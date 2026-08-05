Петроградская сторона не открывается с первого взгляда. Бутики, театры, красивые фасады. Но за каждой аркой начинается другой город. Ключ к нему в руках агента на старте. Он передаст вам волшебную книжку-квест и необходимый инвентарь.
С первой страницы город начинает говорить с вами сам, и вы попадаете в места, о которых не знают даже местные.
С первой страницы город начинает говорить с вами сам, и вы попадаете в места, о которых не знают даже местные.
Описание квеста
Мы разработали этот квест с искренней влюблённостью в остров и желанием с ней поделиться! В его основу легли годы жизни на Петроградке, легенды которые не гуглятся, и детали, которые замечают только те, кто смотрит иначе. Он ведёт туда, куда не забредают случайные туристы. Без гида, без спешки. Только вы и город. Что вас ожидает:
- Вы сами находите входы, дворы и скрытые детали: книга только указывает направление.
- Зайдёте в секретные дворы-колодцы, где температура падает на несколько градусов, шаги звучат иначе, а за аркой прячутся арт-объекты, которых нет в путеводителях.
- В парадных найдёте дореволюционные розетки, напольные визитки, изразцовые печи и витражи, которые преображают свет. Научитесь с первого взгляда отличать готический витраж от зимнего.
- Посветите УФ-фонариком на стену и увидите кристаллики шишимского мрамора, которого больше нет нигде в России.
- Откроете для себя дом последнего эмира Бухары: легенды, тайны и 17-комнатная коммуналка, которая до сих пор живёт.
- Найдёте башню, где могла бы жить местечковая Рапунцель, и узнаете, при чём тут Айболит.
- Узнаете места съёмок Бодрова, Борисова, Певцова и просмотрите сцены по QR-кодам из книги.
Выпьете кофе под кронами банановых деревьев в закрытом дворе, который знают единицы. Когда дойдёте до последней точки, Петроградка станет вашей личной историей. Ваши знакомые, скорее всего, здесь уже были. Но не там, где побывали вы. Маршрут на выходные разбирают быстро. Бронируйте, если подходит дата. Важная информация:.
Выпьете кофе под кронами банановых деревьев в закрытом дворе, который знают единицы. Когда дойдёте до последней точки, Петроградка станет вашей личной историей. Ваши знакомые, скорее всего, здесь уже были. Но не там, где побывали вы. Маршрут на выходные разбирают быстро. Бронируйте, если подходит дата. Важная информация:.
• Выпьете кофе под кронами банановых деревьев в закрытом дворе, который знают единицы. Когда дойдёте до последней точки, Петроградка станет вашей личной историей. Ваши знакомые, скорее всего, здесь уже были. Но не там, где побывали вы. Маршрут на выходные разбирают быстро. Бронируйте, если подходит дата. Важная информация:
- Формат: квест без гида, 1-5 человек. Подходит для взрослых и детей от 6 лет.
- Продолжительность: около 3,5 часов. Можно разбить на два дня.
- Маршрут: около 7 км. по закрытым тропам острова.
- Старт: Петропавловская улица, метро "Петроградская". Точка встречи и телефон гида для связи после оплаты.
- Погода: маршрут проходит при любой погоде, одевайтесь по сезону. С собой: удобная обувь, одежда по погоде, заряженный телефон.
- Автор на связи: подскажет в затруднительный момент на любой точке маршрута.
- Большая просьба: после прохождения квеста обязательно верните книгу в конечной точке маршрута — её вы разгадаете в финале путешествия. Спасибо!
По расписанию
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Точный маршрут заранее не раскрывается
- Чтобы сохранить интригу квеста
Что включено
- Помощь гида
- Книга-квест с инвентарем
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловская улица, 6
Завершение: Ст. метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Формат: квест без гида, 1-5 человек. Подходит для взрослых и детей от 6 лет
- Продолжительность: около 3,5 часов. Можно разбить на два дня
- Маршрут: около 7 км по закрытым тропам острова
- Старт: Петропавловская улица, метро «Петроградская». Точка встречи и телефон гида для связи после оплаты
- Погода: маршрут проходит при любой погоде, одевайтесь по сезону. С собой: удобная обувь, одежда по погоде, заряженный телефон
- Автор на связи: подскажет в затруднительный момент на любой точке маршрута
- Большая просьба: после прохождения квеста обязательно верните книгу в конечной точке маршрута - её вы разгадаете в финале путешествия. Спасибо
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Что понравилось: 1. нетипичный маршрут (вряд ли сама отправилась бы на Петроградку исследовать дворы и парадные); 2. Интересные, неожиданные факты из истории/ литературы; 3. сам формат экскурсии в виде квеста!
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Е
В квесте-прогулке по Петроградке участвовали подростки. Быстро справились, все понравилось. Родители тоже довольны, дети с пользой провели время, узнали город и получили положительные эмоции!
Хотелось бы что-то с собой унести на память, хоть краткий буклет, где они были)
Хотелось бы что-то с собой унести на память, хоть краткий буклет, где они были)
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П
Настоящее свидание с Петроградкой! Наше второе знакомство с квестами автора и снова в восторге: взрослым — пища для ума, детям — веселые задачки, всем — прекрасные локации. Прошли на одном дыхании, без капли усталости. Обнимаем за такую любовь к району!
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В
Квест очень понравился! Необычная прогулка получилось. Увидели необычные места города.
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О
Очень понравилось экскурсия "Три острова, семь мифологий", проведенная Алексеем Ю. Сразу подкупило, что он не отказался провести её, несмотря на то, что нас было только двое, а заплатили мы как
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о
Очень понравилось экскурсия "Три острова, семь мифологий", проведенная Алексеем Ю. Сразу подкупило, что он не отказался провести её, несмотря на то, что нас было только двое, а заплатили мы как
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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