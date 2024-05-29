Билеты в Эрмитаж в Санкт-Петербурге, туры и аудиогиды

Найдено 7 туров в категории «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, цены от 16 780 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
«Посетите Эрмитаж и музей Фаберже, хранящий творения лучших мастеров дореволюционной России»
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840 за человека
Парад шедевров Северной столицы
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 225 за человека
Летний Петербург. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная неделя с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Экскурсия в Эрмитаж – одного из крупнейших художественных музеев мира»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 680 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров»
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080 за человека
В Санкт-Петербург на дворянский бал
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
«Прогуляемся в Петергофе, зайдём в Эрмитаж, узнаем о тайнах и интригах аристократов»
17 июня в 12:00
1 июля в 12:00
33 420 за человека

Советы к посещению

Тому, кто хочет посетить Эрмитаж, следует учитывать, что количество билетов для посещения ограничено. Приобретать билеты на выставки и экспозиции лучше через интернет. Купить их в кассе музея не всегда возможно, туда поступают только те билеты, которые не были проданы онлайн. На первом этаже основного комплекса можно относительно недорого купить подарки и сувениры. Это блокноты и календари, альбомы по искусству, наборы открыток с авторскими фотографиями и многое другое. На память о посещении музея можно сфотографироваться на фоне наиболее полюбившегося вам произведения искусства или экспоната

Немного истории

Существование музея началось с покупки 225 полотен голландской и фламандской живописи, которую императрице Екатерине II доставили из Берлина в 1764 году. Большую часть их разместили в той части дворца, которая носила название "Эрмитаж", что в переводе с французского означало – место уединения. Позднее название распространилось на всю картинную галерею. Сейчас это Малый Эрмитаж. Постепенно собрание картин стало расширяться, размера старого помещения оказалось недостаточно, было принято решение о строительстве Большого Эрмитажа, который был построен в 1787 году. Фонды музея с тех пор постоянно пополнялись, приобретались не только картины, но и археологические артефакты, коллекции камней, оружия, монет, посуды. До 1852 года Эрмитаж был доступен только для избранных. Доступ для широкой публики был открыт после возведения здания Нового Эрмитажа

Местные экскурсоводы

Музейный комплекс Эрмитаж очень велик, осмотреть все за один визит невозможно. Поэтому лучше выбрать одну из наиболее интересных для вас экскурсий. На нашем сайте вы сможете выбрать подходящее предложение из списка, опираясь на описание гида, посмотреть фото проведенных ранее экскурсий и забронировать билет на удобную дату

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Эрмитаж»

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  9. Остров Валаам
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Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Эрмитаж" можно забронировать 7 авторских туров от 16 780 до 33 420. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
В 2024 году Санкт-Петербургский Эрмитаж остается одним из самых популярных музеев России. Добраться сюда можно на метро, на автобусе или машине. В летнее время приятно совершить пешеходную прогулку до музейного комплекса, расположенного на берегу Невы. Здесь собраны и выставлены культурные достижения всего человечества. Знакомство с ними представляет интерес как для школьника, так и для зрелого человека. На нашем сайте можно узнать стоимость маршрута, уточнить, для кого он предназначен. Посетитель сайта может ознакомиться с отзывами по конкретным маршрутам, выбрать подходящее время, забронировать билет по низкой цене. Тур может быть индивидуальной, в том числе для гостей с детьми
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