Эта экскурсия — рассказ об обновлении Сарапула в начале 20 века и сегодняшних переменах. Вы увидите здания промышленного модерна и дома купцов. Почувствуете особый дух города, его размеренность и основательность.
А на видовой площадке убедитесь, что прошлое здесь служит вдохновением и стимулом для новых свершений.
Описание экскурсии
Вы увидите знаковые объекты города в стиле модерн:
- Ростовые буквы из названия города на причале
- Водонасосную станцию
- Центральную площадь
- Здание городской управы
- Дома пивовара Бодалёва, купцов Пешехонова и Смагина
- Николаевское двухклассное училище
- Дачу Башенина
Подниметесь на водонапорную башню. Изучите особенности кладки кирпича и окажетесь на видовой площадке на высоте 27 метров. По желанию подпишете и отправите почтовую открытку.
На экскурсии я расскажу:
- Каким образом стиль модерн повлиял на развитие Сарапула в начале 20 века
- Как используются эти здания сегодня и какие из них ищут новых владельцев
- Какие судьбы стояли за фасадами старинных домов — истории о жизни и быте сарапульских купцов
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 3 км
- На площадку «Башня 1910» мы будем подниматься по лестнице. Лифта нет. Не рекомендую подъём детям до 5 лет и людям с ограниченной подвижностью суставов
- Посещение башни разрешено только для организованных групп. Путешественникам с Tripster вход на башню бесплатный
- Для групп до 4 человек возможен автомобильный вариант экскурсии. Детали обсудим в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Сарапуле
Провела экскурсии для 48 туристов
Я историк-краевед. Живу в Сарапуле с рождения, люблю свой город! Стараюсь сделать свои экскурсии нескучными, сочетая познание истории с игрой и рассказом об обычаях и традициях местного населения. Являюсь аттестованным гидом по Удмуртской Республике. Вошла в число лучших экскурсоводов выставки «Россия» и Всемирного фестиваля молодёжи 2024 в Сочи. Эксперт программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
27 окт 2025
Все очень понравилось!!!
Н
Наталья
31 июл 2025
Видно, что человек любит свой город. Немного было скучно, мне не хватило истроии создания города, мало исторических фактов и связного, последовательного рассказа. Название экскурсии узкое для такого небольшого города, ну или так был подан материал, часто просто гуляли, молчали. Но прогулялись хорошо, отдохнули. Спасибо.
Оксана
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья, большое спасибо за отзыв и за заказ моей экскурсии на сайте Трипстера. Я постаралась сделать все, для вашего
А
Анна
25 июл 2025
Очень рады, что смогли найти гида так оперативно. Очень удобно, что экскурсия прошла только для нашей мини-группы. Очень мобильно и доходчиво, познавательно и интересно все прошло. Не ожидали, что такая богатая история у города. Побывали там, где автобусным турам не побывать. Рекомендуем данного гида.
А
Анастасия
24 июл 2025
Большое спасибо Оксане за проведенную экскурсию! Мы прибыли в Сарапул на три часа раньше запланированного времени, Оксана подстроилась под нас. Так как мы были в городе проездом, было важно посмотреть основные интересные места, что отлично удалось, благодаря перемещению на авто (плюс спасались от жары кондиционером). Впервые побывали внутри водонапорной башни, узнали много интересных фактов. Сарапул в нашем сердце!
А
Александр
10 июл 2025
Были на экскурсии 7 июля 25 г.
Сказать, что это восторг – это ничего не сказать! Оксана очень любит и хорошо знает город. Настолько хорошо, что на автомобиле провела нас по
Сказать, что это восторг – это ничего не сказать! Оксана очень любит и хорошо знает город. Настолько хорошо, что на автомобиле провела нас по
