Экскурсии Сарапула

Все экскурсии в Сарапуле

Доступно 1 экскурсия 🚌 в Сарапуле на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Знакомьтесь, Сарапул!
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 900
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Сарапул!
Главные достопримечательности старинного купеческого города на авто-пешеходной экскурсии

Последние отзывы «Экскурсии Сарапула»

  • Отзыв на: Знакомьтесь, Сарапул!
    В
    Вера
    4 августа 2020
    5
    Отлично составленная, продумана до мелочей, очень насыщенная экскурсия. Гид приятный в общении, позитивный и увлеченный своим делом человек. Рекомендую!
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