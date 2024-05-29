Крестовский остров – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 15 экскурсий в категории «Крестовский остров» в Санкт-Петербурге, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Круиз
1 час 45 минут
337 отзывов
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800 за человека
Северные острова Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
130 отзывов
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000 за всё до 3 чел.
Северные острова, каналы и развод мостов
Групповая
2 часа 45 минут
504 отзыва
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000 за человека
Романтическая прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 12 500 за всё до 2 чел.
По современному Петербургу - на ретроскутере
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
1 час
1 отзыв
По современному Петербургу - на ретроскутере
Начало: СТ.М. Крестовский остров
Расписание: По будням в 19:30. По выходным в 13:00, 15:00, 17:00
9 июня в 13:00
15 июня в 13:00
2 800 за человека
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 400 за человека
Развлечения и увлечения русской аристократии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Развлечения и увлечения русской аристократии
Узнать, как отдыхали и во что играли дворяне, когда не было ни интернета, ни телевидения
Начало: На площади Искусств
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
На катере - по Финскому заливу и центру города
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600 за всё до 7 чел.
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Лахта-центр, Севкабель-порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
2 400 за человека
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Полет над Петербургом на легком самолете
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Полет над Петербургом на легком самолете
Насладиться панорамами города с высоты и получить новый невероятный опыт
Начало: На аэродроме Сельцо, или Кронштадт
29 июня в 12:00
30 июня в 12:00
16 900 за всё до 3 чел.
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
27 отзывов
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
Начало: В районе метро Адмиралтейская
11 июня в 19:00
12 июня в 10:00
12 700 за всё до 8 чел.
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
1 600 за человека
Круиз Впечатлений с выходом в Финский залив и к Крестовскому острову
Билет на борт
2 часа 9 минут
Круиз Впечатлений с выходом в Финский залив и к Крестовскому острову
Начало: Адмиралтейская наб., д. 10
Расписание: Ежедневно в 11:15,13:30,15:45.
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
от 1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Северные острова Петербурга на авто
    Мария умница, любую тему поддержит, знания на высшем уровне, чувствует, что интересует людей и развивает эту тему и направление. Конечно, рекомендуем всем друзьям и любителям путешествий! Мария, мы в Вас влюбились!
  • А
    Анжелика
    29 мая 2024
    Северные острова, каналы и развод мостов
    Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.
  • Д
    Дмитрий
    28 мая 2024
    Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
    Хорошая экскурсия под звуки саксофона, гид интересно рассказывает. Одно не довольство. Если замерз, то пледы не выдают, а продают.
  • А
    Александра
    23 мая 2024
    Романтическая прогулка на парусной яхте
    Спасибо огромное Александру за чудесную прогулку! Все было великолепно. Александр рассказал много интересного, показал яхту и позволил поучаствовать в управлении! Повезло с погодой, было очень красиво, романтично! Однозначно рекомендуем, не пожалеете!
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Северные острова Петербурга на авто
    В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая штука. Тем и ценно.
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    Так вот, если хотите посмотреть на красоты Питера глазами влюбленного в свой город и в свое дело профессионала, да еще и в лице очаровательной Марии, то вам сюда! Кажется, что нет темы и вопроса, на который Мария не смогла бы ответить и рассказать. Не хватает отведенного времени. И это при том, что всю экскурсию Мария проводит находясь за рулем своего комфортабельного автомобиля. Такого Питера мы еще не видели! Хотите прекрасных впечатлений надолго? Обращайтесь к Марии!!! Мария, огромное Вам спасибо за незабываемые почти 4 часа!!!

    В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Северные острова Петербурга на авто
    Уже вторая экскурсия с Марией - и опять замечательная)) Старина и современность, дачи Каменного острова и новостройки Петровского, Финский залив
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    и парки - всё это и многое-многое другое ждёт вас. Мария - эрудированный и внимательный гид, мечта любого экскурсанта. Поездка была интересной, комфортной и, надеюсь, не последней)

  • А
    Антон
    15 мая 2024
    Романтическая прогулка на парусной яхте
    Ну прям очень понравилось, всё очень с душой, комфортно, сервис прям наилучший. И досуг предоставили и было время просто пообщаться своей компанией
  • Р
    Руфина
    9 мая 2024
    Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
    Несомненно, одна из лучших экскурсий в Петербурге. Для любителей современного искусства и современной урбанистической среды.
  • м
    милена
    1 мая 2024
    Развлечения и увлечения русской аристократии
    мы были на экскурсии семьей и остались в полном восторге,что можно так нетривиально и интересно отметить день рождения, провести время
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    с близкими и оторваться от обыденности. очень рады знакомству с ольгой-великолепная подача материала, стиль,темп культура речи-а кроме того,она прекрасный,уверенный водитель,что тоже не мало важно. она показала нам не самые открыточные места(по нашей просьбе,т к мы не приезжие)-это расширило кругозор и было приятное с полезным. огромное спасибо и хотим продолжить!

  • О
    Ольга
    21 апреля 2024
    Развлечения и увлечения русской аристократии
    Ольга, рада была познакомиться и огромное Вам спасибо за экскурсию. В Санкт-Петербурге я не в первый раз, но сегодня я
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    увидела совершенно новые места. Они сказочные. Крестовый остров, Каменный, Елагин… Погода порадовала, был духовой оркестр и конечно же увлекательный рассказ об увлечениях аристократии. Гид глубоко погружен в данную тему, очень правильная речь, приятная интонация. Ни один мой вопрос не отстался без внимания и ответа. Экскурсия была часть на автомобиле и часть пешей. Я от души рекомендую гида и данную оригинальную авторскую экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Крестовский остров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
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  1. Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
  2. Северные острова Петербурга на авто
  3. Северные острова, каналы и развод мостов
  4. Романтическая прогулка на парусной яхте
  5. По современному Петербургу - на ретроскутере
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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