Полезная информация о Саратовской области
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Местное время в Саратовской области
14:4746
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Саратовская область
|По-английски
|Saratovskaya Oblast
|Население города
|2 648 495 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Saratov