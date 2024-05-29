Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная неделя с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
Тому, кто хочет посетить Эрмитаж, следует учитывать, что количество билетов для посещения ограничено. Приобретать билеты на выставки и экспозиции лучше через интернет. Купить их в кассе музея не всегда возможно, туда поступают только те билеты, которые не были проданы онлайн.
На первом этаже основного комплекса можно относительно недорого купить подарки и сувениры. Это блокноты и календари, альбомы по искусству, наборы открыток с авторскими фотографиями и многое другое.
На память о посещении музея можно сфотографироваться на фоне наиболее полюбившегося вам произведения искусства или экспоната
Немного истории
Существование музея началось с покупки 225 полотен голландской и фламандской живописи, которую императрице Екатерине II доставили из Берлина в 1764 году. Большую часть их разместили в той части дворца, которая носила название "Эрмитаж", что в переводе с французского означало – место уединения. Позднее название распространилось на всю картинную галерею. Сейчас это Малый Эрмитаж.
Постепенно собрание картин стало расширяться, размера старого помещения оказалось недостаточно, было принято решение о строительстве Большого Эрмитажа, который был построен в 1787 году.
Фонды музея с тех пор постоянно пополнялись, приобретались не только картины, но и археологические артефакты, коллекции камней, оружия, монет, посуды.
До 1852 года Эрмитаж был доступен только для избранных. Доступ для широкой публики был открыт после возведения здания Нового Эрмитажа
Местные экскурсоводы
Музейный комплекс Эрмитаж очень велик, осмотреть все за один визит невозможно. Поэтому лучше выбрать одну из наиболее интересных для вас экскурсий. На нашем сайте вы сможете выбрать подходящее предложение из списка, опираясь на описание гида, посмотреть фото проведенных ранее экскурсий и забронировать билет на удобную дату
Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
Я в первый раз была в Санкт-Петербурге и мне очень понравилось, экскурсия была очень интересная, я получила очень хорошее впечатление от всего увиденного, а также многое узнала из истории города. Спасибо большое экскурсоводу. Хочется ещё приехать в этот красивый город.
За 5 дней действительно увидели и узнали главное о Санкт-Петербурге! Бесповоротно влюбились и захотели еще не раз посетить гордость России. Спасибо команде тура, что организовали все так, чтобы хотелось наслаждаться городом регулярно)
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Эрмитаж" можно забронировать 7 авторских туров от 16 780 до 33 420. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
В 2024 году Санкт-Петербургский Эрмитаж остается одним из самых популярных музеев России. Добраться сюда можно на метро, на автобусе или машине. В летнее время приятно совершить пешеходную прогулку до музейного комплекса, расположенного на берегу Невы.
Здесь собраны и выставлены культурные достижения всего человечества. Знакомство с ними представляет интерес как для школьника, так и для зрелого человека.
На нашем сайте можно узнать стоимость маршрута, уточнить, для кого он предназначен. Посетитель сайта может ознакомиться с отзывами по конкретным маршрутам, выбрать подходящее время, забронировать билет по низкой цене. Тур может быть индивидуальной, в том числе для гостей с детьми