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Понедельник. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург», Петропавловская крепость

Самостоятельный заезд до 11:00!

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» рассказывает о возникновении города на реке Неве, о первом этапе его строительства, о роли, которую играл Петербург в развитии экономики, политики и культуры России.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» — старт от станции метро «Горьковская».

Вы прогуляетесь по Петроградской стороне, где появились первые улицы, был построен первый дом губернатора Меншикова, здание Канцелярии, Магистрат, Троицкий собор. Руководил работами первый главный архитектор Петербурга Доменико Трезини.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмой, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.

Окончание экскурсии около ст. м. «Горьковская», не позднее 18:00.

Транспорт не предоставляется.