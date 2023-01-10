3 день

2 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в гостинице после ночлега. Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Вало» .

Отъезд от гостиницы . 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский» .

Отъезд от гостиницы . 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

Отъезд от гостиницы (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»). 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»

Отъезд от гостиницы 11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»

Отъезд от гостиницы 11:20 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

Трансфер в гостиницы до 20:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).