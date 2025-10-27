читать дальше

комфорта. Экскурсия началась на автовокзале, где я вас любезно встретила на личном автомобиле и закончилась на месте, по вашей просьбе. Заявленную тему экскурсии «Модерн и модернизация» я раскрыла полностью, познакомив вас с сарапульским модерном и рассказав историю проведения в городе водопровода и электричества в 1910 году и особенностях современных систем благоустройства города. Наш город богат историей и есть, конечно, и другие темы, в моем багаже уже 6 тематических экскурсий. Если бы вы задали вопросы во время переездов между точками маршрута, я бы с удовольствием ответила на ваши вопросы об истории города. Я всегда стараюсь сонастраиваться с экскурсантами и давать возможность обдумать и пережить увиденное, чтоб экскурсия не превращалась в сплошной поток информации. Сожалею, что мы не совпали энергетически! Желаю вам новых приятных путешествий!