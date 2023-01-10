Зимний Петербург
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Программа тура по дням
31 декабря. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
- 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
11:30–13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
14:00 Свободное время в центре города.
Дополнительно: 14:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Стоимость: взрослый — 1000 руб., школьник, пенсионер — 700 руб.
16:00 Трансфер в гостиницы (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).
17:00–17:30 Окончание программы.
Дополнительно (заказывать заранее):
- Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
- 21:30–02:30 Автобусное путешествие «Встречаем Новый год в Петербурге». Стоимость: взрослые — 2400 руб., школьники, студенты, пенсионеры — 2100 руб., дети до 6 лет — бесплатно.
1 января. Свободный день
Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день
2 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в гостинице после ночлега. Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
- 11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 11:20 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
Трансфер в гостиницы до 20:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).
3 января. Свободный день
Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день
4 января. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
- 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Осмотр городских достопримечательностей: Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник. Знакомство с историей Санкт-Петербурга и главными символами города.
14:30 Свободное время в центре города.
Дополнительно: 14:30 Экскурсия в Исаакиевский собор — кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга. Стоимость: взрослый — 450 руб., школьник, пенсионер — 200 руб.
15:30 Трансфер по гостиницам до 16:30–17:00.
5 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Вало».
11:30–13:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
13:00 Большой Петергофский дворец
16:30 Возвращение в центр города.
Трансфер по гостиницам до 18:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).
6 января. Свободный день
Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день
7 января. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
- 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
11:30–13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
14:00 Свободное время в центре города.
Дополнительно: 14:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Стоимость: взрослый — 1000 руб., школьник, пенсионер — 700 руб.
16:00 Трансфер в гостиницы (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).
17:00–17:30 Окончание программы.
Дополнительно (заказывать заранее):
- Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
- 21:30–02:30 Автобусное путешествие «Встречаем Новый год в Петербурге». Стоимость: взрослые — 2400 руб., школьники, студенты, пенсионеры — 2100 руб., дети до 6 лет — бесплатно.
8 января. Свободный день
Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Экскурсионный пакет без проживания (3 дня) — 3650 руб.
Стоимость тура на 1 человека в период 31.12.23–08.01.24 в зависимости от размещения, руб:
Арт Нуво Палас 4*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|31.12.2023–06.01.2024
|6950
|9450
|7550
|7350
|10150
Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. + доп. кр.)
|Одноместный
|Мансарда
|Комфорт
|30.12.23–01.01.24
|7450
|10150
|7850
|7450
|10950
|02.01.24
|7450
|10150
|7950
|7550
|11200
|03.01.24–06.01.24
|7450
|10150
|8050
|7650
|11450
Парк Инн Прибалтийская 4*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + доп. кр.)
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + д. к. реб. 0-6)
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + д. к. реб. 6-13)
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + доп. кр.)
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + д. к. реб. 0-6)
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + д. к. реб. 6-13)
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Супериор
|30.12.23
|6950
|6850
|6150
|6550
|8150
|7500
|7250
|6650
|6950
|9450
|31.12.23
|7550
|7250
|6600
|6950
|9400
|8500
|7900
|7250
|7550
|11300
|01.01.24-06.01.24
|8150
|7650
|7050
|7350
|10650
|9450
|8550
|7850
|8150
|13150
Москва 4*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + доп. кр.) Взрослый
|Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|30.12.23
|7550
|7650
|10650
|8450
|8200
|12450
|31.12.23–06.01.24
|8050
|8150
|11650
|8950
|8650
|13450
Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. + доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. + д. к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. + доп. кр.)
|Трёхместный
(2 осн. + д. к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Стандартный с видом на Город
|Стандартный с видом на Неву
|30.12.23–06.01.24
|11850
|10750
|10350
|18650
|12450
|11150
|10750
|19950
Ярд Резиденс4*. Завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. Из этого отеля вы самостоятельно подходите к месту начала экскурсии (в 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*).
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. + доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия (быв. Стандарт)
|30.12.23–06.01.24
|9350
|14550
|9650
|15350
|10050
|9350
|16050
Кравт Невский 4* (Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Из этого отеля вы самостоятельно подходите к месту начала экскурсии (в 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*).
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|Люкс Семейный
|30.12.23
|11900
|17950
|19400
|31.12.23–04.01.24
|13650
|21450
|21150
|05.01.24
|11900
|17950
|19400
|06.01.24
|10150
|14450
|17650
Расчетный час в гостиницах — 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Скидка детям до 16 лет — 200 руб.
Варианты проживания
Арт Нуво Палас 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Парк Инн Прибалтийская 4
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Ярд Резиденс 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км). Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала и Дворцовой площади составляет соответственно 4,4 км и 4,5 км.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Ривер Палас Отель 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
Арт Деко Невский 4
Отель находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, стойка регистрации работает круглосуточно, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Кравт Невский 4
Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей спа, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.
Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.
При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.
Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.
В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,1 км, до Московского ж/д вокзала — 1,2 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки после ночлега, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Завтрак в первый день тура
- Обеды и ужины
- Праздничный Новогодний банкет в гостинице
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно (бронируется заранее)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Какие расчетные часы в гостинице?
Гарантированное заселение после 14:00. Выезд до 12:00.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможно ли изменение программы?
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- Как я найду гида?
Гид будет встречать группу в гостинице с табличкой «Петербург ЛАЙТ». Время и место встречи указано в программе и зависит от определенного дня.
- Могут ли меня встретить в аэропорту или на ж/д и отвезти в гостиницу?
Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)
- Можно ли в тур с животными?
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Сам тур был очень интересным. Осталось большое желание повторить путешествияе.
Спасибо Вам большое.