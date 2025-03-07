1 день

Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. Театрализованная программа «Как на масленой неделе…»

07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление в г. Сергиев Посад.

Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.

Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.

Троицкий собор (внешний осмотр) – главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры.

Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.

Успенский собор (посещение) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.

Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.

Трапезный и Духовской храмы (посещение).

Свободное время в Троице-Сергиевой Лавре.

Отправление в г. Ростов Великий.

Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.

Обед в кафе города.

Экскурсия в Ростовский кремль.

Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов. резиденция ростовских епископов и митрополитов.

В программе: осмотр архитектурного ансамбля Ростовского кремля, украшением которого является Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь и Митрополичий сад.

Театрализованная программа «Как на масленой неделе…» прием с балом у купцов Смысловых в «Пряничном заведении купцов Смысловых».

Встреча гостей на масленой неделе в традициях русского купечества начала ХХ века. Герои программы познакомят почтенную публику с историей самого крупного в городе пряничного заведения купцов Смысловых.

Расскажут о традициях празднования масленицы, о роли пряников в семейных традициях.

Приказчик Кузьма Дормидонтович подскажет, по какому случаю какой пряник дарить полагается.

Сваха Аполлинария Тимофеевна поведает последние городские новости. Купеческая чета Смысловых поднимет с гостями бокал шампанского или морса и пригласит на домашний купеческий бал по случаю широкой масленицы: старинные танцы под живой аккомпанемент, развлечения и затеи.

Гостей ждет чаепитие с пряниками по старинным рецептам.

Отправление в г. Переславль-Залесский.

17:30 Размещение в отеле «Переславль 3*» (резервный отель: «Тройка 3*»). Номера категории «стандарт».

Ужин в ресторане гостиницы.

