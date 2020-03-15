86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История петербургских Островов через призму архитектуры и знаменитостей разных эпох

Полина
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Полина – ваш гид
Пешеходная прогулка по Каменному острову раскроет секреты жизни Александра I и мальтийских рыцарей времен Павла I.

Мы вспомним события Прекрасной эпохи и узнаем интересные подробности о знаменитых постройках и личностях прошлых веков.
От 2860 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии86 отзывов
4.98
Забытое прошлое Островов Петербурга
Забытое прошлое Островов Петербурга

Что вас ожидает

Каменный остров не случайно называют колыбелью русского модерна. В тени его лесов спрятался первый в России особняк, построенный в этом стиле. Именно поэтому остров полюбили советские кинематографисты. Во время прогулки мы пройдем по следам Шерлока Холмса (версии Масленникова) и принца Флоризеля.

Вы увидите соседние острова и полюбуетесь панорамой Елагиноостровского дворца, всмотритесь в силуэты Крестовского острова и узнаете, кто и как отдыхал в Петербурге XIX столетия. Я поделюсь легендами про Елагин остров и личность самого Елагина, который пригласил Калиостро в столицу Российской империи.

Мы вспомним Пушкина, который несколько лет снимал дачу на Каменном острове — именно здесь его видели последний раз на пути к месту дуэли. Пройдем по единственному в мире дважды орденоносному мосту и вы увидите телебашню.

Я расскажу, где на острове живет саламандра. И не забуду про девушку с веслом! Эта барышня на берегу Крестовки намного интереснее, чем может показаться на первый взгляд!

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто давно живет в Питере, но хочет открыть что-то новое!
  • Путешественникам — впервые приехавшим в Питер за незабываемыми впечатлениями. Вы сойдете с привычных туристических троп и окунетесь в мир Островов!

Организационные детали

  • Мы также можем посетить дачу Гаусвальд и особняк Клейнмихель
  • Для школьников стоимость билетов на экскурсию составляет 1000 рублей. Чтобы воспользоваться скидкой, пожалуйста, напишите мне сообщение, указав в нем количество льготных категорий и дождитесь, пока я пересчитаю стоимость.
Забытое прошлое Островов Петербурга
Забытое прошлое Островов Петербурга
Забытое прошлое Островов Петербурга
Забытое прошлое Островов Петербурга
Забытое прошлое Островов Петербурга
Забытое прошлое Островов Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Полина
Полина
Коренная петербурженка, Профессиональный гид с многолетним стажем, поэтому больше всего опасаюсь профессиональных экскурсий от гидов с многолетним стажем. Автор «Неформального путеводителя по рекам и каналам Петербурга». Стараюсь превратить экскурсию в неспешную прогулку с добрым другом, который изнутри знает повседневную жизнь Петербурга, но ярко и сочно оживит картины и страсти прошлого старинных доходных домов, особняков, уютных дворов и скверов. Познакомит с историей России без туристических шаблонов, без монотонности лекций, но в приятном дружеском диалоге.
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86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Еще раз большое спасибо, за экскурсию гиду Полине. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень много новой информации.
10 марта 2020
Очень интересная экскурсия по неисхоженным местам Санкт-Петербурга. Приятное и красивое место, приятный и интересный рассказчик.
Всем рекомендую!
4 января 2020
Ходили на экскурсию двумя семьями с детьми 10 и 11 лет. Оочень. Интересно и познавательно! Полина отличный рассказчик и остроумный человек. В дополнение к новым знаниям еще прекрасная прогулка! Рекомендуем всем кому интересны необычные маршруты. Кто думает, что знает Питер хорошо- Вы откроете для себя что-то новое!!!
4 января 2020
Полина прекрасный, лёгкий рассказчик. Мы увидели очень необычный район Петербурга. Экскурсию рекомендуем.
17 ноября 2019
Экскурсия очень познавательная, всем рекомендуем. Мы узнали много нового и интересного. Полина удивительный гид, с хорошим чувством юмора. Мы были так увлечены рассказом, что не замечали накрапывающий дождик. Спасибо за впечатления!
11 ноября 2019
Экскурсия... наверное самая гармоничная из всех, на которых мы побывали в Петербурге. Почти абсолютная целостность - осень, Петербург, каменный остров, его прошлое, сама Полина и ее рассказ. Спасибо Полине за такой подарок! Умение свести эмоции в единую систему, создать завершенную картину - это искусство. Полина не гид, Полина - художник. Полина, не останавливайтесь, в вашем творчестве!
6 ноября 2019
Уже порекомендовали друзьям Полину. Замечательная экскурсия, отличный экскурсовод, красивые места. Даже дождь не испортил общего впечатления. Казалось, что мы не в Петербурге, в географическом центре, а где то вообще на другой планете. Полина рассказывает очень интересно, знает очень много и, главное, увлечена была происходящим не меньше нас. Всем рекомендуем. А пожелать можно разве что доступ машинам туда перекрыть - с настроя сбивают. Любой шум в таком месте просто раздражает.
31 октября 2019
Потрясающая экскурсия, увлекательная и интересная несмотря на непогоду и дождь. Ни минуты не пожалели, что не провели эти три часа не в теплом помещении, а гуляя по дорожкам Каменного острова. Узнали много нового об истории острова и Петербурга, обитателях особняков и дач и их судьбе. Обязательно посетим и другие экскурсии Полины.
1 октября 2019
Очень интересная экскурсия! Мы открыли для себя Санкт Петербург с новой и очень интересной стороны. Замечательное место, очень тихое и малолюдное практически в центре огромного мегаполиса. Не смотря на небольшую площадь острова и небольшое количество зданий на нем - это целый пласт в истории Петербурга. Каждое здание - уникально и архитектурно и исторически. Полина замечательный гид, знающий, внимательный , очень хороший рассказчик и просто обаятельный человек. Уверен что мы еще не раз воспользуемся услугами Полины, у нее еще много интересных экскурсий !
28 сентября 2019
Спасибо большое Полине за увлекательную прогулку, новое интересное место, о котором даже не все местные знают, и небольшой экскурс в историю :) Рекомендую всем)
Ещё 76 отзывов

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