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Знакомьтесь, Сарапул

Главные достопримечательности старинного купеческого города на авто-пешеходной экскурсии
Сарапул очарует вас тихими живописными улицами, многоликой архитектурой, чудесными особняками и видами на матушку-Каму.

Я расскажу, почему он стремился стать губернской столицей, когда и при каком городском главе достиг своего расцвета и как вышло, что именно Сарапул стал родиной знаменитых сапог со скрипом.
5
27 отзывов
Знакомьтесь, Сарапул
Знакомьтесь, Сарапул
Знакомьтесь, Сарапул

Описание экскурсии

Удивительная архитектура Сарапула

Вы погрузитесь в жизнь старинного уездного города и рассмотрите архитектуру в стилях модерн, необарокко и эклектика. Я покажу «Дом-торт», «Царь-дом», роскошную дачу городского главы и единственную каменную Пожарную каланчу Удмуртии. А также раскрою, кто такой Павел Башенин, и научу считывать «башенинскую» архитектуру с первого взгляда.

Захватывающие виды и знаменитые люди

Вы познакомитесь со славными городскими традициями и услышите о местных купеческих династиях и периоде расцвета Сарапула. Прогуляетесь по Красной площади, полюбуетесь с набережной видами матушки-Камы и вдохновитесь панорамой этой могучей реки со Старцевой горы!

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле с фотостопами и небольшими пешими прогулками. В машине нет детских кресел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В самом центре Сарапула, на набережной Камы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Сарапуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2172 туристов
Я дизайнер, архитектор, путешественник, турлидер на круизных турах, лицензированный гид. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой регион!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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И
Отличная экскурсия! Сергей довольно интересно рассказывает о Сарапуле, достопримечательностях и людях, внёсших вклад в развитие города. Некоторые факты даже подтверждает фотографиями, которые у него с собой. Мы проехали практически по всему центру, даже не ожидали, что мы столько всего объедем. Экскурсию и гида однозначно рекомендую.
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Наталья
Сегодня с коллегой посетили экскурсию,"Знакомьтесь, Сарапул". Приехали из Вятских Полян Кировской области. Сами работаем в музее. Очень понравилась и организация и маршрут и экскурсия. Сергей отличный рассказчик с тонким чувством
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юмора, абсолютно в материале, грамотная речь, легко ведёт диалог. Пунктуальный. Несмотря на то, что мы не увидели его сообщение и не подтвердили заявку, был на месте в назначенное время. Однозначно рекомендую. Не пожалеете! Сарапул покорил с первого взгляда! Побольше бы таких экскурсоводов))).

Сегодня с коллегой посетили экскурсию,"Знакомьтесь, Сарапул". Приехали из Вятских Полян Кировской области. Сами работаем в музее.
Сегодня с коллегой посетили экскурсию,"Знакомьтесь, Сарапул". Приехали из Вятских Полян Кировской области. Сами работаем в музее.
Сегодня с коллегой посетили экскурсию,"Знакомьтесь, Сарапул". Приехали из Вятских Полян Кировской области. Сами работаем в музее.
Сегодня с коллегой посетили экскурсию,"Знакомьтесь, Сарапул". Приехали из Вятских Полян Кировской области. Сами работаем в музее.
Сегодня с коллегой посетили экскурсию,"Знакомьтесь, Сарапул". Приехали из Вятских Полян Кировской области. Сами работаем в музее.
Сегодня с коллегой посетили экскурсию,"Знакомьтесь, Сарапул". Приехали из Вятских Полян Кировской области. Сами работаем в музее.
Сегодня с коллегой посетили экскурсию,"Знакомьтесь, Сарапул". Приехали из Вятских Полян Кировской области. Сами работаем в музее.
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Ирина
Путешествовали с мужем в город его детства и заказали экскурсию с Сергеем.
Время пролетело незаметно, маршрут составлен так, что часть пешком, что позволяет лучше рассмотреть достопримечательности, и часть на автомобиле.
Таким образом мы посмотрели весь Сарапул за 2 часа, получили большое удовольствие и не устали. Рекомендуем 🤍
Путешествовали с мужем в город его детства и заказали экскурсию с Сергеем.
Путешествовали с мужем в город его детства и заказали экскурсию с Сергеем.
Путешествовали с мужем в город его детства и заказали экскурсию с Сергеем.
Путешествовали с мужем в город его детства и заказали экскурсию с Сергеем.
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Ольга
Экскурсия прекрасная! Сергей - отличный экскурсовод, много знает, интересно рассказывает, влюбил нас в Сарапул! Большое спасибо!
Экскурсия прекрасная! Сергей - отличный экскурсовод, много знает, интересно рассказывает, влюбил нас в Сарапул! Большое спасибо!
Экскурсия прекрасная! Сергей - отличный экскурсовод, много знает, интересно рассказывает, влюбил нас в Сарапул! Большое спасибо!
Экскурсия прекрасная! Сергей - отличный экскурсовод, много знает, интересно рассказывает, влюбил нас в Сарапул! Большое спасибо!
Экскурсия прекрасная! Сергей - отличный экскурсовод, много знает, интересно рассказывает, влюбил нас в Сарапул! Большое спасибо!
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Ш
Сергей - замечательный гид! Любящий и знающий свое дело, психологически способный подстраиваться к личности туриста. Общий облик Сарапула представил высокопрофессионально. Ну а молодой возраст снабдил хорошей доброй энергией!.
Рекомендую!
Сергей - замечательный гид! Любящий и знающий свое дело, психологически способный подстраиваться к личности туриста. Общий
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М
Спасибо Сергею за экскурсию. Приятный молодой человек. Хороший рассказчик. Рекомендую.
Спасибо Сергею за экскурсию. Приятный молодой человек. Хороший рассказчик. Рекомендую.
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