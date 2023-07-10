Очень понравилась экскурсия - интересная, объемная как по подаче информации, так и по времени (около 3 часов), экскурсовод - просто молодец! Узнал много нового об архитектуре старого Питера, теперь обращаю внимание на те моменты, которых раньше никогда бы не увидел. Всем советую посетить!