1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Начало знакомства с городом

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: цены уточнять, бронируется заранее).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.

13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).

13:50 Отъезд от гостиницы «Ибис».

14:15 Встреча на пл. Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада Александринского театра для гостей из отеля «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Ангелы над городом», во время которой вы увидите скульптурные изображения небесных стражей, берегущих Петербург.

Ангел с крестом – символ мира. Такие ангелы осеняют Петербург с первых лет его жизни.

Первый ангел, появившийся над городом, – на шпиле колокольни Петропавловского собора.

Главную площадь Петербурга оберегает ангел Александровской колонны, а на Невский проспект смотрит страж Петрикирхе.

Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году.

Здесь впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система.

Экскурсия в Петропавловский собор – усыпальницу российских императоров.

Трансфер в гостиницы.

19:30-20:00 Окончание программы.