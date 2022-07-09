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Полезная информация о Саратовской области

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Местное время в Саратовской области
14:4746
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСаратовская область
По-английскиSaratovskaya Oblast
Население города2 648 495 чел.
Часовой поясEurope/Saratov

Где находится Саратовская область на карте

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