Лилия А. проводит ещё 6 экскурсий

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Бесплатная экскурсия: знакомство с Васильевским островом

Лилия А.
Лилия А. – Гид из Санкт-Петербурга
Во время легкой и приятной экскурсии 🧭 по исторической части Васильевского острова Вы узнаете всю его историю 📖, значение для города и то, каким из планов, возложенных Петром Первым на это район было суждено сбыться, а каким - нет.

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Бесплатная экскурсия: знакомство с Васильевским островом
Бесплатная экскурсия: знакомство с Васильевским островом
узнаете предысторию такого истинно петербургского вида транспорта, как трамвай (Кто не знает, Петербург – «столица трамваев»).
увидите одни из самых первых типовых домов, которыми был застроен Петербург в первые годы. Ведь Васильевский остров 🏝️ был центром города!
проникнитесь геометрией острова. Васильевский остров – квинтэссенция городской планировки Санкт-Петербурга.
очаруетесь «пламенеющей готикой» церквей и неповторимым своеобразием доходных домов и особняков Васильевского острова, построенных ведущими архитекторами кон. 19- нач. 20 века, Шабом, Боссе, Шмидтом
узнаете о еще одном коммерческом мероприятии создателя Пассажа и о деятельности торгового дома братьев Елисеевых на Васильевском острове.
пройдетесь по брусчатке самой узкой улицы города, которая не раз служила декорацией для известных российских фильмов.
узнаете адреса знаменитых жителей острова.
И, конечно же, увидите много других достопримечательностей 🏛️, которыми богат самый большой остров в дельте Невы.
Важно знать:Обратите внимание, посетить экскурсию ⛳ можно только в средствах индивидуальной защиты (маске и перчатках). Если у вас температура или симптомами ОРВИ, пожалуйста, воздержитесь от участия. Эта экскурсия проходит на бесплатной основе. Организаторы с удовольствием познакомят вас с Петербургом. Чтобы гиды и дальше смогли радовать вас, они будут рады денежным пожертвованиям. Вы сами определяете какой суммой вознаградить гида. Ваши донаты помогают организаторам понять, что они занимаются полезным и нужным делом.
Что входит
  • памятник конке
  • лучшие образцы особняков
  • доходных домов и общественных сооружений Васильевского острова
  • лутеранскую кирху св. Михаила
  • флигельную площадь (самую маленькую)
  • улицу Репина (самую узкую)
  • особняки
  • 2 гимназии
  • дом Тани Савичевой
  • Андреевский рынок
  • Андреевский собор
  • церковь 3х святителей вселенских
  • дом Троекурова (денщика Петра)
  • Румянцевский садик
  • Академия художеств
  • Академический садик
  • набережная со сфинксами
  • Благовещенский мост
  • дом Трезини
  • дом Академиков
  • аптека Пеля
  • памятник пушкарю Василию
  • Средний проспект
  • Большой проспект
Что не входит
    Начало
    🚩 Метро Василеостровская
    Место завершения
    🏁 Андреевский бульвар
    Бесплатная экскурсия: знакомство с Васильевским островом
    Бесплатная экскурсия: знакомство с Васильевским островом
    Бесплатная экскурсия: знакомство с Васильевским островом

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лилия А.
    Лилия А.
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