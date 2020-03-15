86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Каменный остров не случайно называют колыбелью русского модерна. В тени его лесов спрятался первый в России особняк, построенный в этом стиле. Именно поэтому остров полюбили советские кинематографисты. Во время прогулки мы пройдем по следам Шерлока Холмса (версии Масленникова) и принца Флоризеля.

Вы увидите соседние острова и полюбуетесь панорамой Елагиноостровского дворца, всмотритесь в силуэты Крестовского острова и узнаете, кто и как отдыхал в Петербурге XIX столетия. Я поделюсь легендами про Елагин остров и личность самого Елагина, который пригласил Калиостро в столицу Российской империи.

Мы вспомним Пушкина, который несколько лет снимал дачу на Каменном острове — именно здесь его видели последний раз на пути к месту дуэли. Пройдем по единственному в мире дважды орденоносному мосту и вы увидите телебашню.

Я расскажу, где на острове живет саламандра. И не забуду про девушку с веслом! Эта барышня на берегу Крестовки намного интереснее, чем может показаться на первый взгляд!

Кому подойдет экскурсия