1 чел.
По популярности
Круиз
1 час 45 минут
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа 45 минут
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
1 час
По современному Петербургу - на ретроскутере
Начало: СТ.М. Крестовский остров
Расписание: По будням в 19:30. По выходным в 13:00, 15:00, 17:00
9 июня в 13:00
15 июня в 13:00
2 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Развлечения и увлечения русской аристократии
Узнать, как отдыхали и во что играли дворяне, когда не было ни интернета, ни телевидения
Начало: На площади Искусств
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Лахта-центр, Севкабель-порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Полет над Петербургом на легком самолете
Насладиться панорамами города с высоты и получить новый невероятный опыт
Начало: На аэродроме Сельцо, или Кронштадт
29 июня в 12:00
30 июня в 12:00
16 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
Начало: В районе метро Адмиралтейская
11 июня в 19:00
12 июня в 10:00
12 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
1 600₽ за человека
Билет на борт
2 часа 9 минут
Круиз Впечатлений с выходом в Финский залив и к Крестовскому острову
Начало: Адмиралтейская наб., д. 10
Расписание: Ежедневно в 11:15,13:30,15:45.
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
от 1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 мая 2024Мария умница, любую тему поддержит, знания на высшем уровне, чувствует, что интересует людей и развивает эту тему и направление. Конечно, рекомендуем всем друзьям и любителям путешествий! Мария, мы в Вас влюбились!
- ААнжелика29 мая 2024Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.
- ДДмитрий28 мая 2024Хорошая экскурсия под звуки саксофона, гид интересно рассказывает. Одно не довольство. Если замерз, то пледы не выдают, а продают.
- ААлександра23 мая 2024Спасибо огромное Александру за чудесную прогулку! Все было великолепно. Александр рассказал много интересного, показал яхту и позволил поучаствовать в управлении! Повезло с погодой, было очень красиво, романтично! Однозначно рекомендуем, не пожалеете!
- ЮЮлия16 мая 2024В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая штука. Тем и ценно.
- ССветлана16 мая 2024Уже вторая экскурсия с Марией - и опять замечательная)) Старина и современность, дачи Каменного острова и новостройки Петровского, Финский залив
- ААнтон15 мая 2024Ну прям очень понравилось, всё очень с душой, комфортно, сервис прям наилучший. И досуг предоставили и было время просто пообщаться своей компанией
- РРуфина9 мая 2024Несомненно, одна из лучших экскурсий в Петербурге. Для любителей современного искусства и современной урбанистической среды.
- ммилена1 мая 2024мы были на экскурсии семьей и остались в полном восторге,что можно так нетривиально и интересно отметить день рождения, провести время
- ООльга21 апреля 2024Ольга, рада была познакомиться и огромное Вам спасибо за экскурсию. В Санкт-Петербурге я не в первый раз, но сегодня я
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Крестовский остров»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Крестовский остров" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 400 до 16 900. Туристы уже оставили гидам 1125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Крестовский остров», 1125 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август