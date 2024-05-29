Советы к посещению Тому, кто хочет посетить Эрмитаж, следует учитывать, что количество билетов для посещения ограничено. Приобретать билеты на выставки и экспозиции лучше через интернет. Купить их в кассе музея не всегда возможно, туда поступают только те билеты, которые не были проданы онлайн. На первом этаже основного комплекса можно относительно недорого купить подарки и сувениры. Это блокноты и календари, альбомы по искусству, наборы открыток с авторскими фотографиями и многое другое. На память о посещении музея можно сфотографироваться на фоне наиболее полюбившегося вам произведения искусства или экспоната

Немного истории Существование музея началось с покупки 225 полотен голландской и фламандской живописи, которую императрице Екатерине II доставили из Берлина в 1764 году. Большую часть их разместили в той части дворца, которая носила название "Эрмитаж", что в переводе с французского означало – место уединения. Позднее название распространилось на всю картинную галерею. Сейчас это Малый Эрмитаж. Постепенно собрание картин стало расширяться, размера старого помещения оказалось недостаточно, было принято решение о строительстве Большого Эрмитажа, который был построен в 1787 году. Фонды музея с тех пор постоянно пополнялись, приобретались не только картины, но и археологические артефакты, коллекции камней, оружия, монет, посуды. До 1852 года Эрмитаж был доступен только для избранных. Доступ для широкой публики был открыт после возведения здания Нового Эрмитажа