто не знает, Петербург – «столица трамваев»).

увидите одни из самых первых типовых домов, которыми был застроен Петербург в первые годы. Ведь Васильевский остров 🏝️ был центром города!

проникнитесь геометрией острова. Васильевский остров – квинтэссенция городской планировки Санкт-Петербурга.

очаруетесь «пламенеющей готикой» церквей и неповторимым своеобразием доходных домов и особняков Васильевского острова, построенных ведущими архитекторами кон. 19- нач. 20 века, Шабом, Боссе, Шмидтом

узнаете о еще одном коммерческом мероприятии создателя Пассажа и о деятельности торгового дома братьев Елисеевых на Васильевском острове.

пройдетесь по брусчатке самой узкой улицы города, которая не раз служила декорацией для известных российских фильмов.

узнаете адреса знаменитых жителей острова.

И, конечно же, увидите много других достопримечательностей 🏛️, которыми богат самый большой остров в дельте Невы.

Важно знать:Обратите внимание, посетить экскурсию ⛳ можно только в средствах индивидуальной защиты (маске и перчатках). Если у вас температура или симптомами ОРВИ, пожалуйста, воздержитесь от участия. Эта экскурсия проходит на бесплатной основе. Организаторы с удовольствием познакомят вас с Петербургом. Чтобы гиды и дальше смогли радовать вас, они будут рады денежным пожертвованиям. Вы сами определяете какой суммой вознаградить гида. Ваши донаты помогают организаторам понять, что они занимаются полезным и нужным делом.