Гастрономическая экскурсия в Сарапуле «Если не чай, то…» (18+)

Истории про воду, рыбу и династию пивоваров Бодалёвых
Эта прогулка — для любителей старины и забытых вкусов! Мы поднимемся на водонапорную башню 1910 года и неспешно пройдём по улочкам, где каждый дом хранит историю купеческого города.

Вас ждёт дегустация блюд по старинным рецептам и пива, сваренного по технологиям семьи Бодалёвых, а также рассказы о традициях, благотворительности, купеческих свадьбах и разделах наследства.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

Посещение старинной водонапорной башни (45 минут)

  • Рассказ об истории сарапульской воды.
  • Захватывающий панорамный вид на город.
  • Атмосферные фото.

Пешеходная экскурсия по городу (1 час 15 минут, расстояние 2,1 км)

  • Купеческие дачи: Мощевитиных, Барабанщиковых, Башениных.
  • Музейный квартал.
  • Сквер «Том Сойер фест».
  • Дом кондитера Вольфа.
  • Квартал купеческой застройки по ул. Раскольникова (бывшая ул. Вятская).
  • Дом купца Бодалёва.
  • Торговые ряды и Красная площадь (бывшая ярмарочная).
  • «Рыбный» фонтан.

Дегустация напитков, блюд из рыбы и местной продукции (60 минут)

  • Рыбные закуски (сельдевой пастет, маринованная щука).
  • Хлеба местного хлебокомбината.
  • Сарапульское пиво (2 сорта).
  • Уха калья с судаком и рассолом.
  • Пирожок-карасик с тыквой и пшёнкой.
  • Взвар с травой таволгой, которую удмуртские шаманы считают мистической.
  • Зефир сарапульский.
  • Разгонный пряник.

Вы узнаете:

  • О секретах семьи пивоваров Бодалёвых: как детей воспитывали, как жён выбирали, как дело своё вели, что люди все ещё вспоминают о семье с благодарностью!
  • Сарапульских купцах, которые остались в городе после революции.
  • Судьбе промышленных предприятий.

Организационные детали

  • В стоимость включено посещение видовой площадки для 5 человек. Каждый последующий участник оплачивает вход дополнительно — 300 ₽ за чел.
  • Дегустация блюд и напитков оплачивается отдельно — 1200 ₽ за чел.
  • Из-за крутой лестницы не рекомендую подъём на площадку людям с ограниченной подвижностью суставов и гипертонией. Можем провести экскурсию без посещения объекта «Башня 1910». Детали обсудим в переписке.

Оксана
Оксана — ваш гид в Сарапуле
Провела экскурсии для 52 туристов
Я историк-краевед. Живу в Сарапуле с рождения, люблю свой город! Стараюсь сделать свои экскурсии нескучными, сочетая познание истории с игрой и рассказом об обычаях и традициях местного населения. Являюсь аттестованным гидом по Удмуртской Республике. Вошла в число лучших экскурсоводов выставки «Россия» и Всемирного фестиваля молодёжи 2024 в Сочи. Эксперт программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Отзывы и рейтинг

И
Ирина
5 ноя 2025
Экскурсия понравилась!
Оксана внимательный гид по Сарапулу, интересно рассказывает, маршрут хорошо приложен по достопримечательностям.
Рекомендую!
Д
Дмитрий
27 окт 2025
Экскурсия замечательная - начиная от посещения восстановленой водонапорной башни, заканчивая прогулкой по улицам, где почти каждый деревянный дом имеет свои старинные корни купеческого Сарапула.
Интересно было послушать о купцах, меценатах, удачно
вложившемся в золотодобычу кондитере)

Ну и конечно, очень неожиданным открытием для меня стало сарапульское светлое пиво) не ожидал, что на заводе до сих пор чтут старую (пускай уже и модифицированную) рецептуру. Это однозначно отражается на качестве напитка.

В общем экскурсией остался доволен, Оксана рассказала много интересного, возникло желание вернуться в город снова, погулять, посмотреть на купеческое наследие прикамского города.

Г
Георгий
16 окт 2025
Фото будут попозже. Экскурсия очень информативная. Все посмотрели, потрогали. Очень порадовали подарочки. Очень понравилась царская уха. Все прекрасно. Советую.

