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Знакомьтесь, Сарапул!

Главные достопримечательности старинного купеческого города на авто-пешеходной экскурсии

Сергей
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Сергей – ваш гид
Сарапул очарует вас тихими живописными улицами, многоликой архитектурой, чудесными особняками и видами на матушку-Каму.

Я расскажу, почему он стремился стать губернской столицей, когда и при каком городском главе достиг своего расцвета и как вышло, что именно Сарапул стал родиной знаменитых сапог со скрипом.

3250 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Знакомьтесь, Сарапул!
Знакомьтесь, Сарапул!

Что вас ожидает

Удивительная архитектура Сарапула
Вы погрузитесь в жизнь старинного уездного города и рассмотрите архитектуру в стилях модерн, необарокко и эклектика. Я покажу «Дом-торт», «Царь-дом», роскошную дачу городского главы и единственную каменную Пожарную каланчу Удмуртии. А также раскрою, кто такой Павел Башенин, и научу считывать «башенинскую» архитектуру с первого взгляда.

Захватывающие виды и знаменитые люди
Вы познакомитесь со славными городскими традициями и услышите о местных купеческих династиях и периоде расцвета Сарапула. Прогуляетесь по обновленной Красной площади, полюбуетесь с набережной видами матушки-Камы и вдохновитесь панорамой этой могучей реки с Урал-горы!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле с фотостопами и небольшими пешими прогулками. В машине нет детских кресел.
  • По желанию вы сможете самостоятельно посетить дачу Башенина — 120 рублей с человека. Пн выходной.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Знакомьтесь, Сарапул!
Знакомьтесь, Сарапул!
Знакомьтесь, Сарапул!
Знакомьтесь, Сарапул!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В самом центре Сарапула, на набережной Камы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Сергей. Дизайнер, архитектор, путешественник, гид автобусных и круизных туров. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой город!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 августа 2020
Отлично составленная, продумана до мелочей, очень насыщенная экскурсия. Гид приятный в общении, позитивный и увлеченный своим делом человек. Рекомендую!

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