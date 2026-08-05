Мы разработали этот квест с искренней влюблённостью в остров и желанием с ней поделиться! В его основу легли годы жизни на Петроградке, легенды которые не гуглятся, и детали, которые замечают только те, кто смотрит иначе. Он ведёт туда, куда не забредают случайные туристы. Без гида, без спешки. Только вы и город. Что вас ожидает:

Вы сами находите входы, дворы и скрытые детали: книга только указывает направление.

Зайдёте в секретные дворы-колодцы, где температура падает на несколько градусов, шаги звучат иначе, а за аркой прячутся арт-объекты, которых нет в путеводителях.

В парадных найдёте дореволюционные розетки, напольные визитки, изразцовые печи и витражи, которые преображают свет. Научитесь с первого взгляда отличать готический витраж от зимнего.

Посветите УФ-фонариком на стену и увидите кристаллики шишимского мрамора, которого больше нет нигде в России.

Откроете для себя дом последнего эмира Бухары: легенды, тайны и 17-комнатная коммуналка, которая до сих пор живёт.

Найдёте башню, где могла бы жить местечковая Рапунцель, и узнаете, при чём тут Айболит.

Узнаете места съёмок Бодрова, Борисова, Певцова и просмотрите сцены по QR-кодам из книги.

Выпьете кофе под кронами банановых деревьев в закрытом дворе, который знают единицы. Когда дойдёте до последней точки, Петроградка станет вашей личной историей. Ваши знакомые, скорее всего, здесь уже были. Но не там, где побывали вы. Маршрут на выходные разбирают быстро. Бронируйте, если подходит дата. Важная информация:.

Выпьете кофе под кронами банановых деревьев в закрытом дворе, который знают единицы. Когда дойдёте до последней точки, Петроградка станет вашей личной историей. Ваши знакомые, скорее всего, здесь уже были. Но не там, где побывали вы. Маршрут на выходные разбирают быстро. Бронируйте, если подходит дата. Важная информация:.

• Выпьете кофе под кронами банановых деревьев в закрытом дворе, который знают единицы. Когда дойдёте до последней точки, Петроградка станет вашей личной историей. Ваши знакомые, скорее всего, здесь уже были. Но не там, где побывали вы. Маршрут на выходные разбирают быстро. Бронируйте, если подходит дата. Важная информация: