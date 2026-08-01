Индивидуальная
до 10 чел.
Сарапул: модерн и модернизация
Познакомиться с уютным городом и посетить смотровую площадку «Башня 1910»
Начало: Некрасова, 24
Завтра в 10:30
10 авг в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Сарапул
Главные достопримечательности старинного купеческого города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В самом центре Сарапула, на набережной Камы
15 авг в 10:30
16 авг в 15:30
от 11 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Гастрономическая экскурсия в Сарапуле «Если не чай, то…» (18+)
Истории про воду, рыбу и династию пивоваров Бодалёвых
Начало: У здания водонапорной башни
Завтра в 11:00
10 авг в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сарапулу
Самые популярные экскурсии в Сарапуле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Сарапулу в августе 2026
Сейчас в Сарапуле можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 11 300. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Сарапул ждет вас! Отправляйтесь в путешествие по страницам истории и культурного наследия этого замечательного города. Здесь вы найдете экскурсии для любого возраста: от школьников до истинных ценителей истории. Посетите дачу Башенина, узнайте историю 'Рыжей девочки', погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула. Не упустите шанс посетить знаменитую кондитерскую фабрику и отведать местные сладости. Бронируйте экскурсии прямо сейчас и погрузитесь в уникальный мир Сарапула!