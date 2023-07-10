Три острова, семь мифологий. Петербург

Пешеходная экскурсия по Васильевскому, Заячьему и Петроградскому островам

4.4
3 отзыва
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Добро пожаловать в удивительное приключение по знаменитым и малоизвестным уголкам трех островов Петербурга: Васильевскому, Заячьему и Петроградскому! Раскроем вместе исторические и мифологические тайны, затаившиеся в архитектурных деталях этих островов.
Три острова, семь мифологий. Петербург
Три острова, семь мифологий. Петербург
Три острова, семь мифологий. Петербург
Три острова, семь мифологий. Петербург
Три острова, семь мифологий. Петербург
Три острова, семь мифологий. Петербург
Три острова, семь мифологий. Петербург
Ближайшие даты:
31
июл
13
авг

Что вас ожидает:

  • Необычные доходные дома (фасады)
  • Двор Духов
  • Академия художеств
  • Румянцевский сад
  • Кунсткамера
  • Биржа
  • Стрелка ВО –
  • Биржевой мост
  • Петропавловка –
  • Соборная мечеть
  • Домик Петра –
  • Петровская набережная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут путешествия:

  • Васильевский остров всегда окружен ореолом таинственности, фасады его доходных домов полны мифологической символики, попробуем расшифровать эти тайны.
  • Двор-колодец или Духов двор. В этих местах мы окунемся в атмосферу мистических легенд острова.
  • Румянцевский сад — обнаружим скрытые скульптуры и архитектурные элементы, узнаем о богах и героях изображенных в этих произведениях и их связи с историей Петербурга.
  • Кунсткамера, известный музей редких и странных явлений природы — здесь вы узнаете о мифологических существах, которые вдохновляли ученых и философов в прошлом.
  • Биржа — символ финансовой мощи Петербурга. Вы узнаете о боге Меркурии, покровителе торговли и коммерции, и его влиянии на архитектуру этого здания.
  • Стрелка Васильевского острова с мифологическими легендами и великолепным видом на Неву.
  • Через Биржевой мост — в Петропавловскую крепость, один из символов города. Вы узнаете о мифологических аналогиях, которые можно обнаружить в архитектуре и деталях крепости.
  • Соборная мечеть на Петроградской стороне. В этом прекрасном месте вы познакомитесь с мусульманской мифологией и ее влиянием на архитектуру мечети. Вы узнаете о религиозных и культурных аспектах, связанных с этим местом.
  • Последняя точка нашего маршрута — домик Петра I и Петровская набережная. Здесь вы окунетесь в историю рождения города и узнаете о важности мифологических сюжетов в формировании культурного наследия Петербурга.
  • Вас ждет незабываемое путешествие в мир мифологии и истории!

Организационные детали:

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
  • Экскурсия начнется у метро «Василеостровская», а закончится около станции метро «Петроградская».
  • Обязательно удобная одежда и обувь! Путешествуем пешком по улицам города.
  • Пожалуйста, обратите внимание на то, что экскурсия имеет продолжительность более 3 часов, и решение о возможности участия детей в возрасте до 10 лет остается в вашей компетенции.
  • Не забудьте телефон, чтобы поделиться эмоциями о прогулке в соцсетях. Готовность к приключениям приветствуется!
  • В зависимости от погоды, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться.
  • Место встречи.
  • Начало экскурсии Станция метро "Василеостровская". Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: на выходе из М. Василеостровская у памятника Конке
Завершение: ст. метро «Петрогградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Это пешеходная экскурсия, мы будем много ходить: одевайтесь, пожалуйста, по погоде, наденьте комфортную для Вас обувь.
  • Желательно оплатить/доплатить экскурсию на месте безналичным расчётом через терминал.
  • У гида будет черный бейджик и черная табличка с надписью travelhead
  • Не опаздывайте, пожалуйста. Лучше подойти за 5 минут до начала.
  • Хорошей экскурсии!:)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Е
10 июля 2023
Все было чудесно. Спасибо огромное нашему гиду Алексею. Погрузил в историю любимого Питера с очень интересной стороны. Мы остались в восторге! Всем смело рекомендуем!
Д
18 июня 2023
Очень понравилась экскурсия - интересная, объемная как по подаче информации, так и по времени (около 3 часов), экскурсовод - просто молодец! Узнал много нового об архитектуре старого Питера, теперь обращаю внимание на те моменты, которых раньше никогда бы не увидел. Всем советую посетить!
M
17 июня 2023

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