86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пешеходная прогулка по Каменному острову раскроет секреты жизни Александра I и мальтийских рыцарей времён Павла I. Мы вспомним события прекрасной эпохи, вы пройдёте по следам Шерлока Холмса и принца Флоризеля и узнаете подробности о знаменитых постройках и личностях прошлых веков.
Описание экскурсии
Каменный остров не случайно называют колыбелью русского модерна. В тени его лесов спрятался первый в России особняк, построенный в этом стиле. Именно поэтому остров полюбили советские кинематографисты.
На прогулке вы:
- увидите соседние острова и полюбуетесь панорамой Елагиноостровского дворца
- всмотритесь в силуэты Крестовского острова и узнаете, кто и как отдыхал в Петербурге 19 столетия
- вспомните Пушкина, который несколько лет снимал дачу на Каменном острове — именно здесь его видели последний раз на пути к месту дуэли
- пройдёте по единственному в мире дважды орденоносному мосту увидите телебашню
Я поделюсь легендами про Елагин остров и личность самого Елагина, который пригласил Калиостро в столицу Российской империи. Расскажу, где на острове живёт саламандра. И не забуду про девушку с веслом! Эта барышня на берегу Крестовки намного интереснее, чем может показаться на первый взгляд.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто давно живёт в Петербурге, но хочет открыть что-то новое
- Кто впервые приехал сюда за незабываемыми впечатлениями. Вы сойдёте с привычных туристических троп и окунётесь в мир островов
Организационные детали
Формат экскурсии не предусматривает посещение с собакой или другими домашними животными
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 3918 туристов
Коренная петербурженка. Профессиональный гид с многолетним стажем, поэтому больше всего опасаюсь профессиональных экскурсий от гидов с многолетним стажем. Автор книги «Легенды Петроградки. Истории домов, которые видели империю». Стараюсь превратить экскурсию в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 188 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо большое, Полине.
Экскурсия получилась динамичной и информативной. Два часа пролетели незаметно. Повезло с погодой, но большая заслуга Полины в том, что было интересно, легко, весело. Узнали много нового о родном и с детства знакомом месте Петербурга. Рекомендую эту прогулку не только гостям города, которые уже посмотрели всё в Питере и окрестностях, но и жителям.
Экскурсия получилась динамичной и информативной. Два часа пролетели незаметно. Повезло с погодой, но большая заслуга Полины в том, что было интересно, легко, весело. Узнали много нового о родном и с детства знакомом месте Петербурга. Рекомендую эту прогулку не только гостям города, которые уже посмотрели всё в Питере и окрестностях, но и жителям.
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Это было невероятно красиво. Из года в год к нам летом приезжают родственники и мы хотим по экскурсиям. Это та из немногих, когда хочется сказать:"Браво!"
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С
Благодарим Полину за эмоции и впечатления, которые подарила еë экскурсия. Интересная и непринужденная подача информации превратили экскурсию в дружескую прогулку. Теперь Когда опять срберëмся в Санкт-Петербург
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Н
Огромное спасибо за экскурсию Экскурсия насыщенная. Экскурсовод мастер слова, большой знаток истории, архитектуры, интересных фактов. Наша Разновозрастная компания от 11 до 70 лет в полном восторге!!!
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Интересная, позновательная, увлекательная и не банальная экскурсия по живописному острову с уникальной архитектурой. Впечатлило содержание, покорила подача информации! Будем рекомендовать!
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И
Очень приятная душевная экскурсия, много интересных сведений об острове и его примечательных постройках, с 18 века до последних лет. Маршрут живописный, экскурсовод приятный.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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