Всё о Сарове

Полезная информация о Сарове

Что нужно знать о Сарове: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Сарове
00:2525
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСаров
По-английскиSarov
Население города88 000 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота143 м. от уровня моря

Где находится Саров на карте

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