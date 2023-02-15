Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа

Приглашаем в увлекательное путешествие по самому красивому городу России

5
3 отзыва
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Приглашаем в увлекательное путешествие по самому красивому городу России — Санкт-Петербургу! Познакомимся с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек. Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в зимний Петербург. Сокращенная программа
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Кронштадт
Кронштадт
Познакомимся с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда полюбуемся панорамой Финского залива и увидим знаменитые форты
Роскошь дворцов
Роскошь дворцов
Восхитимся роскошью убранства Большого зала в Царском Селе
Свободное время
Свободное время
У Вас будет возможность самостоятельно отправится на изучение прекрасного города и посетить интересующие места

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободный день

Самостоятельный заезд.

Размещение в гостинице после 14:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Заезд. Свободный деньЗаезд. Свободный деньЗаезд. Свободный деньЗаезд. Свободный день
2 день

Обзорная экскурсия по Петербургу

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга:

  • Дворцовой набережной,
  • Адмиралтейства,
  • Стрелки Васильевского острова,
  • Медного всадника.

Посещение Кунсткамеры.

Вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Петра Великого – коллекцию анатомических редкостей и аномалий.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Обзорная экскурсия по ПетербургуОбзорная экскурсия по ПетербургуОбзорная экскурсия по ПетербургуОбзорная экскурсия по Петербургу
3 день

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца — блестящего творения Ф. Б. Растрелли.

Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаЗагородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаЗагородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаЗагородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
4 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Загородная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите:

  • памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта,
  • дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова,
  • петровский корабельный док,
  • знаменитый Кронштадтский футшток,
  • Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕПЕРИОД

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

16.01-17.03102051020513845221026003900

КИРОЧНАЯ Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

16.01-17.03116701167016870299033805070

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

16.01-17.03124451184519985377037705460

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* Делакс НЕВА

Завтрак шведский стол

16.01-17.03189201362033220715071508840

МОСКВА 4* Стандарт

Завтрак шведский стол

16.01-17.03119451254517405312035105460

Скидка на ребенка до 16 лет — 600 руб.

Цена тура без проживания, без питания — 5450 руб.

Варианты проживания

Кирочная

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

МОСКВА 4

4 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4

Отель «Санкт-Петербург» 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице 4 суток (при выборе тарифа с проживанием)
  • Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 фев 2023
Тур "Путешествие в зимний Петербург". Впечатления самые лучшие.
Спасибо организаторам за быстроту оформления тура, за чёткость, надёжность.
Респект Ольге Фёдоровне: прекрасный человек и, думается, один из лучших гидов Санкт-Петербурга.
Отдельное" Спасибо" администраторам гостиницы на Кирочной: чуткие, внимательные, отзывчивые.
Всё понравилось! Спасибо!!!
А
12 янв 2023
Все прошло отлично, большое спасибо!
Ю
9 янв 2023
Браво, самые хорошие впечатления, интересные гиды, хороший трансфер, иногда на экскурсиях попадались интересные сувенирные магазины, немного не хватало времени, так как все поминутно рассчитано.
Понравилось все!

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