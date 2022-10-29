Символы Петербурга. Тур на зимние праздники

Вас ждёт знакомство с самыми известными памятниками и архитектурными ансамблями Северной столицы

Вас ждёт знакомство с самыми известными памятниками и архитектурными ансамблями Северной столицы: «Медный всадник» и Стрелка Васильевского острова, Невский проспект и Петропавловская крепость.

Вас также встретят ангелы, львы и античные герои, что означают все эти фигуры, украшающие фасады петербургских домов, дворцов, храмов? Об этом вы узнаете, став участником нашего рождественского тура.
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает 🤩

Знакомство с символами города
Знакомство с символами города
Вы познакомитесь с хранителями Санкт-Петербурга, которые оберегают город с первых дней его жизни
Рождественская атмосфера
Рождественская атмосфера
Заснеженный Исаакиевский собор, невероятной красоты Эрмитаж и Дворцовая площадь, весь город блистает огнями – вы сможете окунуться в эту сказку наяву
Архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга
Архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга
Вы увидите все самые главные красоты города: набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты и храмы, всё самое красивое и известное ждёт вас!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Начало знакомства с городом

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: цены уточнять, бронируется заранее).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.

13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).

13:50 Отъезд от гостиницы «Ибис».

14:15 Встреча на пл. Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада Александринского театра для гостей из отеля «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Ангелы над городом», во время которой вы увидите скульптурные изображения небесных стражей, берегущих Петербург.

Ангел с крестом – символ мира. Такие ангелы осеняют Петербург с первых лет его жизни.

Первый ангел, появившийся над городом, – на шпиле колокольни Петропавловского собора.

Главную площадь Петербурга оберегает ангел Александровской колонны, а на Невский проспект смотрит страж Петрикирхе.

Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году.

Здесь впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система.

Экскурсия в Петропавловский собор – усыпальницу российских императоров.

Трансфер в гостиницы.

19:30-20:00 Окончание программы.

Прибытие в Санкт-Петербург. Начало знакомства с городомПрибытие в Санкт-Петербург. Начало знакомства с городомПрибытие в Санкт-Петербург. Начало знакомства с городомПрибытие в Санкт-Петербург. Начало знакомства с городом
2 день

Экскурсия «Герои античных легенд и Петербург». Эрмитаж

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:30-12:15 Автобусно-пешеходная экскурсия «Герои античных легенд и Петербург».

Благодаря этой экскурсии вы вспомните античные легенды, научитесь по скульптуре узнавать назначение зданий, почувствуете связь античных времён с современностью.

13:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, который хранит в своем собрании около трёх миллионов экспонатов, в том числе – памятники Древней Греции и Рима.

С Дворцовой площади можно увидеть ещё один символ Петербурга – кораблик на шпиле Адмиралтейства.

16:00 Трансфер в гостиницы.

20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (оплачивается дополнительно).

Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей.

Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной – где здесь грань между мистикой и реальностью?

Экскурсия «Герои античных легенд и Петербург». ЭрмитажЭкскурсия «Герои античных легенд и Петербург». ЭрмитажЭкскурсия «Герои античных легенд и Петербург». ЭрмитажЭкскурсия «Герои античных легенд и Петербург». Эрмитаж
3 день

Царское Село и Екатерининский дворец. Дополнительные программы на выбор

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца — великолепного образца русского барокко, радующего нас восстановленной Янтарной комнатой и рассказывающего о жизни своих венценосных владельцев.

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением дворца, созданного для семьи будущего императора Павла I (оплачивается дополнительно, организуется при группе от 15 человек).

Интерьеры дворца, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.

Трансфер в гостиницы. Окончание программы зависит от времени прохождения во Дворец.

Посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (оплачивается дополнительно).

Царское Село и Екатерининский дворец. Дополнительные программы на выборЦарское Село и Екатерининский дворец. Дополнительные программы на выборЦарское Село и Екатерининский дворец. Дополнительные программы на выборЦарское Село и Екатерининский дворец. Дополнительные программы на выборЦарское Село и Екатерининский дворец. Дополнительные программы на выбор
4 день

Экскурсия «Львы стерегут город». Русский музей

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00 Автобусная экскурсия «Львы стерегут город».

Львы – это негласный символ Санкт-Петербурга. Бесстрашные стражи города, бронзовые и каменные хищники воплощают всю его грациозность и мощь.

Полюбуемся ими на петербургских набережных и площадях, в парках и у парадных резиденций.

13:00 Экскурсия в Русский музей, где вы узнаете о развитии русского искусства с древнейших времён до начала XX века, увидите картины великих художников: К. Брюллова, И. Айвазовского, В. Сурикова, В. Васнецова, И. Репина, А. Куинджи и др.

16:00-17:00 Окончание программы в гостинице.

Экскурсия «Львы стерегут город». Русский музейЭкскурсия «Львы стерегут город». Русский музейЭкскурсия «Львы стерегут город». Русский музейЭкскурсия «Львы стерегут город». Русский музей
5 день

Завершающий день. Экскурсия по мостам Северной столицы

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00-13:00 Автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами».

Мосты – одни из самых любимых символов Петербурга.

Экскурсия знакомит с мостами, оградами и фонарями, которые составляют единый архитектурный ансамбль мостов.

Узнаете, что такое цветные мосты, какой из них самый широкий, а под каким никогда не было воды, какой мост популярен у влюбленных, а какой чаще изображают на открытках.

13:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с программой «Новый год в Петровской акватории»– новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.

В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

15:00 Окончание программы в центре города на Московском вокзале. Свободное время.

Отправление в аэропорт или на вокзал самостоятельно.

Завершающий день. Экскурсия по мостам Северной столицыЗавершающий день. Экскурсия по мостам Северной столицыЗавершающий день. Экскурсия по мостам Северной столицыЗавершающий день. Экскурсия по мостам Северной столицы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

А-отель «Фонтанка» 3*

Категория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 основных места + доп. кровать)
Смарт стандарт19 85015 25015 250

Отель «Азимут» 4*

Категория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиДвухместный с двуспальной кроватью
Стандарт21 25016 85016 850

Отель «Ибис» 3*

Категория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиДвухместный с двуспальной кроватью
Стандарт29 85020 85020 850

Отель «Izzzi у Гостиного Двора» 3*

Категория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиДвухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 основных места + доп. кровать)
Смарт31 85021 650
Комфорт36 85024 25021 450

Во всех вариантах проживания включен завтрак (шведский стол).

Экскурсионный пакет без проживания: 9250 руб.

Варианты проживания

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3*

4 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3*Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3*Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3*Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3*Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3*Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3*

Отель «Азимут Сити» 4*

4 ночи

AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург расположен на набережной реки Фонтанки всего в 2-х остановках метро от центра города. Здание отеля является самым высоким в исторической части Санкт-Петербурга.

Из каждого номера открывается незабываемый панорамный вид на главные достопримечательности северной столицы. Светлые уютные номера выполнены в концепции SMART и оборудованы всем, что может потребоваться современному гостю для комфортного сна и для продуктивной работы.

К услугам гостей фитнес-центр, салон красоты, банкоматы, консьерж служба. На всей территории отеля бесплатный Wi-Fi. Поездка до Дворцовой площади займет 15 минут, до аэропорта Пулково – 30 минут.

Отель «Азимут Сити» 4*Отель «Азимут Сити» 4*Отель «Азимут Сити» 4*Отель «Азимут Сити» 4*Отель «Азимут Сити» 4*Отель «Азимут Сити» 4*Отель «Азимут Сити» 4*

Отель «Ибис» 3*

4 ночи

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Отель «Ибис» 3*Отель «Ибис» 3*Отель «Ибис» 3*Отель «Ибис» 3*Отель «Ибис» 3*Отель «Ибис» 3*Отель «Ибис» 3*

Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3*

4 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней.

В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.

В отеле «IZZZI у Гостиного двора» обустроена детская игровая площадка. Поблизости находятся такие достопримечательности, как Государственный Русский музей, Дворцовая площадь и Летний сад. Расстояние от отеля «IZZZI у Гостиного двора» до международного аэропорта Пулково составляет 22 км.

Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3*Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3*Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3*Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3*Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3*Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3*Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3*Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3*Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3*Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • детям до 13 лет (включительно) – 1600 руб.;
  • детям с 14 до 16 лет – 400 руб;
  • студентам (Российских государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) – 300 руб.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий составляет:

  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» – взрослый 850 руб., детский 750 руб.;
  • Автобусная экскурсия в Павловск – взрослый 900 руб., детский 700 руб.;
  • Посещение Океанариума – взрослый 800 руб, детский 600 руб., пенсионерам 400 руб.
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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