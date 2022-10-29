Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: цены уточнять, бронируется заранее).
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.
13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
13:50 Отъезд от гостиницы «Ибис».
14:15 Встреча на пл. Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада Александринского театра для гостей из отеля «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия «Ангелы над городом», во время которой вы увидите скульптурные изображения небесных стражей, берегущих Петербург.
Ангел с крестом – символ мира. Такие ангелы осеняют Петербург с первых лет его жизни.
Первый ангел, появившийся над городом, – на шпиле колокольни Петропавловского собора.
Главную площадь Петербурга оберегает ангел Александровской колонны, а на Невский проспект смотрит страж Петрикирхе.
Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году.
Здесь впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система.
Экскурсия в Петропавловский собор – усыпальницу российских императоров.
Трансфер в гостиницы.
19:30-20:00 Окончание программы.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:30-12:15 Автобусно-пешеходная экскурсия «Герои античных легенд и Петербург».
Благодаря этой экскурсии вы вспомните античные легенды, научитесь по скульптуре узнавать назначение зданий, почувствуете связь античных времён с современностью.
13:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, который хранит в своем собрании около трёх миллионов экспонатов, в том числе – памятники Древней Греции и Рима.
С Дворцовой площади можно увидеть ещё один символ Петербурга – кораблик на шпиле Адмиралтейства.
16:00 Трансфер в гостиницы.
20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (оплачивается дополнительно).
Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей.
Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной – где здесь грань между мистикой и реальностью?
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца — великолепного образца русского барокко, радующего нас восстановленной Янтарной комнатой и рассказывающего о жизни своих венценосных владельцев.
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением дворца, созданного для семьи будущего императора Павла I (оплачивается дополнительно, организуется при группе от 15 человек).
Интерьеры дворца, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
Трансфер в гостиницы. Окончание программы зависит от времени прохождения во Дворец.
Посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (оплачивается дополнительно).
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусная экскурсия «Львы стерегут город».
Львы – это негласный символ Санкт-Петербурга. Бесстрашные стражи города, бронзовые и каменные хищники воплощают всю его грациозность и мощь.
Полюбуемся ими на петербургских набережных и площадях, в парках и у парадных резиденций.
13:00 Экскурсия в Русский музей, где вы узнаете о развитии русского искусства с древнейших времён до начала XX века, увидите картины великих художников: К. Брюллова, И. Айвазовского, В. Сурикова, В. Васнецова, И. Репина, А. Куинджи и др.
16:00-17:00 Окончание программы в гостинице.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00-13:00 Автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами».
Мосты – одни из самых любимых символов Петербурга.
Экскурсия знакомит с мостами, оградами и фонарями, которые составляют единый архитектурный ансамбль мостов.
Узнаете, что такое цветные мосты, какой из них самый широкий, а под каким никогда не было воды, какой мост популярен у влюбленных, а какой чаще изображают на открытках.
13:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с программой «Новый год в Петровской акватории»– новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.
В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.
15:00 Окончание программы в центре города на Московском вокзале. Свободное время.
Отправление в аэропорт или на вокзал самостоятельно.
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
А-отель «Фонтанка» 3*
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 основных места + доп. кровать)
|Смарт стандарт
|19 850
|15 250
|15 250
Отель «Азимут» 4*
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандарт
|21 250
|16 850
|16 850
Отель «Ибис» 3*
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандарт
|29 850
|20 850
|20 850
Отель «Izzzi у Гостиного Двора» 3*
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 основных места + доп. кровать)
|Смарт
|31 850
|–
|21 650
|–
|Комфорт
|36 850
|24 250
|–
|21 450
Во всех вариантах проживания включен завтрак (шведский стол).
Экскурсионный пакет без проживания: 9250 руб.
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург расположен на набережной реки Фонтанки всего в 2-х остановках метро от центра города. Здание отеля является самым высоким в исторической части Санкт-Петербурга.
Из каждого номера открывается незабываемый панорамный вид на главные достопримечательности северной столицы. Светлые уютные номера выполнены в концепции SMART и оборудованы всем, что может потребоваться современному гостю для комфортного сна и для продуктивной работы.
К услугам гостей фитнес-центр, салон красоты, банкоматы, консьерж служба. На всей территории отеля бесплатный Wi-Fi. Поездка до Дворцовой площади займет 15 минут, до аэропорта Пулково – 30 минут.
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней.
В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
В отеле «IZZZI у Гостиного двора» обустроена детская игровая площадка. Поблизости находятся такие достопримечательности, как Государственный Русский музей, Дворцовая площадь и Летний сад. Расстояние от отеля «IZZZI у Гостиного двора» до международного аэропорта Пулково составляет 22 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, скидки предоставляются:
Стоимость дополнительных экскурсий составляет:
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.