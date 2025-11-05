Гастрономическая экскурсия в Сарапуле «Если не чай, то…» (18+)

Эта прогулка — для любителей старины и забытых вкусов! Мы поднимемся на водонапорную башню 1910 года и неспешно пройдём по улочкам, где каждый дом хранит историю купеческого города.
Вас ждёт дегустация блюд по старинным рецептам и пива, сваренного по технологиям семьи Бодалёвых, а также рассказы о традициях, благотворительности, купеческих свадьбах и разделах наследства.
Описание экскурсии
Посещение старинной водонапорной башни (45 минут)
- Рассказ об истории сарапульской воды.
- Захватывающий панорамный вид на город.
- Атмосферные фото.
Пешеходная экскурсия по городу (1 час 15 минут, расстояние 2,1 км)
- Купеческие дачи: Мощевитиных, Барабанщиковых, Башениных.
- Музейный квартал.
- Сквер «Том Сойер фест».
- Дом кондитера Вольфа.
- Квартал купеческой застройки по ул. Раскольникова (бывшая ул. Вятская).
- Дом купца Бодалёва.
- Торговые ряды и Красная площадь (бывшая ярмарочная).
- «Рыбный» фонтан.
Дегустация напитков, блюд из рыбы и местной продукции (60 минут)
- Рыбные закуски (сельдевой пастет, маринованная щука).
- Хлеба местного хлебокомбината.
- Сарапульское пиво (2 сорта).
- Уха калья с судаком и рассолом.
- Пирожок-карасик с тыквой и пшёнкой.
- Взвар с травой таволгой, которую удмуртские шаманы считают мистической.
- Зефир сарапульский.
- Разгонный пряник.
Вы узнаете:
- О секретах семьи пивоваров Бодалёвых: как детей воспитывали, как жён выбирали, как дело своё вели, что люди все ещё вспоминают о семье с благодарностью!
- Сарапульских купцах, которые остались в городе после революции.
- Судьбе промышленных предприятий.
Организационные детали
- В стоимость включено посещение видовой площадки для 5 человек. Каждый последующий участник оплачивает вход дополнительно — 300 ₽ за чел.
- Дегустация блюд и напитков оплачивается отдельно — 1200 ₽ за чел.
- Из-за крутой лестницы не рекомендую подъём на площадку людям с ограниченной подвижностью суставов и гипертонией. Можем провести экскурсию без посещения объекта «Башня 1910». Детали обсудим в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Сарапуле
Провела экскурсии для 52 туристов
Я историк-краевед. Живу в Сарапуле с рождения, люблю свой город! Стараюсь сделать свои экскурсии нескучными, сочетая познание истории с игрой и рассказом об обычаях и традициях местного населения. Являюсь аттестованным гидом по Удмуртской Республике. Вошла в число лучших экскурсоводов выставки «Россия» и Всемирного фестиваля молодёжи 2024 в Сочи. Эксперт программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 ноя 2025
Экскурсия понравилась!
Оксана внимательный гид по Сарапулу, интересно рассказывает, маршрут хорошо приложен по достопримечательностям.
Рекомендую!
Д
Дмитрий
27 окт 2025
Экскурсия замечательная - начиная от посещения восстановленой водонапорной башни, заканчивая прогулкой по улицам, где почти каждый деревянный дом имеет свои старинные корни купеческого Сарапула.
Интересно было послушать о купцах, меценатах, удачно
Г
Георгий
16 окт 2025
Фото будут попозже. Экскурсия очень информативная. Все посмотрели, потрогали. Очень порадовали подарочки. Очень понравилась царская уха. Все прекрасно. Советую.
