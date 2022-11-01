Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (цены уточнять)
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга.
Трансфер в гостиницы.
18:00-18:30 Свободное время.
Дополнительно (заказывать заранее):
Стоимость: взрослые – 2 300 руб. , школьники, студенты, пенсионеры – 2 000 руб. , дети до 6-ти лет – бесплатно.
Поздний завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы во второй половине дня.
Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
14:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января. В конце Вас ждёт небольшой подарок.
Трансфер в гостиницы.
19:00 Окончание программы.
Дополнительно:
20:00 – 23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург». Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей.
Стоимость: Цены уточнять (при наборе группы от 15 чел.).
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Гатчину. «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
16:00 – 17:00 Окончание программы у метро «пл. Восстания» на Невском пр. (Московский вокзал).
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Апарт-отель Yes на Марата. Без завтрака или ланч-бокс (на выбор)
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный (Без завтрака)
|Стандартный (Ланч-бокс)
|Стандартный (накрытие)
|31.12.22
|11 050
|10 050
|15 750
|12 250
|11 250
|17 050
|12 250
|11 250
|17 050
IZZZI у Гостиного Двора 3*. Завтрак «шведский стол»
|Дата заездов
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Смарт
|Комфорт
|31.12.22
|17 550
|12 450
|13 750
|12 350
|20 050
|13 750
А-отель Фонтанка 3*. Завтрак «шведский стол»
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|31.12.22
|9 250
|9 250
|11 550
Азимут 4*. Завтрак «шведский стол»
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Смарт стандарт
|31.12.22
|10 050
|12 250
|10 050
Апарт-отель «LEVEL YES на Марата» расположены в Санкт-Петербурге, в 1,6 км от музея Фаберже и в 1,8 км от музея Анны Ахматовой. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, кондиционер, ресторан и общий лаундж. На территории обустроена частная парковка.
В числе удобств — телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, феном и тапочками. В распоряжении гостей кухня с микроволновой печью, холодильником, плитой и чайником.
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.
Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.
Утром для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Гид будет встречать группу в гостинице с табличкой «Зимние истории дворцов Петербурга». Время и место встречи указано в программе.
Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)