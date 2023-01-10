11:00 Встреча с экскурсоводом на Адмиралтейской наб., 2 (спуск со львами) Табличка «В сердце Петербурга».
11:30 Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» – трансфер в Петергоф.
12:30 – 14:00 Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.
Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.
14:00 – 16:00 Свободное время.
16:00 Трансфер на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.
17:00 Свободное время.
09:00 – 09:30 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: Морская прогулка на катере;«Форты Кронштадтской крепости».
Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).
Возвращение в центр города на Московский вокзал к 17:00.
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга.
Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 взр., 800 студ., 800 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1400, 2 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 2200)
11:00 Встреча с экскурсоводом на выходе из метро «Василеостровская» – у памятника конке. Табличка «В сердце Петербурга»
Пешеходная экскурсия «Васильевский остров – остров музеев».
Васильевский – самый большой остров в дельте Невы.
Это музей под открытым небом, который расскажет об истории Петербурга с первых лет его существования.
Неслучайно здесь находятся первый публичный музей в России, основанный Петром I, – Кунсткамера, музей оптики, рассказывающий о последних достижениях науки, уникальный музей, посвящённый загадочному подземному миру, один из крупнейших в мире зоологических музеев и много других культурных центров, которые стремятся сохранять прошлое Петербурга и шагать в ногу со временем.
13:00 Экскурсия в Кунсткамеру с посещением «Большого Готторпского Глобуса» – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, рассказывающий о человеке и разных народах мира.
Вы посетите мемориальные залы, хранящие память о жизни и деятельности великого русского учёного М. В. Ломоносова, и подниметесь в башенку Кунсткамеры, где увидите уникальный экспонат – первый в мире планетарий – огромный глобус, внутри которого изображена карта звёздного неба.
Окончание программы в центре города около 14:30 – 15:00.
13:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей города.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
15:30 Экскурсия в Спас на крови – уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II.
Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи.
Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.
В завершении экскурсии вы поднимитесь на смотровую площадку, расположенную на одной из крыш для того, чтобы полюбоваться Петербургом с высоты.
Трансфер на программу.
18:00 Встреча с экскурсоводом у ворот Шереметевского дворца (наб. р. Фонтанки, д. 34)
Пешеходная экскурсия «Спрятанный город».
Что скрывают парадные фасады площадей, проспектов, дворцов?
Как живут в историческом центре обычные петербуржцы?
Что прячет город в рукавах проходных дворов?
В фокусе рассказа окажется внутреннее пространство города: дворы, подворотни, парадные и черные лестницы – то, что скрыто от глаз невнимательных прохожих.
Мы отправимся в пешую прогулку по той части города, которая в начале существования Петербурга была предместьем, но уже в конце XVIII века стала центром.
Здесь сохранилось наибольшее количество артефактов, сохранивших память о быте петербуржцев сквозь века.
Мы будем отгадывать загадки дворов-колодцев и узнаем о судьбах людей, живших здесь раньше.
Окончание программы в 20:30 – 21:00 в центре города.
11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»
Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества».
Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века.
Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула.
Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.
И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.
Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.
13:00 Вас ждет экскурсия в один из новых частных музеев Санкт-Петербурга – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.
14:30 Окончание программы в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор», «Невский пр.», «Маяковская».
Желающие смогут оценить красоту панорамы Невского проспекта, Садовой улицы и площади Островского с крыши одного из домов на Невском проспекте.
Свободное время.
09:30 – 10:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум, который задумывался как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю, уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.
Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, Александра Меншикова, посетим современную интерактивную экспозицию «Ораниенбаум сквозь века».
Экскурсия в Китайский дворец Ораниенбаума.
Внешне строгий и сдержанный Китайский дворец внутри поражает разнообразием и богатством своих интерьеров, среди которых – уникальный Стеклярусный кабинет, украшенный ворсистым шёлком и вышивкой стеклярусом ещё в середине XVIII в.
19:00 – 20:00 Возвращение в центр города на Московский вокзал.
11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»
Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слёз…».
Этот город знают все – по урокам истории и географии, по фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких.
Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг.
Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой площади, стремится к небу Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади Сената – Медный всадник.
13:00 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.
Окончание программы в 14:00 в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор» и «Невский пр.» / «Адмиралтейская».
Дополнительно:
Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов. (цены уточнять позже)
Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк,, 400 руб. студ. и пенс.)
Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Экскурсионный пакет без проживания: 12 400 руб. (6-дневный тур).
Скидки детям до 16 лет – 650 руб.
Амбассадор 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол", стандартный номер
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями или с двуспальной кроватью
Одноместный
09.06.23
27400
42400
18.06.23-19.06.23
26800
41000
20.06.23-29.06.23
26950
41350
30.06.23-21.07.23
24150
35650
30.07.23-31.07.23
23700
34900
01.08.23-22.08.23
23400
34400
Сокрома Бохо 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол", стандартный номер
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями или с двуспальной кроватью
Одноместный
09.06.23-10.06.23
27550
39150
11.06.23-22.06.23
26950
38650
24.06.23-28.06.23
26350
38100
29.06.23-02.07.23
25750
37000
03.07.23-19.07.23
24150
33400
20.07.23-23.07.23
24750
34600
24.07.23-26.07.23
25150
35400
27.07.23-30.07.23
24450
34100
31.07.23-22.08.23
23400
32150
Отель на Римского-Корсакова 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный
Трёхместный
Одноместный
Двухместный
Трёхместный
Одноместный
Стандартный
Студия
09.06.23-12.06.23
27900
25300
41400
29350
26250
44100
13.06.23-20.06.23
26500
24300
38700
27750
25050
41200
21.06.23-23.06.23
27400
24950
40400
28800
25850
43050
24.06.23-25.06.23
26900
24600
39400
28250
25450
42000
26.06.23-29.06.23
25900
23900
37400
27150
24650
39900
30.06.23-02.07.23
24800
23100
35200
26050
23950
37700
03.07.23-23.07.23
23150
21900
31900
24400
22900
34400
24.07.23-30.07.23
23600
22350
32650
24850
23200
35300
31.07.23-22.08.23
23150
21900
31900
24400
22900
34400
РЕКОМЕНДУЕМ Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный
Одноместный
Двухместный
Одноместный
Двухместный
Трёхместный
Одноместный
Смарт
Стандартный
Комфорт
09.06.23-10.06.23
31000
48250
34300
48200
36800
31900
58100
11.06.23-19.06.23
30600
47350
33700
51500
36200
31400
51350
20.06.23-24.06.23
31000
48250
34300
54800
36800
31900
58100
25.06.23-11.07.23
30400
46900
33400
53150
35900
31150
58150
12.07.23-15.07.23
27550
41200
29650
45650
32600
28900
51400
16.07.23-23.07.23
25650
37400
27150
40650
30400
27400
46900
24.07.23-25.07.23
25950
38100
27550
41350
30800
27800
47800
26.07.23-29.07.23
26100
38450
27750
41700
31000
28000
48250
30.07.23-22.08.23
25650
37400
27150
40650
30400
27400
46900
Резиденция Дашковой 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”
Даты заездов
Двухместный с двуспальной
Трёхместный
Трёхместный
Одноместный
Двухместный
Трёхместный
Одноместный
Стандартный
Комфорт
09.06.23-10.06.23
47350
39100
37600
79650
-
-
-
11.06.23
53250
43000
41500
91400
-
-
-
12.06.23-14.06.23
59150
46900
45400
103150
-
-
-
15.06.23-17.06.23
47150
38900
37400
79150
-
-
-
18.06.23
35150
30900
29400
55150
-
-
-
19.06.23-24.06.23
29550
27300
25800
43950
-
-
50900
25.06.23-30.06.23
29150
26900
25400
43150
32400
29150
49900
01.07.23-04.07.23
28700
26600
25100
42250
32000
28850
49050
05.07.23-23.07.23
26900
25400
23900
38650
30400
27650
45650
24.07.23-29.07.23
27500
26000
24350
39700
31000
28250
47000
30.07.23-31.07.23
26850
25500
24050
38600
30350
27900
45800
01.08.23-22.08.23
26150
24900
23650
37400
29650
27400
44400
Отель «Сокрома Бохо» удобно расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, в 500 метрах от Никольского морского собора, в 500 метрах от Мариинского театра и менее чем в 1 км от Исаакиевского собора. Отель находится примерно в 2,1 км от музея Фаберже, в 2,1 км от Государственного Русского музея и в 2,4 км от храма Спаса на Крови. Стойка регистрации работает круглосуточно. Во всех зонах действует бесплатный Wi-Fi. В числе удобств общая кухня.
В числе удобств всех номеров — письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен сейф.
В отеле «Сокрома Бохо» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.
Поблизости расположены такие популярные достопримечательности, как Дворцовая площадь, Эрмитаж и Зимний дворец. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 14 км.
Отель «Амбассадор» расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Садовая». В этом отеле, построенном в архитектурном стиле XIX века, предлагаются современные удобства, включая несколько ресторанов и баров, тренажерный зал и спа-центр. В отеле есть собственная смотровая площадка с прекрасным панорамным видом на Санкт-Петербург.
К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.
В отеле можно поплавать в крытом бассейне и расслабиться в финской сауне. В распоряжении гостей банкомат и билетная касса. На территории работает экскурсионное бюро.
В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.
Отель «На Римского-Корсакова» расположен в Санкт-Петербурге, в 500 метрах от Мариинского театра. К услугам гостей ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Прогулка до Никольского морского собора и Никольского сада занимает 6 минут.
В номерах обустроены гостиная зона с телевизором и собственная ванная комната с душем и феном.
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».
Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.
Рядом с арт-отелем Catherine гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.
Отель «Резиденция Дашковой» расположен в Санкт-Петербурге. Во всех помещениях подключен бесплатный Wi-Fi.
В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. В собственной ванной комнате с ванной или душем имеются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Исаакиевский собор находится в 500 метрах от отеля «Резиденция Дашковой», а здание Адмиралтейства — в 700 метрах. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.
В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу.
За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
В день заезда и выезда вещи можно оставлять в багажной комнате гостиницы, а заселяться после программы.
Если в день заезда гости не успевают к началу экскурсии, рекомендуем забронировать дополнительную ночь.
Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода.
Небольшая группа (10-15 человек).
Автобус предоставляется во вторник, четверг и субботу.
Встреча с гидом происходит по адресу, указанному в программе. Табличка «В сердце Петербурга»
Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.
Скидка детям до 16 лет – 650 рублей.
Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.
Группы меньше 14 чел. – на Мерседес Спринтер.
Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.