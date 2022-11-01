Зимние истории дворцов Петербурга

Ваша новогодняя история начинается! В коротком

Ваша новогодняя история начинается! В коротком, но насыщенном туре вас ожидает встреча Нового года, посещение дворцов Петербурга, знакомство с зимними праздниками и увлекательная поездка в Гатчину.

Изюминкой станет экскурсия в театр-макет «Петровская Акватория», где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января.
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Ближайшие даты:
31
дек

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Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночь

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (цены уточнять)

  • 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке).Групповой трансфер.
  • 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:

  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Yes на Марата».
  • 13:15 Встреча на пл. Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада Александринского театрадля гостей из отелей «IZZZI у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга.

Трансфер в гостиницы.

18:00-18:30 Свободное время.

Дополнительно (заказывать заранее):

  • Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
  • 22:00 – 02:30 Автобусное путешествие «Волшебство новогодней ночи».
    Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.

Стоимость: взрослые – 2 300 руб. , школьники, студенты, пенсионеры – 2 000 руб. , дети до 6-ти лет – бесплатно.

Прибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночьПрибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночьПрибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночьПрибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночьПрибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночь
2 день

Экскурсия "Зимние праздники" - театр-макет "Петровская Акватория"

Поздний завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы во второй половине дня.

Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

14:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января. В конце Вас ждёт небольшой подарок.

Трансфер в гостиницы.

19:00 Окончание программы.

Дополнительно:

20:00 – 23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург». Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей.

Стоимость: Цены уточнять (при наборе группы от 15 чел.).

Экскурсия "Зимние праздники" - театр-макет "Петровская Акватория"Экскурсия "Зимние праздники" - театр-макет "Петровская Акватория"Экскурсия "Зимние праздники" - театр-макет "Петровская Акватория"
3 день

Поездка в Гатчину

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Гатчину. «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

16:00 – 17:00 Окончание программы у метро «пл. Восстания» на Невском пр. (Московский вокзал).

Поездка в ГатчинуПоездка в ГатчинуПоездка в ГатчинуПоездка в ГатчинуПоездка в ГатчинуПоездка в Гатчину

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Апарт-отель Yes на Марата. Без завтрака или ланч-бокс (на выбор)

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный (Без завтрака)Стандартный (Ланч-бокс)Стандартный (накрытие)
31.12.22 11 05010 05015 75012 25011 25017 05012 25011 25017 050

IZZZI у Гостиного Двора 3*. Завтрак «шведский стол»

Дата заездовОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью Взрослый
СмартКомфорт
31.12.2217 55012 45013 75012 35020 05013 750

А-отель Фонтанка 3*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный
31.12.229 2509 25011 550

Азимут 4*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью Взрослый
Смарт стандарт
31.12.2210 05012 25010 050
  • Скидка детям до 15 лет (0-16): 600 руб.
  • Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 100 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель YES на Марата

2 ночи

Апарт-отель «LEVEL YES на Марата» расположены в Санкт-Петербурге, в 1,6 км от музея Фаберже и в 1,8 км от музея Анны Ахматовой. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, кондиционер, ресторан и общий лаундж. На территории обустроена частная парковка.

В числе удобств — телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, феном и тапочками. В распоряжении гостей кухня с микроволновой печью, холодильником, плитой и чайником.

Апарт-отель YES на МаратаАпарт-отель YES на МаратаАпарт-отель YES на МаратаАпарт-отель YES на МаратаАпарт-отель YES на Марата

IZZZI у Гостиного двора 3*

2 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.

Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.

По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».

IZZZI у Гостиного двора 3*IZZZI у Гостиного двора 3*IZZZI у Гостиного двора 3*IZZZI у Гостиного двора 3*IZZZI у Гостиного двора 3*IZZZI у Гостиного двора 3*

А-отель Фонтанка 3*

2 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.

Утром для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

А-отель Фонтанка 3*А-отель Фонтанка 3*А-отель Фонтанка 3*А-отель Фонтанка 3*А-отель Фонтанка 3*А-отель Фонтанка 3*А-отель Фонтанка 3*

Азимут 4*

2 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки (завтраки в зависимости от размещения и кроме первого дня)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтраки в зависимости от размещения и кроме первого дня
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Праздничный Новогодний банкет в гостинице
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Как я найду гида?

Гид будет встречать группу в гостинице с табличкой «Зимние истории дворцов Петербурга». Время и место встречи указано в программе.

Могут ли меня встретить в аэропорту или на ж/д и отвезти в гостиницу?

Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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