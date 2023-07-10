Пешеходная экскурсия по Васильевскому, Заячьему и Петроградскому островам
Добро пожаловать в удивительное приключение по знаменитым и малоизвестным уголкам трех островов Петербурга: Васильевскому, Заячьему и Петроградскому! Раскроем вместе исторические и мифологические тайны, затаившиеся в архитектурных деталях этих островов.
Ближайшие даты:
31
июл
июл
13
авг
авг
Что вас ожидает:
- Необычные доходные дома (фасады)
- Двор Духов
- Академия художеств
- Румянцевский сад
- Кунсткамера
- Биржа
- Стрелка ВО –
- Биржевой мост
- Петропавловка –
- Соборная мечеть
- Домик Петра –
- Петровская набережная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут путешествия:
- Васильевский остров всегда окружен ореолом таинственности, фасады его доходных домов полны мифологической символики, попробуем расшифровать эти тайны.
- Двор-колодец или Духов двор. В этих местах мы окунемся в атмосферу мистических легенд острова.
- Румянцевский сад — обнаружим скрытые скульптуры и архитектурные элементы, узнаем о богах и героях изображенных в этих произведениях и их связи с историей Петербурга.
- Кунсткамера, известный музей редких и странных явлений природы — здесь вы узнаете о мифологических существах, которые вдохновляли ученых и философов в прошлом.
- Биржа — символ финансовой мощи Петербурга. Вы узнаете о боге Меркурии, покровителе торговли и коммерции, и его влиянии на архитектуру этого здания.
- Стрелка Васильевского острова с мифологическими легендами и великолепным видом на Неву.
- Через Биржевой мост — в Петропавловскую крепость, один из символов города. Вы узнаете о мифологических аналогиях, которые можно обнаружить в архитектуре и деталях крепости.
- Соборная мечеть на Петроградской стороне. В этом прекрасном месте вы познакомитесь с мусульманской мифологией и ее влиянием на архитектуру мечети. Вы узнаете о религиозных и культурных аспектах, связанных с этим местом.
- Последняя точка нашего маршрута — домик Петра I и Петровская набережная. Здесь вы окунетесь в историю рождения города и узнаете о важности мифологических сюжетов в формировании культурного наследия Петербурга.
- Вас ждет незабываемое путешествие в мир мифологии и истории!
Организационные детали:
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
- Экскурсия начнется у метро «Василеостровская», а закончится около станции метро «Петроградская».
- Обязательно удобная одежда и обувь! Путешествуем пешком по улицам города.
- Пожалуйста, обратите внимание на то, что экскурсия имеет продолжительность более 3 часов, и решение о возможности участия детей в возрасте до 10 лет остается в вашей компетенции.
- Не забудьте телефон, чтобы поделиться эмоциями о прогулке в соцсетях. Готовность к приключениям приветствуется!
- В зависимости от погоды, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться.
- Место встречи.
- Начало экскурсии Станция метро "Василеостровская". Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: на выходе из М. Василеостровская у памятника КонкеЗавершение: ст. метро «Петрогградская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Это пешеходная экскурсия, мы будем много ходить: одевайтесь, пожалуйста, по погоде, наденьте комфортную для Вас обувь.
- Желательно оплатить/доплатить экскурсию на месте безналичным расчётом через терминал.
- У гида будет черный бейджик и черная табличка с надписью travelhead
- Не опаздывайте, пожалуйста. Лучше подойти за 5 минут до начала.
- Хорошей экскурсии!:)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
10 июля 2023
Все было чудесно. Спасибо огромное нашему гиду Алексею. Погрузил в историю любимого Питера с очень интересной стороны. Мы остались в восторге! Всем смело рекомендуем!
Д
Дмитрий
18 июня 2023
Очень понравилась экскурсия - интересная, объемная как по подаче информации, так и по времени (около 3 часов), экскурсовод - просто молодец! Узнал много нового об архитектуре старого Питера, теперь обращаю внимание на те моменты, которых раньше никогда бы не увидел. Всем советую посетить!
M
Moskalevaanastasia251
17 июня 2023
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