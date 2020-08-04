Все экскурсии в Сарапуле
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Сарапуле на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 900₽
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Сарапул!
Главные достопримечательности старинного купеческого города на авто-пешеходной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Сарапула»
- Отзыв на: Знакомьтесь, Сарапул!ВВера4 августа 2020Отлично составленная, продумана до мелочей, очень насыщенная экскурсия. Гид приятный в общении, позитивный и увлеченный своим делом человек. Рекомендую!