Найдено 3 экскурсии в Сарапуле , цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2.5 часа 8 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Сарапул: модерн и модернизация Познакомиться с уютным городом и посетить смотровую площадку «Башня 1910» Начало: Некрасова, 24 от 7500 ₽ за всё до 10 чел. На машине 2 часа 27 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Знакомьтесь, Сарапул Главные достопримечательности старинного купеческого города на авто-пешеходной экскурсии Начало: В самом центре Сарапула, на набережной Камы от 11 300 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 6 отзывов Индивидуальная до 20 чел. Гастрономическая экскурсия в Сарапуле «Если не чай, то…» (18+) Истории про воду, рыбу и династию пивоваров Бодалёвых Начало: У здания водонапорной башни от 8000 ₽ за всё до 20 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сарапулу Самые популярные экскурсии в Сарапуле Сарапул: модерн и модернизация; Знакомьтесь, Сарапул; Гастрономическая экскурсия в Сарапуле «Если не чай, то…» (18+). В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Сарапулу в августе 2026 Сейчас в Сарапуле можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 11 300. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5

Сарапул ждет вас! Отправляйтесь в путешествие по страницам истории и культурного наследия этого замечательного города. Здесь вы найдете экскурсии для любого возраста: от школьников до истинных ценителей истории. Посетите дачу Башенина, узнайте историю 'Рыжей девочки', погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула. Не упустите шанс посетить знаменитую кондитерскую фабрику и отведать местные сладости. Бронируйте экскурсии прямо сейчас и погрузитесь в уникальный мир Сарапула!