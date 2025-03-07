Познакомьтесь с историей и культурой этих удивительных мест, и, конечно же, насладитесь настоящим масленичным пиром!
Программа тура по дням
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. Театрализованная программа «Как на масленой неделе…»
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление в г. Сергиев Посад.
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.
Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Троицкий собор (внешний осмотр) – главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры.
Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор (посещение) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.
Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.
Трапезный и Духовской храмы (посещение).
Свободное время в Троице-Сергиевой Лавре.
Отправление в г. Ростов Великий.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Ростовский кремль.
Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов. резиденция ростовских епископов и митрополитов.
В программе: осмотр архитектурного ансамбля Ростовского кремля, украшением которого является Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь и Митрополичий сад.
Театрализованная программа «Как на масленой неделе…» прием с балом у купцов Смысловых в «Пряничном заведении купцов Смысловых».
Встреча гостей на масленой неделе в традициях русского купечества начала ХХ века. Герои программы познакомят почтенную публику с историей самого крупного в городе пряничного заведения купцов Смысловых.
Расскажут о традициях празднования масленицы, о роли пряников в семейных традициях.
Приказчик Кузьма Дормидонтович подскажет, по какому случаю какой пряник дарить полагается.
Сваха Аполлинария Тимофеевна поведает последние городские новости. Купеческая чета Смысловых поднимет с гостями бокал шампанского или морса и пригласит на домашний купеческий бал по случаю широкой масленицы: старинные танцы под живой аккомпанемент, развлечения и затеи.
Гостей ждет чаепитие с пряниками по старинным рецептам.
Отправление в г. Переславль-Залесский.
17:30 Размещение в отеле «Переславль 3*» (резервный отель: «Тройка 3*»). Номера категории «стандарт».
Ужин в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому. Посещение Палаты Царя Берендея с программой «Широкая Масленица в Берендеевом царстве»
08:30 Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому, одному из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо».
Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера и славится живописными пейзажами, архитектурными шедеврами, удивительно богатой историей. Этот город считается родиной Александра Невского, колыбелью русского флота, занимает большое место в русской истории.
Сердце Переславля – Красная площадь, она на несколько столетий старше знаменитой Московской тезки. Живое подтверждение местной старины - Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение Северо-Восточной Руси, дошедшее до наших дней.
Музей-усадьба «Ботик Петра I» с экспозицией «Бот Фортуна» – первый провинциальный музей в России. Именно здесь, на Плещеевом озере, Петр I заложил верфь для строительства легендарной потешной флотилии. Корабли были спущены на воду 1 мая 1692 года.
Все предметы, представленные в музее, уникальны, но самая главная «достопамятность» – петровский бот «Фортуна».
Обедв кафе города.
Посещение Палаты Царя Берендея с программой «Широкая Масленица в Берендеевом царстве».
Встретят дорогих гостей берендейки-веселушки песнями величальными, шутками остроумными да чарочкой медовухи. Сударушки-сказительницы поведают легенду о Царе Берендее, расскажут о житье-бытие простых берендеев.
Русские народные масленичные потехи – бои подушками, шуточные баталии, хороводы, веселые конкурсы на удаль да смекалку!
Какая же Масленица без блина? Каждый угостится ароматным чаем с блинами.
А завершится праздничное гуляние сожжением Масленицы.
Отправление в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Переславль-Залесском.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|«Переславль 3*»
|12 490
|13 490
|13 990
Доплата за одноместное размещение – 2 100 руб. (1 человек в номере).
Выбор места в автобусе – 980 руб.
Присоединение детских групп к туру – под запрос.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница Переславль 3
«Переславль» – это самая большая гостиница в городе. Ей присвоен статус три звезды. К Вашим услугам здесь работает сувенирный магазин.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 104 просторных и уютных номера, поделенных на несколько категорий. Все они обустроены современной мебелью и техникой. Наличие собственной ванной комнаты сделает ваш отдых более комфортным и приятным. С балконов, которые есть во всех номерах, приятно любоваться красотами города.
В стоимость вашего проживания входят аппетитные и сытные завтраки. В здании гостиницы открыто 2 кафе, в которых подаются только вкусные блюда, приготовленные из свежих продуктов.
В окрестностях «Переславля» Вы найдете практически все основные достопримечательности города. Сотрудники экскурсионного бюро с радостью помогут Вам в организации экскурсий по местным монастырям, церквям и музеям. Расстояние до центра города составляет примерно 1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по выбранному тарифу
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб., оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.