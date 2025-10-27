Мои заказы

Сарапул: модерн и модернизация

Познакомиться с уютным городом и посетить смотровую площадку «Башня 1910»
Эта экскурсия — рассказ об обновлении Сарапула в начале 20 века и сегодняшних переменах. Вы увидите здания промышленного модерна и дома купцов. Почувствуете особый дух города, его размеренность и основательность.

А на видовой площадке убедитесь, что прошлое здесь служит вдохновением и стимулом для новых свершений.
4.8
5 отзывов
Сарапул: модерн и модернизация© Оксана
Сарапул: модерн и модернизация© Оксана
Сарапул: модерн и модернизация© Оксана

Описание экскурсии

Вы увидите знаковые объекты города в стиле модерн:

  • Ростовые буквы из названия города на причале
  • Водонасосную станцию
  • Центральную площадь
  • Здание городской управы
  • Дома пивовара Бодалёва, купцов Пешехонова и Смагина
  • Николаевское двухклассное училище
  • Дачу Башенина

Подниметесь на водонапорную башню. Изучите особенности кладки кирпича и окажетесь на видовой площадке на высоте 27 метров. По желанию подпишете и отправите почтовую открытку.

На экскурсии я расскажу:

  • Каким образом стиль модерн повлиял на развитие Сарапула в начале 20 века
  • Как используются эти здания сегодня и какие из них ищут новых владельцев
  • Какие судьбы стояли за фасадами старинных домов — истории о жизни и быте сарапульских купцов

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 3 км
  • На площадку «Башня 1910» мы будем подниматься по лестнице. Лифта нет. Не рекомендую подъём детям до 5 лет и людям с ограниченной подвижностью суставов
  • Посещение башни разрешено только для организованных групп. Путешественникам с Tripster вход на башню бесплатный
  • Для групп до 4 человек возможен автомобильный вариант экскурсии. Детали обсудим в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Сарапуле
Провела экскурсии для 48 туристов
Я историк-краевед. Живу в Сарапуле с рождения, люблю свой город! Стараюсь сделать свои экскурсии нескучными, сочетая познание истории с игрой и рассказом об обычаях и традициях местного населения. Являюсь аттестованным гидом по Удмуртской Республике. Вошла в число лучших экскурсоводов выставки «Россия» и Всемирного фестиваля молодёжи 2024 в Сочи. Эксперт программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
Мария
Мария
27 окт 2025
Все очень понравилось!!!
Н
Наталья
31 июл 2025
Видно, что человек любит свой город. Немного было скучно, мне не хватило истроии создания города, мало исторических фактов и связного, последовательного рассказа. Название экскурсии узкое для такого небольшого города, ну или так был подан материал, часто просто гуляли, молчали. Но прогулялись хорошо, отдохнули. Спасибо.
Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья, большое спасибо за отзыв и за заказ моей экскурсии на сайте Трипстера. Я постаралась сделать все, для вашего
читать дальше

комфорта. Экскурсия началась на автовокзале, где я вас любезно встретила на личном автомобиле и закончилась на месте, по вашей просьбе. Заявленную тему экскурсии «Модерн и модернизация» я раскрыла полностью, познакомив вас с сарапульским модерном и рассказав историю проведения в городе водопровода и электричества в 1910 году и особенностях современных систем благоустройства города. Наш город богат историей и есть, конечно, и другие темы, в моем багаже уже 6 тематических экскурсий. Если бы вы задали вопросы во время переездов между точками маршрута, я бы с удовольствием ответила на ваши вопросы об истории города. Я всегда стараюсь сонастраиваться с экскурсантами и давать возможность обдумать и пережить увиденное, чтоб экскурсия не превращалась в сплошной поток информации. Сожалею, что мы не совпали энергетически! Желаю вам новых приятных путешествий!

А
Анна
25 июл 2025
Очень рады, что смогли найти гида так оперативно. Очень удобно, что экскурсия прошла только для нашей мини-группы. Очень мобильно и доходчиво, познавательно и интересно все прошло. Не ожидали, что такая богатая история у города. Побывали там, где автобусным турам не побывать. Рекомендуем данного гида.
Очень рады, что смогли найти гида так оперативно. Очень удобно, что экскурсия прошла только для нашейОчень рады, что смогли найти гида так оперативно. Очень удобно, что экскурсия прошла только для нашейОчень рады, что смогли найти гида так оперативно. Очень удобно, что экскурсия прошла только для нашей
А
Анастасия
24 июл 2025
Большое спасибо Оксане за проведенную экскурсию! Мы прибыли в Сарапул на три часа раньше запланированного времени, Оксана подстроилась под нас. Так как мы были в городе проездом, было важно посмотреть основные интересные места, что отлично удалось, благодаря перемещению на авто (плюс спасались от жары кондиционером). Впервые побывали внутри водонапорной башни, узнали много интересных фактов. Сарапул в нашем сердце!
А
Александр
10 июл 2025
Были на экскурсии 7 июля 25 г.
Сказать, что это восторг – это ничего не сказать! Оксана очень любит и хорошо знает город. Настолько хорошо, что на автомобиле провела нас по
читать дальше

самым значимым местам. А их, поверьте, в Сарапуле много.
Чего только стоит водонапорная башня. Подняться на Видовую площадку, расположенную на высоте 27 метров, откуда открывается захватывающая панорама города и окрестностей, и увидеть дачу купца П. А. Башенина, а потом и посетить её.
И посещение смотровой площадки на горе Урал. Какие там открываются виды на Каму!
И самый старый храм в городе и сколько ещё значимых для города архитектурных объектов.
Два с половиной часа пролетели незаметно и оставили незабываемые впечатления. Будете в Сарапуле обязательно закажите экскурсию у Оксаны.

Похожие экскурсии из Сарапула

Знакомьтесь, Сарапул
На машине
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Сарапул
Главные достопримечательности старинного купеческого города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В самом центре Сарапула, на набережной Камы
Завтра в 16:30
15 ноя в 10:30
8675 ₽ за всё до 4 чел.
Гастрономическая экскурсия в Сарапуле «Если не чай, то…» (18+)
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Гастрономическая экскурсия в Сарапуле «Если не чай, то…» (18+)
Истории про воду, рыбу и династию пивоваров Бодалёвых
Начало: У здания водонапорной башни
Завтра в 11:00
15 ноя в 11:00
7000 ₽ за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сарапуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сарапуле