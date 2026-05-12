86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пешеходная прогулка по Каменному острову раскроет секреты жизни Александра I и мальтийских рыцарей времён Павла I. Мы вспомним события прекрасной эпохи, вы пройдёте по следам Шерлока Холмса и принца Флоризеля и узнаете подробности о знаменитых постройках и личностях прошлых веков.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Каменный остров не случайно называют колыбелью русского модерна. В тени его лесов спрятался первый в России особняк, построенный в этом стиле. Именно поэтому остров полюбили советские кинематографисты.

На прогулке вы:

увидите соседние острова и полюбуетесь панорамой Елагиноостровского дворца

всмотритесь в силуэты Крестовского острова и узнаете, кто и как отдыхал в Петербурге 19 столетия

вспомните Пушкина, который несколько лет снимал дачу на Каменном острове — именно здесь его видели последний раз на пути к месту дуэли

пройдёте по единственному в мире дважды орденоносному мосту увидите телебашню

Я поделюсь легендами про Елагин остров и личность самого Елагина, который пригласил Калиостро в столицу Российской империи. Расскажу, где на острове живёт саламандра. И не забуду про девушку с веслом! Эта барышня на берегу Крестовки намного интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто давно живёт в Петербурге, но хочет открыть что-то новое

Кто впервые приехал сюда за незабываемыми впечатлениями. Вы сойдёте с привычных туристических троп и окунётесь в мир островов

Организационные детали

Формат экскурсии не предусматривает посещение с собакой или другими домашними животными