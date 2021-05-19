Полезная информация о Сарове
Что нужно знать о Сарове: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Сарове
00:2525
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Саров
|По-английски
|Sarov
|Население города
|88 000 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|143 м. от уровня моря
Где находится Саров на карте
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